Minden határt túlléptek az influenszerek, önsanyargatásba csaptak át a trendek

Amióta a közösségi média komolyabb befolyásra tett szert, elsősorban a fiatalok életében, azóta szinte napról napra változnak a trendek, így egyre több oldalról kapjuk az instrukciókat, miként kell jól élni, jól kinézni és csinosan öltözködni. Tavaly év végén a maxxingtrendek jelentették az utolsó cseppet a pohárban, most pedig már hivatalosan is kijelenthetjük, a beauty guruk nagyon elvetették a sulykot.

A 2010-es években robbantak be a köztudatba a beauty guruk, akik még az influenszerek elődjeinek számítottak, és kizárólag szépségápolással, életmódtémákkal foglalkoztak. Küldetésük az volt, hogy felfedezzék a leggyorsabb, leghatékonyabb módszert a tartós és gyönyörű sminkhez, valamint hogy követőiknek mindössze néhány lépésből tökéletes bőre legyen. Mindemellett az öltözködéssel is foglalkoztak, és komoly hatással bírtak rajongóik magánéletére. Videóikban finoman jelezték nekik, hogy ha például nincs stabilan bejáratott reggelijük, esti, munka előtti és utáni rutinjuk, akkor sikertelen, megkeseredett emberek lesznek. Mindezt egy ingerdús, szivárványszínű, aktuális slágerekkel felturbózott, aláfestő zenés videóba rejtették bele, ami a fiatalok megfelelési kényszerének szintjét minimum a duplájára emelte.

És ez még csak a kezdet volt, ráadásul sokáig ki is tartott hatalmuk, egészen az évtized végéig működtek módszereik, minden lány olyan akart lenni, mint a beauty guruk a YouTube-on. Aztán rövid időn belül már nem is ez a jelző illette meg a tartalomgyártókat, hanem az influenszer kifejezés, hiszen már szinte szakértőnek minősítette őket követőbázisuk, így számos márka kezdte támogatni őket – ráadásul a videómegosztó is elkezdte fizetni őket tartalmaikért. Ez még inkább arra késztette őket, hogy folytassák, amit csinálnak, és egészen 2024-ig töretlenül hódított életszemléletük. Sőt, még a valódi hírességek is a nyomdokaikban jártak, a közösségi médiás trükkjeiket vették át, velük reklámoztatták termékeiket. Tavaly év végén viszont már kiborult a bili, és visszafordíthatatlan folyamatot indított el az a felismerés, miszerint már nem is az énidőről, az öngondoskodásról szól a szépségápolás, hanem átalakult egy önkínzó, önoptimalizáló kényszerré.

A maxxing forradalma és bukása

Tavaly az egyik legnépszerűbb trend lett a maxxing, vagyis az önoptimalizálás megszállott törekvése, ami azzal kecsegtetett, hogy ha néhány szabályt betartunk, tökéletesen kiegyensúlyozott életet élhetünk. Ennek létezik soft és hard változata egyaránt, előbbi esetében inkább életmódváltás-béli kérdésekről van szó, utóbbinál viszont már megjelennek az extrém módszerek, amelyek különböző szerek használatától a durvább plasztikai beavatkozásokig mindent jelenthetnek.

A trend erős nemi sztereotípiákat álít fel azt illetően, hogy milyen is a tökéletes férfi és nő.

A férfiaknál gyakorlatilag testük száz százalékának izomnak kéne lennie, állkapcsuk élével pedig steaket kellene szeletelniük. A nőknél inkább a hagyományos nőiességen van a hangsúly, mint karcsú testalkat, ragyogó arcbőr és persze dús, fénylő haj. A szépségideálokkal nem is lenne alapvetően probléma, hiszen ezek mindig is léteztek, ám azok extrém szintre emelése robbantott ki feszültséget, főként a fiatalabbak körében, mivel úgy érzik, ezeknek az elvárásoknak egyszerűen képtelenek megfelelni. Addig még nem volt gondjuk a jelenséggel, amíg azt látták benne, hogy az énkép egészséges fejlesztéséről szólt, de amint megjelentek az erőteljes társadalmi elvárások, máris felborult az egyensúly, és kialakult a tarthatatlan állapot.

2025 év elején bukott meg a maxxing, amikor is többen kijelentették, ez már inkább önkínzás, semmint fejlesztés. Már gyakorlatilag az élet minden területét a tökéletességig kellene fejlesztenünk ahhoz, hogy a maxxing elvárásainak eleget tegyünk, hiszen az alvásoptimalizáláson át a káliumban gazdag ételek fogyasztása és a vízfogyasztás optimalizálásán keresztül egészen a bőrápolási rutinok tökéletesítéséig mindent ki kellene maxolnunk. A Z generáció viszont mindennek megálljt parancsolt, és leszámol ezzel az életvitellel.

A szépségért nem kellene ennyit szenvedni

A maxxinghoz hozzátartozik a szépségápolás, a bőrápolás makulátlanra fejlesztése, azonban ez már közel sem a kellemes időtöltésről, a kényeztetésről szól, sokkal inkább vált az önsanyargatás legújabb formájává, egészen luxusköntösben. Mivel jól akarunk kinézni, ezért bármit képesek vagyunk megtenni – gondolhatják az influenszerek, de talán már ők is kezdik érezni, hogy ez több a soknál. Hiszen mostanság egy reggeli bőrápolási rutin legalább 10 lépésből áll, amelyhez maszkok, hámlasztók, savas és nyugtató termékek egyaránt hozzátartoznak, mi pedig csak kapkodjuk a fejünket, mit kenjünk még magunkra a tökéletes szépség érekében.

Ez persze nemcsak a bőrápolásban merül ki, hanem az extrém diétákban és a plasztikai műtétekben is, ráadásul ez a sok hűhó egyetlen okból történik: a társadalmi elvárások elégtételéül. Még a 18-19. században valamennyire elfogadható volt a tény, hogy a szépségért szenvedni kell, hiszen még nem léteztek modern megoldások, csak a fájdalmas fűzők vagy a leszorítások (például lábuk vagy keblük nyomorgatása), ma viszont már talán nem kellene ennyit kínlódni a szépségért. Azt hihetnénk, már nem dőlünk be annyira az extremitásoknak, fejlődtünk, tanultunk a múlt hibáiból, de ez koránt sincs így, csak más fajta módszerekkel sanyargatjuk magunkat.

Karcsúságunk érdekében akár gyógyszert is szedünk, ezért is olyan népszerű az Ozempic, ami a hollywoodi sztárok csodaszereként is ismert. Illetve épp ezért robbanthatta fel az internetet a mico-needling módszer, vagyis a tűs hengeres kezelés, amely lényege, hogy steril tűk segítségével mikrosérüléseket hoznak létre a bőr felső rétegén. Ezek beindítják a bőr természetes gyógyulási folyamatát, így elősegítik a kollagéntermelést, csökkentik a ráncokat és a pórusokat is összehúzza.

A TikTokon és egyéb közösségi média felületeken elterjedő trendek hosszútávon nemcsak fizikai, hanem pszichológiai károkat is okoznak a felhasználókban, ugyanis mindez egy egészségtelen önkritikai folyamatot indíthat el bennük, és már szinte mazochizmus, amit művelniük kell magukkal ahhoz, hogy megfeleljenek az interneten látott elvárásoknak.