A teljes pusztulás szélére sodródott Európa egyik legikonikusabb folyója

A BBC Earth Magyrországon vasárnap bemutatott dokumentumfilmje, a Változó bolygó: Folyóink helyreállítása két földrész két ikonikus folyóján keresztül mutatja meg, hogy a környezetvédelem nemcsak szükségszerűség, hanem lehetséges és hatékony is. A Szajna és a Klamath példája bizonyítja: ha van összefogás, elkötelezettség és tudományos háttér, a természet képes regenerálódni – még a legszennyezettebb, legkárosodottabb vizek is újra életre kelhetnek.

A folyók mindig is többet jelentettek egyszerű vízfolyásoknál. Ősidők óta éltető erőként táplálják az ökoszisztémákat, összekötnek közösségeket, kultúrákat és kontinenseket, miközben létfontosságú szerepet játszanak bolygónk víz- és életrendszereiben. Mégis, a 21. század embere történelmi léptékű krízis elé állította ezeket az éltető artériákat: szabályozás, ipari szennyezés, éghajlatváltozás és túlhasználat együttesen olyan mértékű károkat okoztak, amelyek sokáig visszafordíthatatlannak tűntek.

Az elmúlt évtizedek során a világ folyói közül sok elvesztette ökológiai egészségét, fajgazdagságát és tiszta vizét – velük együtt pedig azokat a szolgáltatásokat is, amelyek az emberi élet alapját jelentik.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a történet szükségszerűen tragikus véget ér. A helyreállítás – ha elegendő akarat, tudományos ismeret és közösségi összefogás társul hozzá – nem csupán elméleti lehetőség, hanem kézzelfogható valóság. Ezt az üzenetet közvetíti megrendítő erejű és mégis reménykeltő módon a BBC Earth Változó bolygó: Folyóink helyreállítása című dokumentumfilmje, ami június 8-án, vasárnap este 21:00 órakor lesz látható a BBC Earth műsorán.

A dokumentumfilm, amelyet a magyar premier előtt az Index is megtekinthetett, mélyen elgondolkodtató, ugyanakkor inspiráló nézőpontból mutatja be bolygónk egyik legsürgetőbb környezeti kihívását: édesvízi folyóink állapotának romlását és az azok megmentésére tett kísérleteket. A film két ikonikus és nagyon különböző helyszínt választott: az egyesült államokbeli Klamath folyót és a Franciaország fővárosán átfolyó Szajnát. A két történetben mégis van egy közös pont: az ember, aki először elpusztította, most pedig megpróbálja visszaadni a természetet a természetnek.

Erre pedig szükség is van, hiszen már a film elején egy sokkoló adat hívja fel a figyelmet a probléma súlyosságára:

1970 óta a folyók élővilágának 84 százaléka eltűnt – ez kétszer gyorsabb pusztulási ütem, mint a tengeri vagy szárazföldi ökoszisztémáké.

Ez különösen aggasztó, hiszen a folyók világszerte kétmilliárd ember ivóvízellátását biztosítják, és kulcsszerepet játszanak az ökoszisztéma fennmaradásában és a biodiverzitás meglétében. A szennyezettség, a túlszabályozottság és a nem természetes vízáramlás azonban ökológiai válságot idézett elő – ám a film nemcsak a problémákat mutatja be, hanem megoldási kísérleteket is.

Ne szabjunk gátat

A Klamath folyó története egyben a pusztítás és a remény krónikája. A folyó egykor lazacban bővelkedett – a halak az őslakos yurok és karuk törzsek életének és kultúrájának szerves részét képezték. A 20. század elején azonban megépültek az Irongate és Copco 1 gátak, amelyek nemcsak a lazacok vándorlását akadályozták meg, hanem toxikus algavirágzásokat is előidéztek a víz hőmérsékletének növekedésével együtt. A halállomány több mint 90 százalékkal csökkent, és a folyó ökoszisztémája szinte teljesen összeomlott. A gátak mögött kialakult mesterséges tározók és az ezek által létrehozott nem természetes vízáramlás rontotta a vízminőséget, ami a 2000-es évek elején például hatalmas halpusztuláshoz vezetett két olyan betegséggel, amelyek közül az egyik akár az emberre is átterjedhet, így azonnali cselekvésre volt szükség a folyók eredeti folyásának visszaállítása érdekében.

A dokumentumfilm mérnökökkel, ökológusokkal és helyi törzsi vezetőkkel mutatja be a világ eddigi legnagyobb ilyen jellegű projektjét, amely

középpontjában a gátak, duzzasztók és vízerőművek lebontása áll, aminek köszönhetően a várakozásaik szerint idővel újjáéledhet a folyó és az élővilág – így a lazacok is visszatérhetnek.

A mérnökök ezúttal visszafelé gondolkodnak: nem építenek, hanem bontanak – a vízzel telt tározók helyén kiszáradt sártengerek maradtak, amelyeket több tucat őshonos növényfajjal telepítenek újra, például selyemkóróval.

Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan a monitorozás is megkezdődött, egy innovatív eszköz segítségével a folyó felsőbb szakaszán befogják a bébihalakat, így állapotuk, méretük és fejlődésük alapján következtetni lehet a vízminőség javulására, stagnálásra vagy éppen további romlására – a beteg halak például általában rövidebbek az egészséges társaiknál. Emellett a folyó eredeti kanyarulatainak visszaállítása is kulcsfontosságú, mivel a halak nem kedvelik az egyenes, mesterséges medreket. A halak visszatérése ráadásul más fajokat, például a kaliforniai kondort is visszacsábíthatja a folyó mentére, így egy komplett ökológiai hálózat épülhet újjá.

A Szajna feltámadása is mérnöki csoda

Míg Kaliforniában a természet visszavadításán dolgoznak, addig Párizsban egy hipermodern, urbánus mérnöki csoda teszi ugyanezt a Szajnánál. A folyó évszázadokon át a város jelképe volt, ám az elmúlt évtizedekben a biológiai halál állapotába süllyedt.

Az elavult szennyvízrendszer évente több száz millió liter szennyezett vizet engedett a folyóba – közvetlenül, előkezelés nélkül, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelentett, például az E. coli baktérium jelenléte miatt.

A 2024-es olimpiai játékok közeledtével azonban Párizs vállalta, hogy úszásra alkalmassá teszi a Szajnát. Ezt a törekvést pedig magunk is láthatjuk, mivel a dokumentumfilm bemutatja azt az 1,5 milliárd dolláros beruházást, amely egy gigantikus föld alatti víztározót és új szennyvízelvezető rendszert foglal magában. Az új rendszer célja, hogy a csapadékvízzel kevert szennyvizet egy víztisztítóba juttassa, és ne engedje közvetlenül a folyóba.

Fotó: BBC Earth A Szajna a francia főváros egyik legfontosabb látnivalója

Az olimpiai határidők azonban példátlan gyorsaságot követeltek meg, különösen mivel az esőzések gyakran drámaian rontják a vízminőséget, a cél azonban meglehetősen nagy volt: 1923 után újra lehessen úszni a Szajnában. Ez az olimpiára sikerült is kisebb-nagyobb csúszásokkal, ám a versenyeket követően több sportoló is rosszullétre és betegségre panaszkodott, így a folyó tisztasága továbbra is kérdéses.

Mindezt félretéve a filmben Ade Adepitan újságíró és paralimpikon személyes élményein keresztül ismerhetjük meg a folyó megtisztulását – Ade maga is alámerül a 13 Celsius-fokos vízben, csatlakozva azokhoz a nyílt vízi úszókhoz, akik már az olimpiai felkészülés részévé tették a Szajnát.

A biológiai élet is újraéledt: míg korábban már csak három halfaj élt a folyóban, manapság több mint negyvenet regisztrálnak. Bill Francois horgász és halbiológus szerint a Wels vagy európai harcsa, a folyó csúcsragadozója ma már újra jelen van – ez a vízminőség javulásának egyik legjobb jele. Visszatértek a denevérek is, amelyek a vízparti rovarokat fogyasztják, így a folyó megtisztulása közvetve az emberek egészségére is hatással lehet, hiszen mint az már bebizonyosodott, a denevérek több, emberre is terjedő betegséget tudnak terjeszteni.

Új szövetség

Egy biztos, a Változó bolygó: Folyóink helyreállítása nem pusztán egy, a témában megjelent sokadik dokumentumfilm: hanem egy új szemléletmód manifesztuma. Megmutatja, hogy

az emberi tevékenység által tönkretett ökoszisztémák nem veszett ügyek.

A kulcs pedig itt van a kezünkben, hiszen közösségi összefogás, tudományos alapú döntéshozatal és az a hit, hogy a természet képes meggyógyulni, lehetőséget ad nekünk a Földünk jobbá tételére. „Semmi sem visszafordíthatatlan, ha van akarat és összefogás” – mondja Rosemary Edwards, a film vezető producere. A dokumentumfilm ehhez méltón azzal együtt, hogy informál, cselekvésre is ösztönöz, mivel mint azt immáron tudjuk, a változás nemcsak szükséges, hanem lehetséges is.

A film tehát mindenkinek szól, aki valaha érzett aggodalmat bolygónk jövője miatt – különösen azoknak, akik már majdnem feladták a reményt. Mert ha a Szajna újra fürdésre alkalmassá vált, és a Klamath visszakaphatja a lazacait, akkor bárhol elindulhat a változás.

(Borítókép: A Klamath folyón a gátakat felrobbantják, hogy visszaállítsák a természetes állapotába. Fotó: John Harrington / BBC Studios)