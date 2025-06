Hodász András mozgalmat indítana a Metropol miniszoknyás cikke után

Mint arról az Indexden is hírt adtunk, „Minél rövidebb, annál jobb” felütéssel rövid szoknyás női lábakról tett közzé fotókat a Metropol. A felvételeket az egyik olvasójuk készítette közterületeken. Korábban a lap már bajba került, amikor szintén olvasói fotók alapján közölt egy „koldustérképet”.

Az olvasók felháborodtak, ezt az interneten is jelezték, valamint nem voltak restek utcára vonulni szerda este „A testem nem tárgy” és „a zaklatás nem újságírás” jelszavak skandálásával tartottak tüntetést Budapesten, a Mediaworks VIII. kerületi épülete előtt.

Hodász András is kifejezte felháborodását 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, és kijelentette:

Indítani kellene egy mozgalmat, hogy a zaklatás elszenvedője tudja, nincs egyedül, van, akire számíthat, van, aki megvédje.

Az egykori katolikus pap többször beszámolt már arról, ő maga is szexuális zaklatás áldozata, így lényegesnek érzi, hogy kiálljon az áldozatok mellett. Mostani posztjában is hangsúlyozta, brutálisan magas számban ér lányokat zaklatás a tömegközlekedésen, így most van itt az ideje a cselekvésnek.

Azt javasolja, hozzanak létre egy közös pólót, kitűzőt, vagy valami ehhez hasonlót, amit viselhetnének a köztéren, és jeleznék: nekik szólhat a zaklatás elszenvedője, ha segítségre van szüksége.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.

(Borítókép: Hodász András 2025. május 18-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)