Rapperként és producerként ismeri a világ, de sokkal cifrább jelzőkkel is illethetnénk már Kanye Westet, aki az elmúlt években rengeteg ellentmondásos és megbotránkoztató kijelentést tett. X-posztjai napról napra felkorbácsolják a kedélyeket, zenéi pedig rendszerint épp aktuális hóbortjairól szólnak. Amióta elváltak Kim Kardashiannal, új felesége, Bianca Censori a múzsája, akit nem fél használni. Na de vegyük is át, ki is Kanye West, és honnan jutott el idáig.

1977. június 8-a nagy nap volt Donda és Ray West számára, ugyanis ekkor született meg gyermekük, Kanye West, akiről akkor még nem is sejtették, mekkora popkulturális ikonja lesz a 21. századnak. Édesanyja később azt nyilatkozta, mindig is érezte, hogy fia különleges okból született, de ehhez társult az a meggyőződés is, hogy ha nem lesz képes elengedni őt, soha nem élhet teljes életet. Ez utóbbi kijelentése azzal indokolható, hogy Kanye szülei már hároméves korában elváltak, így élete első harmadát édesanyjával élte le, ebből fakadóan pedig erős kötelék alakult ki kettejük között.

Szülei hatalmas inspirációk voltak számára, édesanyja angolprofesszor volt a Chicagói Állami Egyetemen, apja pedig újságíróként tevékenykedett Atlantában, az Atlanta Journal-Constitution nevű lapnál ő volt az első fekete fotós. Ray West korábban tagja volt a Fekete Párduc mozgalomnak, ami egy polgárjogi radikális csoport volt. Legfőbb céljuk volt elérni, hogy emberszámba vegyék a feketéket Amerikában, és nagy hatással voltak rájuk Malcolm X nézetei. Hasonló patrióta megmozdulásai voltak szakmájában is, illetve idősebb korában is rendszeresen állt ki számára fontos ügyek mellett. Épp ezért missziós munkákat végzett elsősorban Afrika területén, amelyeket Kanye is támogatott pénzügyileg. A hírek szerint mostanában gyengélkedik, mivel gyomorrákot diagnosztizáltak nála, azonban ezt sem Kanye, sem egyéb közeli hozzátartozó nem erősítette meg.

Annak ellenére, hogy West apja milyen fontos munkát végzett egész karrierje során, és igazi példaképként viselkedett, a rapper mégis mindig édesanyját tartotta legnagyobb inspirációjának és támaszának. Többször is beszélt arról, mennyire támogatta abban, hogy küzdjön céljaiért, egy évig Japánban taníttatta, mert nagyon hamar felfigyelt különleges művészi hajlamára és egyedi tehetségére. Ez még semmi, ugyanis egy idő után felmondott egyetemi munkahelyén, hogy Kanye karrierjét segítse menedzsereként. Ehhez az új munkakörhöz hozzátartozott például az is, hogy megmondta fiának, hagyja abba az egyetemet, koncentráljon kizárólag a zenére, mert csak így tud feljutni a legjobbak közé. Nem is sejthette még, milyen mértékben határozta meg kijelentése Kanye West életét. Azonban nem sokáig örülhetett fia sikerének, mivel 2007-ben koszorúér-betegségben meghalt, ami Kanye szerint plasztikai műtétjének komplikációja volt, és a rapper sokáig saját magát okolta édesanyja haláláért.

Ye felemelkedése és virágzása

A 2000-es évek legelején ismerte meg a zenészvilág Kanye Westet, először producerként a Roc-a-Fella kiadónál. Már a kezdetektől szeretett volna rapperbabérokra törni, azonban nem tartották elég jónak, nem bíztak sikerében. Aztán 2002-ben jött a nagy áttörés a Get Well Soon mixtape-pel, nem sokkal később pedig megjelent a The College Dropout, ami végérvényesen is feltette Hollywood térképére. Jay-Z figyelt fel először kivételes tehetségére a rapperek között, ugyanis vele dolgozott együtt producerként a The Blueprint albumon.

Felfelé ívelt karrierje, ő pedig csak úgy ontotta magából a dalokat, a kreatív videóklipeket és dizájnokat, hiszen világéletében imádott rajzolni és tervezni. Több márkának is készített terveket, illetve mindannyian ismerjük a méltán népszerű Adidas Yeezy modelleket, amikkel gyakorlatilag átrajzolta a cipőbiznisz működését.

Leghíresebb albuma a mai napig talán a 2007-ben debütáló Graduation, amit nem sokkal azelőtt adott ki, hogy édesanyja meghalt.

Óriási felhajtás kerekedett körülötte szinte egyik pillanatról a másikra, és sikere mértéke hamar számokban is mérhetővé vált. Első három stúdióalbumát mind jelölték Az év albuma díjra a Grammy-gálán, és ez még csak a jéghegy csúcsa volt. Eddigi teljes karrierje során hetvenszer jelölték Grammy-díjra, ebből huszonkét alkalommal győzött is, ami egyedülálló eredmény a zeneiparban a rapperek között.

Zenéjére – csak úgy, mint minden előadó esetében – nagy hatással vannak magánéleti történései. 2019-ben például kiadta a Jesus is King című albumot, amit megtérése apropójából írt. Érdekesség, hogy nem ez a lemez szerepelt tervei között, hanem egy olyan projekt, amit végül kukázott a gospel albumért. Az eredeti lemez a Yandhi címet viselte volna, és pár szám ki is szivárgott róla, viszont néhány producerének elmondása szerint a legtöbb dalt erről az albumról vagy teljes egészében kitörölte, vagy átdolgozva tette fel a Jesus is Kingre. Ekkoriban egy saját templomot is megnyitott, és miséket kezdett tartani Sunday Service elnevezéssel. Ebben az időszakban mutatkoztak meg lesőként igen erőteljesen bipolárisságának jelei, miután 2018-ban a Ye albumon bevallotta, diagnosztizálták nála a betegséget.

Mélyrepülés, botrányok, válás

Kim Kardashian volt a rapper első nagy szerelme, hamar el is vette feleségül. Négy gyermekük született, akiket egytől egyig úgy neveztek el, hogy kifejezze különlegességüket. Magánélete virágzott, azonban karrierjében elkezdett hibákat véteni, úgy festett, kicsit fejébe szállt a dicsőség, ugyanis egyre több botrányba keveredett.

Az ominózus VMA díjátadó esetét talán senkinek nem kell bemutatni, amikor is Taylor Swift nyerte a legjobb videóklip díját, és beszéde közben Kanye felment a színpadra, átvette tőle a mikrofont, és belekiabálta, hogy valójában ez Beyoncénak járt volna. Néhány évvel később a magyarokkal is összetűzésbe keveredett, pontosabban Presser Gáborral, miután a magyar zeneszerző észrevette, hogy a rapper egyik dalában szerepel a Gyöngyhajú lány dallamának részlete, amely felhasználására nem kértek engedélyt. Hatalmas jogi huzavona vette kezdetét az ügyben, végül 2017-ben peren kívül meg tudtak egyezni, miután Kanye 2,5 millió dollárt fizetett Pressernek.

A 2010-es évek végére már gyakorlatilag halmozta botrányait, és mentális egészségügyi állapota romlásnak indult. Mindez magánéletére is hatással volt, így végül 2021-ben elváltak Kim Kardashiannal. Mint arról korábban írtunk, Kardashian és West vitája időről időre port kavar a nyilvánosság előtt, ugyanis a rapper volt felesége egyre kevesebbszer engedi Westnek, hogy lássa gyerekeit, amit a férfi bántó és agresszív X-bejegyzésekkel reagál le. Legutóbb arról posztolt, mennyire felháborítja, hogy egy fehér nő neveli a fekete gyerekeit, valamint rendszeresen kritizálja Kim Kardashian szülői stílusát több millió követője előtt. Kardashian bevallotta, aggódik volt férjéért, úgy érzi, egyre csak rosszabbodik mentális állapota, és nem is a legjobb társaságban van.

Az utóbbi időben rendszeresen váltakozott az is, miben hisz, a keresztény korszak után durva fordulat állt be, ugyanis Hitlert kezdte isteníteni, és rendszeressé váltak bántó, antiszemita bejegyzései az X felületén. Pár nappal ezelőtt pedig arról posztolt, mennyire sajnálja mindezt, többé már nem tartja magát zsidógyűlölőnek, és esedezik Isten bocsánatáért. Ezek egybevágtak legújabb házasságának hullámvölgyivel, illetve új diagnózisával, miszerint nem is bipoláris, hanem autista. Egy közeli hozzátartozója szerint mentális állapota jelenleg olyan mélyen van, hogy még az sem hatja meg, hogy nem láthatja rendszeresen gyerekeit, és kiemelte, ennek egyik legfőbb oka az, hogy a rapper nem hajlandó bevenni a gyógyszereit.

Tagadhatatlan, hogy Kanye West a popkultúra egyik legmeghatározóbb alakja, aki megannyi provokatív és meghökkentő kijelentése ellenére igenis maradandót alkotott a zeneiparban. Születésnapján tesztelheti, mennyire van tisztában a rapper életének részleteivel, ezt az alábbi kvízben teheti próbára.

(Borítókép: Kanye West 2020. február 9-én Beverly Hillsben, Kaliforniában. Fotó: Rich Fury / VF20 / Getty Images / Vanity Fair)