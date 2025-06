Schmuck Andor a betegségéről: Fel kell készülnöm a legrosszabbra

Schmuck Andor márciusban, A Nagy Duett egyik adásában jelentette be: életmentő kezelésen vesz részt, mert egy súlyos betegséggel küzd. Nemrég újabb részleteket osztott meg az állapotáról, és azt is elárulta, mi lesz a következő mérföldkő az életében.

A politikus június 6-án sorsfordító orvosi vizsgálaton vesz részt, ahol kiderül, hogy milyen hatása van a kezelésnek. A Borsnak adott legutóbbi interjújában elmondta, hogy mindenre fel kell készülnie, és felsorolt három opciót, amelyekre számíthat a vizsgálaton.

Alapvetően azt tudom mondani, hogy háromféle kimenetele lehet a vizsgálatnak. Vagy az derül ki, hogy hatott a kezelés, és jó irányba változott az állapotom, vagy az, hogy a kezelésre nem reagált a szervezetem, és az állapotom – mondhatni – stagnál. Aztán itt van az a harmadik opció, amiről nem beszélek szívesen. Megeshet, hogy a kezelés nem használ, a betegség pedig egyre inkább jelen van a szervezetemben, egyre jobban terjed

– mondta Schmuck Andor.

Kiemelte, ha a betegség továbbra is terjedni fog a szervezetében, akkor a legrosszabbra kell felkészülnie. Állítja, hogy körülbelül nyolc hónapja lehet hátra, ha nem hat a kezelés.

Mint korábban megírtuk, Schmuck Andor A Nagy Duett egyik adásában jelentette be, hogy súlyos betegséggel küzd. Állapotára való tekintettel még bakancslistát is készített a politikus, és egy álma is valóra vált, amikor a Száztagúval énekelt.

(Borítókép: Schmuck Andor 2024. április 30-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)