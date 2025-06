Rátalált a szerelem Billie Eilishra, Velencében romantizált új hódolójával

Ahogy azt a Music News is megírta, vasárnap a Deuxmoi nevű pletykaoldalon néhány fotó látott napvilágot, amiken az énekesnő és a Papírvárosok sztárja, Nat Wolff szerepelt. A pár közösen pezsgőzött, majd az egyik képen csókot is váltottak, ami valószínűsíti, hogy az énekesnő megtalálta új hódolóját. Már márciusban voltak pletykák arról, hogy Eilish és Wolff egy párt alkotnak, amikor az iHeart Music Video Awardsról együtt látták őket távozni, de ez akkor még nem nyert bizonyosságot.

Megbánás

Az énekesnő korábban nyíltan beszélt párkapcsolatairól és szexualitásáról is, de mára megbánta, hogy magánéletét megosztotta a világgal. Még tavaly októberben nyilatkozott a Vogue-nak, ahol arról beszélt, hogy soha többé nem fogja ezt a hibát elkövetni:

Azt kívánom, bárcsak senki se tudna semmit a szexualitásomról vagy a párkapcsolati életemről. Remélem, hogy a jövőben ez így is lesz. Többé nem fogok arról beszélni, hogy épp kivel randevúzok.

Ehhez pedig tartotta is magát az énekesnő, hiszen új kapcsolatát nem kürtölte világgá. Hogy a románc mióta tarthat, nem tudni, de az árulkodó, hogy a 2024-ben megjelent Hit Me Hard and Soft című lemezéhez mostani partnerének már volt némi köze.

Az album harmadik dalának, a Chihiro című számnak maga Eilish rendezte a klipjét, amiben az egyik főszerepet Nat Wolff alakítja. Mivel a lemez anyagát még 2023-ban vették fel, az album pedig több mint egy éve jelent meg, így a pár kapcsolata feltehetően nem csupán néhány napos.

(Borítókép: Billie Eilish 2024. február 18-án Santa Monicában, Kaliforniában. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)