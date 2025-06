Több ezer euróval gazdagodhat az, aki most erre a francia településre költözik

A nyugalom ára? Sokszor csak egy költözés. Franciaország szívében, mindössze néhány kilométerre a legendás Le Mans-i versenypályától egy kis falu különleges kezdeményezéssel hívja fel magára a figyelmet. Marolles-les-Braults, ez a mindössze kétezer fős, középkori hangulatot árasztó település pénzt kínál azoknak a fiatal családoknak, akik hajlandók odaköltözni. Az ok egyszerű: elöregedő lakosság, üresen álló házak, és a félelem attól, hogy a falu évtizedek múlva eltűnik a térképről. A válasz? Egy program, amely akár több ezer euróval is támogatja azokat a családokat, amelyek segítenének mindezt elkerülni.

Miközben a világ a nagyvárosok vibrálását keresi, vannak helyek, ahol a csend válik értékké. De vajon elegendő-e a pénzbeli ösztönző és a nyugalom ígérete ahhoz, hogy új élet sarjadjon egy rég elfeledett faluban?

A falu, amely újrakezdi

Marolles-les-Braults a híres Le Mans városától alig 25 kilométerre, festői dombok és virágzó mezők között bújik meg. A falu évszázados történelme, kastélyai és templomai őrzik a francia–angol viszályok emlékét. Mégis, a mai Marolles inkább békés, mint véráztatta, a kis utcák, gondosan karbantartott parkok és falusi piacok teszik barátságossá. A helyiek büszkék a közösségükre, két templomukra, a virágos közterekre, a helyi kisvállalkozásokra. Sőt, saját weboldalt is fenntartanak, ahol események, vásárok, talált tárgyak és a falu története is nyomon követhető.

Mindez azonban nem elég az életben maradáshoz. Még úgy sem, hogy a település lakossága 1982-ben még csupán 1840 fő volt, 2022-re pedig már 2135 fősre bővült. De akkor mégis mi szükség az új lakosokra? – kérdezhetjük jogosan. Elsőre ezek az adatok növekedésnek tűnhetnek, ám a mélyebb demográfiai adatok mást mutatnak: a fiatalok elköltöznek, a születésszám csökken, az idősek száma nő. Az üres házak száma is látványosan emelkedik, sok épület romos állapotba került. A helyi önkormányzat számára ez már nemcsak népességi, hanem létkérdés is.

Ezért született meg 2023 novemberében az új terv:

5 ezer eurós bónusz minden 40 év alatti, első lakást vásárló párnak, akik Marolles-les-Braults-ba költöznek. Továbbá gyermekenként további ezer euró támogatás is igényelhető 15 éves kor alatt.

Mindez forintra átszámítva azt jelenti, hogy a párok a beköltözéskor 2 millió forinttal gazdagodnak, gyerekenként pedig további 400 ezer forintot kapnak. A rendszer célja egyértelműen „fiatalítani a falut, dinamizmust hozni, és megakadályozni, hogy az üresen álló házak tovább romoljanak”. A programra évi 30 ezer eurós költségvetést különítettek el. Mindez persze nem egy hatalmas összeg, de az első lépés megtörtént, és azóta három fiatal pár már be is költözött a faluba – szúrta ki a Daily Mail.

Csendet, békét, otthont ígér Marolles-les-Braults

A program persze nem csupán pénzbeli támogatást nyújt. Marolles egyfajta életformát is kínál azoknak, akik kiábrándultak a nagyvárosok rohanó világából. Itt nincsenek dugók, sem szmog, viszont van nyugalom, közösség, friss levegő és valódi emberi kapcsolatok. A környék ideális gyermekneveléshez, a házak ára pedig meglepően alacsony a franciaországi árakhoz képest: 130 ezer (52 millió forint) és 170 ezer euró (68 millió forint) között mozognak.

Az Airbnb kínálata szerint egy éjszakára már 24 ezer fontért is lehet házat bérelni, ami vonzóvá teheti akár ideiglenes kipróbálásra is az új életformát. A helyi piacok, a hagyományos ünnepek és vásárok, a családi boltok és a természet közelsége mind-mind hozzájárulnak ahhoz a különleges életérzéshez, amit ez a falu kínál.

A község vezetése már létrehozott egy külön oldalt is az új lakók köszöntésére, bár egyelőre csak egy üdvözlőmondat áll rajta: „Üdvözöljük Marolles-les-Braults és Dissé-sous-Ballon új lakóit. Kérjük, fáradjanak be a városházára bemutatkozni!” Ez jól mutatja, hogy a kezdeményezés ugyan még gyerekcipőben jár, de a szándék komoly.

Marolles-les-Braults a tervek szerint bebizonyíthatja, hogy van még jövőjük a falvaknak – de ezért tenni is kell. A pénzbeli támogatás csupán a kezdet, hiszen valódi közösséget csak elköteleződéssel, figyelemmel és hosszú távú tervezéssel lehet építeni. Aki viszont nyitott egy új kezdetre az idilli, csendes francia faluban, annak most szó szerint fizetnek is érte. Az pedig könnyedén megeshet, hogy ez az új otthon nemcsak Marolles-nak, hanem az új lakóknak is a hasznára válik.

Európa-szerte próbálkoznak

Franciaország nem először próbálja pénzzel megállítani a vidéki, így a falusi hanyatlást sem. 2019-ben például Aisne régióban 42 település együttesen kínált 5 ezer eurós támogatást az újonnan beköltözőknek, hogy új életet leheljenek az üresen álló, omladozó épületekbe. Egy Brignon nevű falu a dél-franciaországi Gard megyében még ennél is tovább ment: ott mindössze

1 euró/négyzetméter áron kínálták az eladó telkeket fiatal családoknak.

Brignonban a program működött is. 2017-ben még csak 600 fő lakta a falut, de 2024-re a lakosság 30 fővel nőtt – ami egy kistelepülés esetében jelentős, mintegy 5 százalékos emelkedés. Ez elég volt ahhoz, hogy megmentsék a helyi iskolát a bezárástól, sőt már új bölcsőde nyitását is tervezik.

Olaszország még ennél is nagyobb léptékben gondolkodik, a szardíniai és calabriai falvakba való költözésért akár 10 millió fontnak megfelelő eurótámogatást is ígérnek – azzal a feltétellel, hogy az új lakók valóban életvitelszerűen ott is élnek majd. Ezek a falvak is ugyanazt a problémát próbálják orvosolni, mivel a fiatalok a városokba vagy külföldre vándorolnak, miközben a falusi élet lassan megszűnik létezni. Nem meglepő, hogy az 1 eurós házak programja rendkívül népszerű.

Marolles-les-Braults ezekből a példákból merítve reméli, hogy saját programja is hasonló sikert arat majd – még ha szerényebb is az összeg, a cél ugyanaz: élő, virágzó közösséget teremteni.

(Borítókép: Marolles-les-Braults falu. Fotó: Gregory Valle / Getty Images)