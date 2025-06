A szerb elnök kitart a belgrádi Trump-tornyok mellett, hiába robbant ki a csalási botrány

Május közepén újabb botrány robbant ki az eddig is vitatott megítélésű belgrádi Trump-komplexum miatt, amely két Trump Towert és Európa első Trump International Hoteljét is magában foglalja – valószínűleg a helyi The Ritz-Carlton luxusszálloda mellett, amelyet egyszerre jelentett be a szerb elnök, a projektet jelenleg is védő Aleksandar Vucic. A NATO által lebombázott egykori vezérkari központ lebontásának ügye eddig is borzolta a kedélyeket, azonban ez most új szintre lépett: egy immár beismerő vallomást tett volt miniszter követett el okirathamisítást annak érdekében, hogy az épülettorzóról lekerüljön a műemléki védettség, és Trump elnök veje, Jared Kushner és a rákosrendezői botránnyal hírhedtté vált Mohamed Alabbar le tudják azt bontani.

Május 14-én a Szerb Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség bejelentette az őrizetbe vételét Goran Vaszicsnak, a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet (RZZSK) igazgatójának, aki korábban volt Belgrád alpolgármestere, valamint építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter is. A bűnösségét beismerő Vaszicsot azzal gyanúsították, hogy meghamisította az egyik szakértői véleményt arra irányulóan, hogy a NATO bombázása során 1999-ben megrongálódott belvárosi épületkomplexum elveszítse védett kulturális örökségi státuszát, ezzel szabad utat engedve a lebontásának. Egy korábbi cikkünkben részletesen írtunk már a projektről, hogy a szerb elnök szemében régóta szálka az értékes telken magasodó romhalmaz, és hogy e helyére az Ivanka Trumphoz és férjéhez, Jared Kushnerhez köthető amerikai, de közel-keleti olajmonarchiák pénzét befektető Affinity Partners szeretne luxuslakásokat és -szállodákat építeni.

Egy közelmúltbeli cikkünkben pedig részletesen sorra vettük, milyen fejlesztései vannak jelenleg a Trump Organizationnek, az amerikai elnök ingatlanbefektető és -üzemeltető cégének, amely a belgrádi projektben is részt vesz, ugyanis két Trump-torony is épülne, továbbá a kontinens első Trump-szállodája is a szerb fővárosban nyílna meg.

Időközben az is napvilágot látott, hogy a Trump család üzleti partneri viszonyban áll a budapesti Rákosrendező vasútállomás miatt botrányba keveredett Mohamed Alabbar dubaji ingatlanfejlesztővel, az Eagle Hills és az Emaar Properties vezérigazgatójával.

Aki a közelmúltban meg is erősítette, hogy nem ez lesz az utolsó közös biznisze a házaspárral, mivel hozzá hasonlóan Trumpék befektetési érdeklődése is hangsúlyosan irányul a Balkánra – mindkét cégnek van már albán érdekeltsége is például. Az ügyészség kérése ellenére jelenleg szabadlábon védekező exkormánytag (akivel kapcsolatban a bíróság annyit rendelt csak el, hogy nem közeledhet a tanúkhoz) ügye kapcsán egy kérdése lenne a szerb közvéleménynek: ki volt a megrendelője a kulturális emlék megsemmisítésére tett kísérletnek?

A Trumpékkal való bizniszelés célja immár a szerb elnök hatalomban tartása lehet

Korábbi anyagainkban is említettük már, hogy a belgrádi Trump-fejlesztéseknek lehet nagypolitikai oka és célja is. Szerbiát Putyin orosz érdekszférának tekinti, a délszláv országokat azonban egy EU-tagállamhoz képest hatványozottan kevesebb befektetési ajánlat találja meg. Richard Grenell korábbi amerikai berlini nagykövet és a szerb-koszovói közeledés előmozdításáért felelős különmegbízott, Donald Trump egyik befolyásos tanácsadója propagálta állítólag így a szerbiai befektetések növelését. Hiszen az USA-nak a Japánnal való II. világháború utáni viszonya rendezésében már van jó tapasztalata azt illetően, hogy mennyit segíthetnek a befektetések, amelyek most alkalmasak lehetnek arra is, hogy Szerbiát távolítsák, illetve a későbbiekben távol tartsák Oroszországtól.

Vucsics elnök továbbá személyesen nem köteleződött el sem az orosz, sem az amerikai oldal mellett, a szerbiai invesztíciók az ő meggyőzését is szolgálnák, habár újabban az újvidéki tragédia okán kipattant szerbiai, elsősorban belgrádi tüntetések miatt most épp ő az, akinek jobban kell törleszkednie politikai szövetségeseihez. Vannak olyan vélemények így, hogy azért áll ki most ennyire egy védhetetlen helyzet mellett, mivel az elsősorban a bizniszelés mentén gondolkodó Trump elnök jóindulatát szeretné elnyerni vele, ami segítheti őt hivatalának megtartásában. Mert míg Vucsics teljes mellszélességgel támogatja a projekt folytatását, addig az európai vezetők tiranai fóruma után Jared Kushner úgy nyilatkozott az újságíróknak, hogy ki fogják vizsgálni az ügyet és ennek fényében gondolják át a további lépéseket. A cég hivatalos közleménye tovább megy, abban már egyenesen az szerepel, hogy a projekt sorsa most bizonytalanabb, mint valaha.

Ma a médiából értesültünk arról, hogy egy volt szerb kormánytisztviselőt – aki semminemű kapcsolatban nem áll cégünkkel – azzal gyanúsítanak, hogy meghamisította a Belgrade Square projekthez kapcsolódó kulturális örökségvédelmi dokumentumokat. Kivizsgáljuk az ügyet, és meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket

– áll a vállalat május 15-i közleményében.

Az Affinity Partners hangsúlyozta továbbá, hogy semmiféle szerepet nem játszott a helyszín kulturális státuszának megítélésében és a döntésben. A munkálatok a helyszínen egyébként még nem kezdődtek el, a projekt előkészítési fázisban tart, és nem ez lenne az első eset, amikor egy Trump-biznisz felfüggesztődik a tervasztalon, vagy akár teljesen abba is marad közvetlenül az épület átadása előtt. Előbbire jó példa az izraeli-palesztin konfliktus miatt megakadt, két hotelfejlesztést is célzó tárgyalás Tel-Avivban és Jeruzsálemben, utóbbira meg a cég bakui fiaskója.

Általános iskolai színvonalú fogalmazás alapján bontanának

Az Europa Nostra műemlékvédelemmel, vidék- és várostervezéssel foglalkozó páneurópai nonprofit szervezet szerbiai képviselete szerint ez az eset is világosan rávilágít a kulturális örökségvédelem terén tapasztalható törvénysértésekre és politikai nyomásgyakorlásra Szerbiában, beleértve a vezérkari épület ügyét. „Biztosak vagyunk abban, hogy még van idő lemondani a bontási tervekről, és széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetéssel megoldást találni arra, hogy a vezérkari épületet helyreállítsuk, mint a modernista építészet és a kollektív emlékezet szimbólumát” – írták az Insajder kérdésére adott válaszukban. Megszólalt az Újvidéki Művészeti Akadémia professzora, Dubravka Gyukanovics is, aki a kormány döntését megelőzően mondott le az örökségvédelmi hivatal igazgatói posztjáról, mivel felettese, Szinisa Mali pénzügyminiszter ultimátumot adott neki, hogy kirúgja, amennyiben nem írja alá a műemléki védettség megszüntetését – írja a szerb Vreme hírportál.

A neves építész-restaurátor szakember kiemelte, hogy a védelem megszüntetéséhez szakmai tanulmány készítése szükséges, ami ebben az esetben – állítása szerint – nem történt meg. Függetlenül a kormány döntésétől, a vezérkari épületegyüttest soha nem törölték le a Szerbiai Kulturális Javak Központi Nyilvántartásából, ehhez ugyanis bizonyítani kellene, hogy az objektum teljesen megsemmisült, ez márpedig nem fedi a valóságot. A professzorasszony azonnali hatállyal történő távozásával a szerb kormány gyorsított eljárásban nevezte ki az RZZSK megbízott igazgatójának az éppen a krusevaci Nemzeti Múzeum igazgatói székéből odaejtőernyőző Goran Vaszicsot, aki nem rendelkezett a törvény által előírt műemlékvédelmi vizsgával, amely az intézet vezetéséhez szükséges.

Néhány nappal később Vaszics benyújtotta a javaslatot a Kulturális Minisztériumnak a védettségi státusz megszüntetésére. A dokumentumot az RZZSK nevében írta alá anélkül, hogy egyeztetett volna az intézet munkatársaival, vagy akár csak tájékoztatta volna őket a szándékáról. A benyújtott dokumentum inkább egy rövid iskolai fogalmazásra hasonlított állítólag, mintsem egy szakmai tanulmányra. Úgy tűnik, ez a minisztériumnak nem volt gyanús. Az eljárás szerint a minisztérium a javaslatot a kormány elé terjesztette, amely 2024. november 14-én elfogadta azt, ezzel megszüntetve a kulturális örökségi státuszt. A kormányban senki sem talált ebben kivetnivalót. Ez a döntés tömeges tiltakozást váltott ki a nyilvánosság és a szakma részéről, több tucat külföldi intézmény is levelet küldött, soha nem érkezett még ennyi nemzetközi reakció egy szerbiai kulturális emlékmű ügyében, mint most.

Mi is írtunk a márciusi utcai tüntetésről is, a legutóbbi ilyesféle reakció pedig május elején jött az Európai Parlament részéről, amely komoly aggodalmát fejezte ki. Ennek ellenére a szerb kormány arra kérte az RZZSK-t, hogy törölje a vezérkari épületet a Szerbiai Kulturális Javak Nyilvántartásából. Az intézet munkatársai azonban ezt megtagadták, sőt, a dolgozók – olvasva a főnökük beadványát – felszólították a Kulturális Minisztériumot és a szerb kormányt, hogy menesszék Vaszicsot, mivel súlyosan megsértette a szakmai etikát és az eljárásrendet. A minisztérium nem válaszolt nekik. Ezután lépett közbe az ügyészség. Hogy mit vallott Vaszics a kihallgatás során, és hogy vallomása utal-e a valódi megbízóra, az idővel kiderül – írja a Vreme.

A kormány államtitokként kezeli a Trump-üzletet

A kommunikációval egyébként is számos probléma adódott. Most már három toronyról van szó a romok helyén, illetve kezdetben az sem volt világos, hogy a kormány bevonta a körbe a Hetedik ezred-laktanya épületét is (ez lenne a Trump-hotel, amely eredetileg könyvtárként született volna újra, de ez megfelelőbb hasznosítási mód Vucsics szerint, aki sürgetően kirakta innen 2023-ban a Védelmi Minisztériumot), amely szintén nemzeti emlékhelynek számít. Az sem volt egyértelmű, hogy a telkek tulajdonjogát a kormány ingyen odaadta-e Trumpéknak, amiről utóbb kiderült, hogy valójában csak hosszútávú bérleti szerződésről van itt szó, és az sem igaz, hogy a család 99 évig ne fizetne semmit, mivel az 500 millió eurós befektetés profitjának 22 százalékát kapja meg a szerb állam, ami állítólag még mindig jobb egyezség, mint amit a kormány Alabbarral kötött a szintúgy sok vitát kiváltott Belgrade Waterfront városnegyedfejlesztés esetében.

Amiről az általános közvélekedés az, hogy a városnak semmi haszna belőle, de Vucsics biztosan jól járt vele. (És sokakat érdekel az is, hogy a 30 évre odaadott, most nyílt The Bristol Belgrade luxushotel épülete mellé a kormány miért engedélyezte ingyen a használatát a város egyik legszebb épületének tartott Geozavodnak a dubaji üzletember számára.) Trumpékkal a végleges szerződést 2024 májusában írta alá a kormány nevében még miniszterként a most letartóztatott Goran Vaszics, aki mintha követné a projekt útját a karrieríve által. A megállapodás tartalma máig nem került nyilvánosságra a média többszöri kérésére sem, így feltételezhető, hogy államtitokként van kezelve a Belgrade Waterfront fejlesztéshez hasonlóan.

Az ellenzék nemcsak felülvizsgálatot, hanem a projekt elkaszálását akarja

Szanja Szolarevics, a Zöld-Baloldali Front képviselője, aki várostervezéssel foglalkozik és aktívan részt vesz az ügyben, a Radarnak nyilatkozva kijelentette, hogy a védettség eltörlése törvény- és alkotmányellenes, így januárban ellenzéki képviselők beadványt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz, hivatalosan is kezdeményezve a döntés felülvizsgálatát. Kiemelte továbbá, hogy a vezérkari épület a NATO-bombázás által elszenvedett nemzeti tragédia szimbóluma, és hogy egy hotel vagy lakóépület építése ezen a helyen éppoly sértő és méltatlan lenne, mintha a World Trade Center helyén nem emlékhely, hanem pláza épült volna.

„Kulturális örökségünk és értékes állami ingatlanjaink – akár külföldi, akár hazai befektetőknek történő – elajándékozása elfogadhatatlan. Főleg ha ezt geopolitikai érdekként állítják be, miközben nyilvánvalóan egyéni, és nem társadalmi érdekekről van szó. Vucsics célja, hogy Trump vejének kedvezve politikai támogatást szerezzen az USA-ból és ezzel hosszabbítsa meg hatalmát. Trump és Kushner számára pedig pusztán üzlet ez. Az SNS és SPS vezette hatalom számára pedig úgy tűnik, minden eladó, még kulturális örökségünk is“ – állítja Szolarevics. Az Alkotmánybíróság azonban nem a gyorsaságáról híres Szerbiában, az esély, hogy a kérdésben hamarosan ítélet szülessen, így szinte a nullához konvergál, miközben állítólag az első luxuslakások az 1500-ból a leendő Trump-tornyokban már el is keltek a látványtervek alapján.

A Bloomberg a tiranai találkozó után kapta el pár mondatra a szerb elnököt, aki a gyanúsított beismerő vallomása ellenére tagadta, hogy bármiféle hamisítás történt volna, nem fogadja el az ügyészség jelentését és erről „mindenkivel beszélni fog”. Vucsics a hamisítás vádját ahhoz hasonlította, mint amilyen esetek a Belgrade Waterfront projekt kapcsán is felmerültek, pedig „most már mindenki büszke arra a fejlesztésre”. Hozzátette, hogy „Kushner projektje fontos számukra”, nem fog leállni, és csúszás sem lesz a megvalósításával. A Szerb Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség még nem reagált eddig az elnök őket meghazudtoló és a szerb igazságszolgáltatás döntéshozatali integritását erősen megkérdőjelező nyilatkozatára.



(Borítókép: A belgrádi Trump-tornyok látványterve, előtérben a kontinens első Trump International Hoteljeként újjászülető Hetedik ezred-laktanyával, amelyben 175 luxuskategóriás szoba és lakosztály lesz kialakítva az elképzelés szerint. Fotó: trumpbelgrade.com)