Jennifer Lopez is hátast dob attól, amivel a magyarok készülnek neki

Június 12-én különleges látványosságra készülhetnek a budapestiek: a Hősök terén egy egyedülálló, energikus flashmob elevenedik meg Molnár Andrea táncművész vezetésével. Az esemény azonban nem csupán egy egyszerű táncos megmozdulás, hanem tisztelgés – a meglehetősen komoly igényekkel hazánkba érkező – Jennifer Lopez előtt, aki július 20-án lép fel az MVM Dome színpadán. A flashmob célja, hogy egy közösségi élményen keresztül hangolják rá a rajongókat a nyár legnagyobb koncertjére – miközben a résztvevők egy kis reflektorfényt is kaphatnak.

A rendezvény különlegességét az adja, hogy annak ellenére, hogy sokan érthetően nem érzik magukat táncosnak, mindenkit szeretettel várnak életkortól, nemtől és tánctudástól függetlenül. A koreográfiát ráadásul már most meg lehet tanulni egy elérhető oktatóvideóval, de annak sem kell aggódnia, aki a Hősök terén csatlakozik be az eseménybe, hiszen a helyszínen rövid közös gyakorlásra és tanulásra is lesz lehetőség. Az már csak hab a tortán, hogy a részvétel teljesen ingyenes, és regisztrációra sincs szükség.

A dresszkód azonban egyértelmű: a lányoktól farmert (rövid vagy hosszú), bézs pólót és fehér vagy bézs cipőt kérnek, amit csillogó bizsukkal – fülbevalóval, nyaklánccal – lehet feldobni. A fiúknál ugyanez az irány, a szervezők azt várják, hogy farmert vagy bézs nadrágot, bézs felsőt, sportos kiegészítőket és lehetőleg egy bézs vagy farmer baseballsapkát öltsenek magukra a megjelentek.

„A tánc a szabadság, az öröm és az összetartozás ünnepe” – fogalmazott Molnár Andrea, aki nem csupán az esemény házigazdája, hanem motorja is a megmozdulásnak. Ő maga több mint két évtizede táncol, versenytáncosként országos bajnoki címeket szerzett, ismert a televízióból és a színház világából egyaránt. A flashmobot a Fever Dance Group táncosaival együtt vezeti majd, sőt az esemény különleges vendégeként Köllő Babett is csatlakozik a közös tánchoz.

A háttérben azonban nem csak koreográfiai tervezés zajlik – a flashmob mögött komoly szervezés, lelkesedés és egy nagy adag hit áll. Hogy miként született meg az ötlet, milyen érzések vezérlik Molnár Andreáékat, és miért érzi különösen fontosnak ezt a pillanatot, arról ő maga mesélt lapunknak – nem kis szenvedéllyel.

Személyes félelemből világsztárvárás

Molnár Andrea szerint a kezdeményezés ötlete nemcsak abból fakadt, hogy egy világsztár érkezik Budapestre, hanem abból a különleges áthallásból is, amely közte és Jennifer Lopez között húzható. Elmondása szerint „nem sűrűn látogat ilyen világsztár Magyarországra”, ezért már önmagában is rendkívüli lehetőségnek tartotta a projektet, amikor megkeresték a koncert szervezői. Úgy véli, az is szerepet játszhatott a felkérésben, hogy a közelmúltban egy olyan színházi szerepben láthatta őt a közönség, ahol tánctanárt alakított – ahogyan Lopez is a Hölgyválasz című amerikai filmben. „Mint Jennifer Lopez, én is színpadon állok egy szerep erejéig a színházban, és hasonlóképpen egy tánctanárt alakítok… Ahogy mondták, innen jött az ötlet nekik is” – fogalmazott.

A lehetőség hallatán azonnal lelkesedés söpört végig a közösségen. A Fever Dance Group ugyanis szoros kapcsolatban áll több iskolával, a csapat számos tagja tanít is, így adott volt egy olyan inspirált közeg, amely örömmel fogadta a kihívást. „Mindenki fellelkesedett, mivel amúgy sincsen fellépési lehetősége sok gyereknek – miért ne lehetne, hogy egy olyan produkcióban vegyenek részt, amit – mondjuk – Jennifer Lopez menedzsmentje is jóváhagyott, szorgalmaz és támogat?” – tette hozzá.

A flashmob szervezése azonban korántsem spontán ötletek mentén zajlott – hangsúlyozta. Hónapokra visszanyúló tervezés, előkészület és rengeteg egyeztetés áll mögöttük. A koreográfia megalkotása során igyekeztek megtalálni az egyensúlyt a látványos show-elemek és a mindenki számára elsajátítható mozdulatok között. „Próbáltuk azt a szintet belőni, ami esetleg világszínvonal is tud lenni, de azért az egyszerű, hétköznapi táncot nagyon szerető vagy kedvelő ember is meg tudja tanulni” – mondta.

Kiemelte azt is, hogy az esemény egyik legfőbb célja az inkluzivitás volt. Szerették volna, hogy valóban mindenki részt vehessen, aki csak kedvet érez hozzá – életkortól, előképzettségtől vagy rutinjától függetlenül. „Mindenkit várunk a korosztályt tekintve, 3-tól a 75 éves korig” – mondta, majd hozzátette: „a finálé részét úgy találtuk ki, hogy egy egyszerű és látványos tömegképet tud majd adni.” Ez a sokszínűség és nyitottság a közönség mellett a résztvevőknek is felemelő élmény lehet, mivel olyan közösségi energiát generál, amelyről Molnár Andrea szerint ritkán beszélünk, pedig az élmény legalább olyan maradandó, mint maga az előadás.

Bár Andrea a hosszú karrierje során rengeteg színpadon állt már, és országos bajnoki címekkel is büszkélkedhet, ez lesz az első alkalom, hogy egy ilyen nyílt, utcai flashmob élén áll, ráadásul vezetőként.

Bízom benne, emlékezetes megmozdulás lesz, és a felvételeket megkapja JLo menedzsmentje mellett maga JLo is

– magyarázta lapunknak a táncos.

A cél ezúttal nemcsak az, hogy egy tánccsoport tűnjön fel a semmiből a város ikonikus terén, hanem egy igazi, nyílt felhívás eredményeként összeálló hatalmas táncközösség jöjjön létre, akik így tisztelegnek Jennifer Lopez előtt.

Bárki megtanulhatja

„A helyszínen öttől lesz gyülekező, én pedig mikrofont kapok, és hangosítást. Ott egy rögtönzött, rövid oktatást tartunk, hogy azok is meg tudjanak tanulni pár alapmozdulatot, akik nem látták az oktatóvideót. Itt nem az a cél, hogy mindenki tökéletesen tudja a mozdulatokat, hiszen aki megmozdul, aki részt vesz, az már táncol. És csak ez számít” – emelte ki.

Persze annak, aki már felkészülten érkezne, az alábbi videó sokat segíthet:

Hiába tudja azonban valaki tökéletesen a koreográfiát, nem ez a legfontosabb. Molnár Andrea kiemelte, hogy a kezdeményezés lényege nem a pontosság, hanem a közösségi élmény. „A fináléban főleg az öröm számít. Azt szeretnénk kifejezni, hogy mennyire várjuk JLo érkezését, és hogy mekkora hatással van ránk a zenei kultúrában. Ő egy ikon. Az egész latin pophullám elindítója – ezt nem lehet elvitatni.”

Egyértelműnek tartja, hogy Lopez a táncosok körében is kiemelt helyet foglal el, még a szakmabeliek szemében is. Emlékeztetett arra, hogy az amerikai sztár karrierje nem a rivaldafényben kezdődött, hanem kemény munkával, háttértáncosként, ami különösen inspiráló példává teszi őt a táncosközösség számára is. „Ismerjük az életét, ő táncosként kezdte, úgy robbant be először” – emelte ki a táncos. Hangsúlyozta, hogy Lopez táncosidentitása a mai napig szerves része annak, ahogyan a világ ismeri őt – akkor is, ha azóta több más területen is világsikereket ért el. „Utána kezdett el a színészi pálya felé kacsingatni és az énekesi pályán világhírt szerezni” – tette hozzá.

Szerinte éppen ez az ív teszi Jennifer Lopezt valódi példaképpé azok számára, akik a táncból indulva szeretnének komoly művészi karriert befutni. Nemcsak az előadásaiban van jelen a mozgás iránti mély alázat és profizmus, hanem abban is, ahogyan a szakmai múltját vállalja és továbbviszi – akár egy ilyen flashmob kapcsán is.

Jennifer Lopez figyelmét is felkeltenék

A flashmob résztvevőinek megjelenéséről beszélve a táncművész elmondta, bár vannak ajánlások az öltözetet illetően, ezek inkább iránymutatások, semmint kötelező előírások. Kiemelte, hogy fontos szempont volt az is, hogy senkinek ne kelljen komolyabb anyagi áldozatot hoznia három perc kedvéért. „Nem várhatjuk el senkitől, hogy olyan költségekbe verje magát, ami egyelőre csak a flashmob erejéig adhat egy kis reflektorfényt a számára.”

Hozzátette, hogy a megjelenéssel kapcsolatos ötletek részben a koncertszervezők felől érkeztek, akik stylisttal egyeztetve alakították ki az ajánlott megjelenést. „Úgy gondoltuk, hogy egy farmerja mindenkinek van otthon, és valamilyen mosott fehér vagy bézs, vagy akár fehér pólója. Ehhez adhatunk hozzá egy pici csillogást, jöhetnek a Jennifer Lopezt idéző kicsi bizsuk a fülbe, nyakba, de ezek természetesen mind opcionálisak.”

Fotó: Green Stage Production Az esemény beharangozója

A koncepció mögött azonban ennél többről van szó. A szervezők nem titkolt célja, hogy a flashmob ne csak egy helyi élmény maradjon, hanem globális figyelmet is kapjon – különösen Jennifer Lopez menedzsmentjének részéről. Molnár szerint „fel van dobva az a labda”, így akár maga a sztár is felfigyelhet az eseményre. „Már volt rá példa, hogy egy másik ország városa csinált egy hasonló profi flashmobot, de nem ennyire Jennifer Lopez szájíze szerint, és azt például megosztotta a közösségi oldalain” – idézte fel, hozzátéve, hogy ezúttal is hasonlóban bíznak. „Erre hajtunk, az a cél, hogy a világsajtóba kerülhessen Budapest és annak a koncertnek a beharangozása, ami július 20-án lesz az MVM Dome-ban” – mondta.

Természetesen egy ilyen esemény kapcsán a résztvevők számával kapcsolatban is vannak remények és célkitűzések. Bár pontos számot nem lehet előre garantálni, Molnár Andrea bizakodó: „Nagyon szeretnénk, hogyha elérnénk a 3-400 fős létszámot.” Szerinte ez a mennyiség már vizuálisan is igazán hatásos lenne, különösen egy olyan ikonikus helyszínen, mint a Hősök tere. „Ez azért már jól mutatna a téren, de jó lenne, ha még sokkal többen eljönnének”. Megemlítette, hogy számos tánciskolát és fórumot kerestek meg közvetlenül, és bízik benne, hogy ezeken a csatornákon keresztül sokakat tudnak majd megmozgatni. Hiszen ahogy fogalmazott: „Ez egy nagy, felejthetetlen élmény lesz.”

Aki pedig kedvet kapott, június 12-én 17 órakor csak egy mozdulatra van attól, hogy a város részévé váljon egy emlékezetes, örömteli pillanatban. Ehhez pedig csupán jókedvre, egy farmerre, bézs pólóra, némi csillogásra – na meg persze némi tánc iránti elköteleződésre van szükség. Semmi más nem kell.

(Borítókép: Jennifer Lopez a 2025-ös American Music Awards díjátadóján 2025. május 26-án, Las Vegasban. Fotó: Rich Polk / Penske Media / Getty Images)