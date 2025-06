Kikerült egy szülőszobai videó Meghan Markle-ről, hatalmas a felháborodás

A bulvárlapok lelkes olvasói számára már a legkevésbé sem meglepő, ha Harry herceg vagy éppen Meghan Markle bármilyen megmozdulása hatalmas felháborodást generál – ez pedig ezúttal sincs másképp.

Meghan, Sussex hercegnéje ugyanis ismét a címlapokra került – ezúttal egy meglepő videóval, amelyen négy évvel ezelőtt a kórházi szülőszobában twerkel, közvetlenül kislánya, Lilibet születése előtt. A felvétel, amely a Starrkeisha „Baby Mama” című dalára készült, gyorsan bejárta az internetet, és bár az Egyesült Királyságban sokan kínosnak tartották, az Egyesült Államokban és különösen a fiatalabb generációk körében hatalmas sikert aratott.

Puritán britek kontra virális amerikai siker

Egy, a hercegi párhoz közel álló forrás szerint Meghan teljes mértékben elégedett a videó fogadtatásával. „Az Egyesült Királyságban mindenki túl prűd volt, de Amerikában, különösen a fiatalok körében, hatalmas sikere volt. Meghan és a csapata egyértelmű győzelemként könyveli el a videót” – idézi a bennfentest a Daily Mail.

A hercegné nem először provokálja a brit sajtót és közvéleményt, ám most a korábbiakkal ellentétben világossá tette, hogy figyelme egyértelműen az amerikai piacra irányul. Új életmódmárkája, az As Ever kifejezetten az amerikai fogyasztók ízléséhez igazodik – és ebbe beletartozik a nemrég bejelentett saját rozé bora is, amelynek, valljuk be, bizonyára jót tesz majd a hírverés – legyen szó jó vagy negatív reklámról.

A brit sajtóban persze nem maradt el a kritika: sokan ízléstelennek, sőt „vulgárisnak” nevezték a kórházi videót. Ám Meghan nem kér a brit elvárásokból – legalábbis ezt üzente most a világnak. Eric Schiffer reputációmenedzsment-szakértő szerint „Meghan a Z generációval akar kapcsolatot építeni – ők pedig virális pillanatokat várnak. Nagy-Britannia már nem érdekes számára, mert ott nincs pénz. Az amerikaiaknak pedig ez egy szappanopera.”

Mindezt jól mutatja az is, hogy a nagy visszhangot kiváltó videó megjelenését követően, mintha mi sem történt volna, Meghan és Harry Disneylandben ünnepelték Lilibet negyedik születésnapját, ahol a kislány találkozhatott Elzával a Jégvarázsból, míg Archie, a hatéves bátyja a Star Wars rohamosztagosaival fotózkodott. Mindez alapjában még kicsit sem botrányos, a királyi család tagjai azonban láthatóan már nem foglalkoznak a kritikákkal, és a negatív hangok ellenére továbbra is előszeretettel megosztják másokkal életük történéseit, legyen bármilyen is a fogadtatás.

A rozé csak a kezdet

Meghan új borát három hét múlva mutatják be, és ezzel olyan hírességek nyomdokaiba lép, mint Brad Pitt, Drew Barrymore vagy Kylie Minogue, akik szintén sikeres alkoholmárkákat indítottak. A rozé kaliforniai szőlőből készül, valószínűleg a Montecitóhoz közeli Santa Ynez-völgyből. Meghan tervei szerint azonban ez csupán a kezdet: a rozé bor mellett koktélok és különleges termékek – például virágos gin – is szerepelnek majd a kínálatban.

A lapnak nyilatkozó forrás szerint „a rozé csak az első termék abban a szélesebb alkoholos kínálatban, amelyet Meghan és a Netflix együttműködése révén fognak piacra dobni. Meghan már korábban bemutatott egy eperdzsemet, most pedig citromkrémmel kísérletezik, amely inkább brit hagyomány, ám az amerikai piacon újdonságnak számít“.

Meghan állítása szerint az „As Ever” márkát nem csupán termékként, hanem történetként pozicionálja. Ő maga tölti be a fő mesélő szerepét, hiszen minden termékhez kapcsolódik egy személyes történet, legyen szó családi pillanatokról vagy életstílusról.

Így bár Meghan Markle legújabb akciója ismét megosztotta a közvéleményt, mégis egyértelműen célt ért, a videó virális lett, a márkaépítés pedig látványosan halad. Miközben Nagy-Britanniában sokan kritikával illették, az amerikai közönség lelkesen fogadta a „királyi twerkelést”. Meghan világában így ez nem egy botrány – sokkal inkább márkaépítés, a 21. századi influenszerkultúra szabályai szerint.