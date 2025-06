Blake Lively megkönnyezte az ítéletet a Justin Baldoni-botrányban

Elutasította a bíróság Justin Baldoni 400 millió dolláros keresetét, amit zsarolás és rágalmazás miatt nyújtott be Blake Lively és férje, Ryan Reynolds ellen. A Pletykafészek című sorozat szereplője érzelmesen reagált az ítéletre. A filmrendező a The New York Times elleni perben is hoppon maradt. Baldonitól háromszoros kártérítést követelnek Lively és jogi képviselői.