Még egy almát sem tud felszelni Barta Sylvia a csúnya balesete óta

A TV2 népszerű műsorvezetője, Barta Sylvia néhány nappal ezelőtt balesetet szenvedett otthonában, aminek következtében eltörte a bal karját. A problémát tetézi az a tény, hogy a műsorvezető balkezes, tehát az alapvető hétköznapi tevékenységeiben is hátráltatja gipsze. Mint elmondta, egy almát sem tud felszelni, de lassacskán egyre ügyesebb lesz a jobb kezével is.

„Rengetegen írtak a baleset óta. Balkezes vagyok, és most jobb kézzel próbálok pötyögni. Lassan ínhüvelygyulladásom is lesz, nem is tudok válaszolni mindenkinek” – fogalmazott Barta Sylvia, aki egy szerencsétlen baleset következtében eltörte bal orsócsontját. Az esetről elmondta, tulajdonképpen nagyobb baja is eshetett volna, így örül, hogy ennyivel megúszta.

A TV2 műsorvezetője éppen ebédelni készült, amikor megtörtént a szerencsétlenség, ugyanis megcsúszott a teraszáról behullott nyirkos virágszirmokon, amiket a heves szél sodort be otthonába – értesült a Blikk. A baleset következtében kényszerpihenőre küldte orvosa, amit nehézségként él meg, hiszen nem szeret tétlenkedni, munka után is szeret mozogni, így vagy edzőterembe jár, vagy kutyájával sétál.

Nagy szerencse, hogy tudom mozgatni az ujjaimat, és az idegek nem sérültek. De sok minden mást nem tudok csinálni. És fájdalmaim is vannak, mert ez egy nagyon fájdalmas sérülés

– tette hozzá, és hangsúlyozta, igyekszik a pozitív dolgokra koncentrálni ebben a kellemetlen helyzetben is. A kiszolgáltatottsággal gyűlik meg a legtöbb baja, hiszen fél kézzel a fürdés és az öltözködés sem egyszerű feladat számára, ráadásul még a haját sem tudja önállóan összefogni, ha éppen olyan kedve van.

A műsorvezető kijelentette, bízik gyors felépülésében, és amint lehetősége lesz rá, visszatér a munka világába.