Till Attila üzent utódjának, aki hét évad után veszi át helyét a Megasztárban

Hosszú kihagyás után 2024-ben tért vissza a Megasztár, de máris jön a folytatás. Azonban a hamarosan elinduló nyolcadik évadban a házigazda és a zsűri frontján is nagy átalakítások történtek. Ördög Nóra mellett ezúttal nem Till Attila, hanem Szépréthy Roland vezetheti a műsort, akinek most üzenetet is küldött tapasztalt elődje.