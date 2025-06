Bödőcs Tibor kigyógyult a homoszexualitásából

Június 6-án az Akvárium Klubban nyitották meg hivatalosan a 30. Budapest Pride Közösségi Fesztivált (tudósításunk ide kattintva érhető el), ennek apropóján jelentkezett Bödőcs Tibor egy videóklippel, amiből kiderül, hogy már lassan 1000 napja „kigyógyult” a homoszexualitásból. Pontosabban nem ő, hanem Horváth Jürgen.

A mesterséges intelligenciával megalkotott képsorok természetesen nem fedik a valóságot, a humorista nem vonzódott soha a saját neméhez, ellenben Horváth Jürgennel, akit Bödőcs Tibor alakít. A kilencvenes évek német popkultúráját idéző videóklipben Bödőcs „Horváth Jürgen” Tibor a „jó napot, harcosok” kezdőmondattal gyorsan világossá teszi, hogy kinek szánja az üzenetét, vagy ki az, akit a paródiája céltáblájává tesz. A Harcosok Klubjáról egyébként készítettünk egy riportot, miután sikerült bejutnunk a titkos csoportba.

Bödőcs a szatirikus alkotásában a magyar kormány gyülekezési törvényt érintő módosítására reflektál, amivel a Pride betiltását szeretnék elérni, de a kritika célkeresztjébe kerül a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás, valamint egy ponton még a vallás is említésre kerül, pontosabban Jézus Krisztus. A homoszexualitását maga mögött hagyó Bödőcs Jürgen mellett feltűnik több női politikus is, akiket szintén mesterséges intelligenciával alkottak meg: Vitályos Eszter, Szentkirályi Alexandra, Schmidt Mária vagy Varga Judit, de többször feltűnik a videóban Tóth Gabi is.

Az Ich bin normal című videóklipben többek között az alábbi mondatok hangoznak el:

„987 napja normális vagyok, teljesen betegesen normális”;

„ Az a fontos, hogy ne gyűlöljetek egyéneket! Gyűlöljetek csoportokat, népeket, típusokat! Meg az ukránokat! ” ;

„ Menjetek haza a négy fal közé, mert vár titeket egy csodálatos univerzum, ahol Jézus Krisztus Origót olvas ” ;

„ Lehet, hogy külön-külön napraforgómagok vagyunk, de együtt egy zacskó szotyi! ” .

A klipet cikkünk írásakor már 125 ezren nézték meg a legnagyobb videómegosztó portálon.