Tom Jones olyan meglepetésben részesült a The Voice-ban, hogy 10 évet fiatalodott

Egy felejthetetlen fellépés a hazai közönség előtt, megható pillanatok a színpadon, emlékek sora, majd egy váratlan, szívhez szóló születésnapi meglepetés a tévéstúdióban – így ünnepelte 85. születésnapját Sir Tom Jones, a walesi zene élő legendája.

Három évvel ezelőtt, éppen júniusban, Sir Tom Jones visszatért szülőföldjére, hogy fellépjen a Stereophonics előzenekaraként a cardiffi Principality Stadionban. A fellépés különösen érzelmes alkalom volt nemcsak számára, hanem a több ezer néző számára is, akik megtöltötték a stadiont, hogy lássák „Wales Királyát”, „A Hangot” – ahogy sokan emlegetik.

A koncert vidám hangulatban indult, a színpadra lépő énekes pedig egy kis humorral köszöntötte a közönséget: „Na és ez az időjárás! Ma kicsit lebarnultam... Cardiffban! Hihetetlen!” A jókedv azonban hamarosan mély érzelmekbe csapott át, amikor Sir Tom előadta 1966-os világhírű slágerét, a „Green Green Grass of Home”-ot. A dal előadása közben sokan a könnyeiket törölgették, és úgy tűnt, maga az énekes is meghatódott, amikor az utolsó sorokat énekelte. Hangja persze a pityergés közben, és évtizedes karrierrel a háta mögött is még most is ugyanolyan gazdag és erőteljes, mint évekkel ezelőtt.

Wayne Courtney, Tom Jones egyik rajongója, aki jelen volt a koncerten, így emlékezett vissza:

„Sir Tom hazatért, és az érzelmek a tetőfokára hágtak – nemcsak neki, hanem nekünk is. Amikor elénekelte a Green Green Grass of Home-ot, mindenki meghatódott. Volt, aki sírva énekelt vele együtt. Tudtuk, hogy ez egy olyan különleges pillanat, amire még sokáig emlékezni fogunk”.

Születésnapi meglepetés a The Voice stúdiójában

Sir Tom Jones június 7-én töltötte be 85. életévét, és születésnapján éppen az ITV tehetségkutató műsorának, a The Voice UK-nek a forgatásán vett részt. Az ünneplés azonban nem maradt el – munkatársai egy édes meglepetéssel készültek számára.

A műsorvezető Emma Willis egy hatalmas csokoládétortát vitt be neki, miközben a közönség és a zsűritársak – Danny Jones, Tom Fletcher (McFly), will.i.am és az újonnan csatlakozott Kelly Rowland – mind együtt énekelték neki a „Happy Birthday”-t.

Tom meghatottan, kissé meglepetten nézett körül a stúdióban, majd mosolyogva bólogatott a dallamra, végül elfújta a gyertyákat, miközben Willis tartotta előtte a tortát.

A megható jelenetet ő maga osztotta meg az Instagram-oldalán, ezzel a felirattal:„Micsoda kedves meglepetés a @thevoiceuk családomtól!”

A közösségi médiában rajongói ezután természetesen maguk is elárasztották jókívánságokkal az előadót:

„85 éves, és még mindig fiatalos! Csodálatos!”

„Nagyon boldog születésnapot, Sir Tom, még sokat kívánunk!”

„Isten éltessen, legenda!”

„Szeretünk a Holdig és vissza, Tom!” Új zsűritag is csatlakozott

Ünneprontó bejelentés

A születésnap alkalmával egy másik fontos bejelentés is történt: Kelly Rowland, a Destiny's Child egykori tagja, csatlakozik a The Voice UK zsűrijéhez. Az amerikai énekesnő korábban az ausztrál változatban is szerepelt zsűriként 2017 és 2020 között. Rowland az eddig zsűritagként szereplő countryénekest, LeAnn Rimes-t váltja. Tom Jones egyértelműen támogatta az újítást, lájkolta a bejelentést, sőt újra is osztotta a posztot.

A rajongók is örömmel fogadták a hírt, egyesek szerint„Kelly remek választás! Ő rakta össze a Little Mixet – ki tudja, talán most is egy új lánycsapat születik!” – szúrta ki a GB News.

Lényeg a lényeg, Sir Tom Jones továbbra is aktív, elkötelezett, és teljes szívéből énekel – legyen szó stadionról vagy tévéstúdióról. Megható dalai, humora és karizmája generációkat köt össze. 85 évesen is élő bizonyítéka annak, hogy a tehetség és a szenvedély kortalan.