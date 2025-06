Jamie Foxx keményen beszólt P. Diddynek: egy mocskos rohadék, aki a feketék hőse volt

Az Oscar-díjas színész nem fogta vissza magát egykori barátjával kapcsolatban. Szerinte Sean Combs a saját öröksége lerombolása mellett a fekete kultúrát is aláássa.

Jamie Foxx nemrégiben a Los Angeles-i The Comedy Store-ba látogatott, ahol a Netflix stand-up-különkiadásáról, a What Had Happened Was-ról beszélt az Emmy-díjra szavazóknak – írja az Entertainment Weekly.

Az Oscar-díjas színész megosztotta gondolatait a P. Diddy, vagyis Sean Combs-ügyről, és nem fogta vissza magát.

Diddy teljesen őrült, mi? Nem tudom, börtönbe kerül-e, de az biztos, hogy egy mocskos rohadék. Főleg nekünk, feketéknek, az ember a hősünk volt. Az a sok babaolaj..., miért vagy ekkora mocsok, Diddy

– fakadt ki Foxx.

A színész és Combs korábban barátok voltak, Foxx többek közt beszédet is mondott 2008-ban, amikor a rapper csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. A sztár hozzátette, hogy Combs ezzel teljesen lerombolta az örökségét, ráadásul a fekete kultúrát is aláássa. Foxx többször is viccelődött már Diddy hírhedt orgiáival és leszögezte, hogy ő mindig hamar lelépett, mert látszott, hogy „valami nem stimmel”.

Május elején kezdődött Combs tárgyalása, akit prostitúció és szexuális visszaélés miatt tartóztattak le. Amennyiben bűnösnek találják, élete hátralévő részét börtönben töltheti.

Többen is lehetőséget kaptak áldozatai közül, hogy tanúként felszólaljanak, de a legtöbb értékes információval volt barátnője, Cassie Ventura tudott szolgálni, akit a sztár több módon is bántalmazott éveken keresztül. A legutóbbi tárgyaláson egy újabb tanú, egy volt alkalmazottja tálalt ki Diddyről, és elmondta, több alkalommal is előfordult, hogy a rapper emberi ürüléket tett egy sajtburgerre, és kényszerítette áldozatát, hogy egye meg az ételt. Véleménye szerint ez alátámasztja a vádat, miszerint a rapper rendszeresen visszaélt hatalmával, megalázott másokat, és erőszakosan viselkedett áldozataival és alkalmazottaival egyaránt.

