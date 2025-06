Bűnrészességgel vádolta meg a bécsi ügyészség Nathalie Benkót, a feltehetőleg az évtized legnagyobb vállalati összeomlását összehozó, bűnössége esetén tíz évnyi börtönbüntetés elé néző René Benko feleségét, aki már a válókeresetet is beadta, szeretné maga mögött tudni ugyanis a Signa Group csődje kiváltotta botrányt. Ez azonban nem lesz egyszerű, terhelő bizonyítékok szólnak ugyanis amellett, hogy az asszony maga is tevékeny szerepet játszott pénzmosás, illetve vagyonuk elrejtésének kísérletében is, amivel hitelezőik érdekeit rontották volna. A 15 éves házasságról a feleség anyja is kitálalt, aki szerint lánya a pénzéért mehetett hozzá az egykor dúsgazdag, papíron azonban ma már nincstelen ingatlanvállalkozóhoz.

A svájci születésű Nathalie (41) és a tiroli üzletember, René Benko (47) 2009-ben ismerkedett meg egy partin a tiroli Seefeldben, a családcentrikusként leírt ingatlanmágnás részéről ez szerelem volt első látásra, így rövidesen meg is kérte az érzéseit állítólag korántsem ilyen hévvel viszonzó választottja kezét, akivel 2010-ben össze is házasodtak. Nathalie édesanyja, Brigitte a pár találkozásáról még tavaly nyilatkozott a Bild német napilapnak. Eszerint lánya bevallotta neki az ominózus buli után, hogy bár megismerkedett valakivel, az korántsem az esete.

„Sofőrt küldött érte. Én pedig kölcsönadtam neki a dizájnertáskáimat és ruháimat, hogy elmehessen vele. René pedig elkezdett futni, és levágatta a haját. Mindezt Nathalie kedvéért. Attól a naptól fogva Nathalie egyszeriben eltűnt. Még az esküvőre sem hívtak meg. A mai napig nem tudom, miért. Akkor számomra összeomlott a világ. A lányomat elvesztettem a pénz miatt”

– mesélte az asszony, aki különösen nehezményezi, hogy még három unokáját sem ismeri. Brigitte értelemszerűen nem szívleli a vejét, és azt sem hiszi el, hogy tönkrement volna anyagilag.

„Nathalie és René jólétéért senkinek sem kell aggódnia. Biztos vagyok benne, hogy elég pénzt tettek félre. Ha az igazságszolgáltatás nem lép közbe, akkor ugyanúgy élik tovább az életüket, mint eddig: luxusvillákkal, drága lovakkal és testőrökkel. Renét börtönbe kellene zárni. A pénz teljesen a fejébe szállt, megalomániás lett. Sajnálom azokat az embereket, akik miatta elvesztették a pénzüket és az egzisztenciájukat” – mondta egy évvel azelőtt, hogy vágya valóra vált volna, január 24-én ugyanis a vállalkozót bilincsben vezették el innsbrucki luxusvillájából, és jelenleg is előzetes letartóztatásban van a bécsi Josefstadt fogházban, mint mi is megírtuk.

Az osztrák Gazdasági és Korrupcióellenes Ügyészség (WKStA) azzal vádolja ugyanis, hogy megtévesztette a befektetőket, kárt okozott a hitelezőknek, továbbá akadályozta a felszámolóbiztos és az igazságszolgáltatás munkáját. Azonban most a zárkában nemcsak a jelenlegi állás szerint akár 20 milliárd eurós pénzügyi lyukat maga után hagyó cégbirodalma csődjéről (amelyről részletesen mi is írtunk ebben a cikkben, hogy az orosz–ukrán háború miatt megindult kamatemelési hullám, a megemelkedett építési és energiaköltségek miatt omlott össze kártyavárként) elmélkedhet az egykor az egyik leggazdagabb kelet-közép-európainak tartott vállalkozó, hanem magánéleti kudarcáról is.

Milliárdosként élheti tovább az életét az exfeleség, vagy őt is várja egy cella?

Tekintve, hogy a házaspár minden ellenük felhozott vádpontot tagad, így továbbra is megilleti őket az ártatlanság vélelme, ugyanakkor a bizonyítékok eléggé terhelők rájuk nézve. A nyomozók szeretnék kideríteni továbbá, hogy Nathalie Benko mennyit tudott férje üzelmeiről, vagy tényleg elhitte-e azt, hogy a cég kimagasló anyagi sikereket ér el még a koronavírus-járvány idején is, így nincs akadálya a két kézzel való pénzszórásnak. Jelenleg ilyen fronton bűnrészességgel még nem vádolják, ahogy abban sem fogják valószínűleg elmarasztalni, hogy gyermekeivel együtt kedvezményezettje több olyan, a férje és nyugdíjas óvónő anyósa által létrehozott, luxusingatlanokat, jelentős mennyiségű pénzt és nagy értékű ingóságokat birtokló magánalapítványnak is, amelyek azt a cél szolgálhatják, hogy a kimenekített vagyonelemek rejtve maradjanak a felszámolóbiztos és a hatóságok elől.

Kérdéses a feleség indoka is a válás ügyében. Igazak lennének azok a pletykák, hogy a felek már évekkel ezelőtt elhidegültek egymástól és külön utakon jártak? Netán arról van szó, hogy arra számítanak, hogy a tavaly személyes csődöt is jelentő férfit célzó anyagi követelések ilyen formán az asszonynak ítélt részt nem terhelhetik? Vagy csak pusztán az lenne az ok, hogy minél távolabb szeretne ettől az egész felfordulástól kerülni? Kérdés az is, hogy vajon Nathalie Benko remélhet-e bármit is valakitől, aki teljesen el van adósodva.

„Mivel René Benko magáncsőd alatt áll, a felesége a közösen használt vagyonból és megtakarításokból várhatóan semmit nem fog kapni. Az, hogy a férje köteles-e tartásdíjat fizetni, attól függ, ki a felelős a házasság megromlásáért. Lehetséges, hogy Nathalie Benko a válókereset benyújtásával csak világosan el akarta határolni magát férjétől és annak tetteitől” – nyilatkozta Nicolas Stieger büntető- és családjogra szakosodott ügyvéd a Bild napilapnak. A nyomozási dokumentumok szerint azonban Nathalie Benko aktívan segédkezett férje vagyonának eltitkolásában. Ügyvédje egyelőre nem nyilatkozott, de megerősítette, hogy a leánykori nevén új életet kezdő védence hivatalosan is gyanúsított lett. Az utóbbi hónapokban a nyilvánosság előtt alig mutatkozó asszony a csőd után a Bildnek szűkszavúan csak annyit mondott, hogy nincs köze férje üzleti ügyeihez.

Éppenhogy csak nem forog kacsalábon a luxusvilla

Hogy a Benko család min osztozkodna, az bizony sok mindenkit érdekel. Az biztos, hogy férje letartóztatása után Nathalie Benko gyermekeivel együtt elhagyta a tiroli luxusvillájukat, amely a lányáról elnevezett, több száz millió eurós vagyonú Laura Privatstiftung tulajdonában van hivatalosan egy másik, szintúgy innsbrucki luxusvillával egyetemben. Ezt az eredetileg hotelnek épült ingatlant wellness-szállodaként nyitná most újra a családi magánalapítvány, nyilatkozta René Benko édesanyja. Azonban ezt az ötletet az innsbrucki városvezetés egyáltalán nem támogatja, és az osztrák adóhatóság sem, amely lefoglalta az épületet egy 12 millió eurós követelés fejében, ugyanis Benkóék sok évig nem fizették meg utána az ingatlanadót.

Ami olyan szempontból érdekes, hogy otthonuk berendezésére viszont bőven jutott a családi kasszából, a napvilágot látott számlák alapján 8 millió euró is lehet az ott lévő bútorok és az ingóságok összértéke. Az elegáns Igls városrészben a feleség neve után csak „N Villának” hívott luxusingatlanhoz egész meghökkentő számok párosíthatók. A szórakoztatási célokra kialakított, úgynevezett „klubemelet” összköltsége meghaladta a 400 millió forintot, a borospince több mint 160 millió forintba került, a gardróbszoba bútorzata 110 millió forintba fájt, de a szülői fürdőszoba is megvolt közel 60 millió forint, és akkor még az ezüst terítékről és evőeszközkészletről nem is beszéltünk, amiért több mint 120 millió forintot fizetett a házaspár.

Benkóék úgy mélyedtek el a luxus-lakberendezés rejtelmeiben, mintha nem lett volna holnap, bár Benko asszisztense korántsem lehetett ennyire derűlátó, hiszen ilyen kommenttel adta le hónap végén a számlákat a könyvelőnek: „Sajnos megint elment az egymillió.” És ez még csak egyetlen ingatlan, Benkóéknak van egy másik híres otthona, egy alpesi faház is, ami a „Chalet N” névre hallgat az osztrák Lech am Arlberg síparadicsomban, és azzal került be korábban a hírekbe, hogy a hatóság vizsgálja, hogy jogosan vettek-e fel rá vissza nem térítendő támogatásként közel félmilliárd forintot a koronavírus-járvány idején, merthogy egyáltalán nem kiadó szállásnak tűnik, a család azt nagyon is magáncélból használta.

A nagynéninél próbálták meg eldugni a gyerekeiktől kölcsönvett luxusórákat

Bár a nyomozók korábban is tartottak már házkutatást a házaspár innsbrucki és bécsi otthonában is, azonban ellenőriztek még két tiroli helyszínt is, valamint a Signa Group innsbrucki és bécsi irodáit úgyszintén. A WKStA ezt azzal indokolta, hogy „csalárd csőd bűncselekményének” gyanújával egy újabb személy ellen is nyomozni kezdtek, aki segített Benkónak különböző értéktárgyak eltüntetésében, hogy azok rejtve maradjanak a csődgondnokok és a hitelezők elől. A nyomozók átkutatták a Benko család másik luxusvilláját is az innsbrucki Hungerburg városrészben, ahol egy páncélszekrényben két vadászpuskát, lőszereket és 5000 euró készpénzt foglaltak le a család mobiltelefonjai mellett.

Az akció keretében Nathalie Benko testvérét is kihallgatták, ő azonban nem gyanúsított – ellentétben a nagynénjével. A nyomozók WhatsApp-üzenetek, fényképek és a házkutatások alapján rekonstruálták az eseményeket. Eszerint Nathalie Benko megbízásából rokonai rendeltek egy másik páncélszekrényt tavaly március elején egy innsbrucki kereskedőnél, amelyet március 11-én szállították le, pár nappal azután, hogy megindult a René Benko elleni csődeljárás. Nathalie Benko ezt a trezort (benne közel 50 millió forintnyi készpénzzel, valamint 7 gyűrűvel, mandzsettagombokkal és 11 férfi luxusórával 110 millió forint értékben) a nagynénje otthonában helyeztette el.

A tanúvallomást tett rokonok lefoglalt mobiltelefonjain a nyomozók további terhelő bizonyítékokat találtak. Ezek főként fotók a kiválasztott páncélszekrényről a szalonban, de Nathalie Benko kapott a beüzemelésről és a kód beállításáról is egy kisvideót, amire reagált is: „Tökéletes!” René Benkót április végi vallomástételekor kérdezték a felfedezett trezor tartalmáról is. Arra a kérdésre, hogy a felesége helyezte-e el az értékeket benne, így válaszolt:

„Magamról tudok nyilatkozni, és tudom, hogy én nem tettem semmit a trezorba.”

Elmondása szerint a nagy értékű órák közül nyolcat 2021 karácsonyára adta ajándékba a fiaiknak. A bírónő erre meglepődve reagált: „2021 karácsonyán a fiai 6 és 11 évesek voltak, és Ön négy-négy drága karórát ajándékozott nekik?” Benko hozzátette, hogy ezek mellé mandzsettagombokat is adott nekik, és bevallotta, hogy az órákat kölcsönvette a fiaitól olykor, hogy viselhesse, mert a gyerekek ehhez még valóban kicsik voltak, így az ajándékokat a felesége őrizte.

További három óra állítólag a felesége alapítványának jótékonysági aukciójára volt félretéve, azokkal ő nem foglalkozott. A trezor lefoglalása után Nathalie Benko csak a gyűrűk visszaadását kérte. Amikor azt kérdezték Benkótól, hogy vajon a gyerekek karóráit és mandzsettagombjait miért nem igényli vissza a neje, így felelt: „Erről konkrétan a feleségemet kell megkérdezni.” Benko továbbá azzal védekezett, hogy az értékes, a vállalkozó vagyonnyilatkozatában nem szereplő tárgyakat biztonsági okokból kellett a nagynéni falusi házában elhelyezni (ahova a nyomozókat a család egy korábbi testőre vezette el), a nyomozó hatóság azonban a Benko-villa magas szintű biztonsági védelmét és saját trezorhelyiségét tanulmányozva arra jutott, hogy ez az érv nem megalapozott. Az ügyészség a készpénz eredetére is rákérdezett, Benko azt mondta erről, hogy a felesége az évek alatt spórolta meg azt a konyhapénzből, amit tőle kapott havonta.

Nathalie Benkónak már a bank sem volt hajlandó számlát nyitni

2024 februárjában Nathalie Benko megbízott egy ügyvédi irodát, hogy az járjon el a nevében az ibizai „Can N” villa eladását illetően, amely a feleség egyik cégének birtokában volt, de sajtóértesülések szerint valójában a Laura Privatstiftung által nyújtott kölcsönből lett megvásárolva. Ez azért fontos, mert az ügyészség szerint a Signa Group fizetésképtelenségének bejelentése előtt jelentős mennyiségű pénz áramlott ehhez a magánalapítványhoz a cégből, amely összegeknek a hitelezők kárát kellene jelen pillanatban mérsékelnie.

Az Ibiza szigetén már akkor is villatulajdonosnak számító Benko házaspár 2022 májusában vásárolta meg ezt az ingatlant, akkor, amikor a Signa Group már bejelentette, hogy kifogyott a forrásokból. Az osztrák sajtó továbbá azt is firtatta, hogyan volt képes a Benko házaspár még 2023 decemberében is kifizetni egy híres helyi építész által végzett, millió eurós értékű felújítást az ibizai villán, miközben több száz hitelezőt hagytak pénz nélkül Ausztriában. Különösen érdekes, hogy bár 2024 márciusában Benko magánvállalkozóként is csődöt jelentett, ennek ellenére tovább finanszírozta a villafelújítást. Emiatt a közvélemény és a média is azt követelte, hogy a kormány szigorúbban ellenőrizze a tiroli házaspár üzleti ügyeit.

Az eredetileg 3,2 milliárd forintért vásárolt villát állítólag végül sikerült értékesíteni, és az első részlet (800 millió forint) kifizetése már esedékes volt, amelyet még több tranzakció követett volna, ehhez akart Benko asszony két számlát nyitni két Raiffeisen bankfiókban. Az ügyintézők azonban pénzmosásra gyanakodtak, így a bank elutasította ezt, ellenben bejelentést tett a Szövetségi Bűnügyi Hivatalnál, ami meg értesítette a WKStA külön erre az ügyre felállított SoKo Signa nyomozó csoportját, így most emiatt is bíróság elé kell majd állnia valószínűleg az egyelőre szabadlábon védekező nőnek.



(Borítókép: René Benko és felesége, Nathalie Benko részt vesznek a AmfAR Cannes Galán az Hotel du Cap-Eden-Roc-ban 2019. május 23-án. Fotó: Gisela Schober / Getty Images for amFAR)