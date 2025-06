Egy 22 éves lánynak kellett meghalnia ahhoz, hogy megtanuljunk határokat húzni

Napra pontosan kilenc évvel ezelőtt, 2016. június 10-én gyilkolta meg egy rajongója az akkor mindössze 22 éves Christina Grimmie-t, aki youtuberből lett világszerte ismert énekesnő. A fiatal lány 2009-ben merészkedett fel a videómegosztóra, majd 2014-ben jelentkezett az amerikai The Voice műsorba, aminek köszönhetően hivatalosan is beindult zenei karrierje. Senki nem gondolta volna, milyen tragikus véget ér majd az élete, ami jóformán el sem kezdődhetett.

A youtuber kultúra a 2010-es évek legelején kezdődött el, ekkoriban még nem influenszereknek hívták őket. Sőt, valójában még nem is volt hivatalos megnevezésük, ugyanis egyikőjüknek sem ez volt az egyetlen munkája, mindössze egy kreatív hobbiként fogták fel. Ebben az időszakban kezdett el éneklős videókat feltölteni a platformra Christina Grimmie is, aki ekkor még csak egy gondtalan tinédzser volt, tele álmokkal és lehetőségekkel. Sokan követték munkásságát, de országos, majd később nemzetközi sikerre a 2014-es The Voice műsor által tett szert, ahol Adam Levine mentorálta. A tehetségkutatónak köszönhetően rajongói száma növekedni kezdett, egyre többen hallgatták dalait, sok ezer embert vonzottak koncertjei is.

Grimmie szeretett koncertet adni, és ironikus módon épp egy ilyen alkalommal érte utol a vég, amikor Orlandóban a Plaza Live keretein belül lépett fel, mint a Before You Exit együttes előzenekara. Hatalmas bulit csinált, és nagy tömeget vonzott a helyre, majd a koncert után lehetőséget biztosított rajongóinak, hogy fotózkodjanak vele és aláírásokat is osztogatott. A Meet & Greet soraiban azonban volt egy férfi, aki nem csak egy fotóra vágyott, hanem Grimmie életére tört. A gyilkosságot követően a rendőrség a következő információkat hozta nyilvánosságra: „A holttest vizsgálata, a toxikológiai elemzés és a rendelkezésre álló orvosi feljegyzések áttekintése után arra jutottunk, hogy Christina Grimmie, akit a szemtanúk szerint egy másik személy lőtt meg, majd kórházba szállítottak, a fején és a mellkasán ejtett lőtt sebek következtében halt meg.” De mi történt pontosan aznap?

22:24

A 2016. június 10-i koncert épp olyan izgalmasnak, ugyanakkor átlagosnak ígérkező volt, mint Grimmie összes addigi fellépése. Mint mindig, most is bátyjával, Marcusszal érkezett a helyszínre, hiszen ő volt a menedzsere. A koncert remekül sikerült, későn ért véget ugyan, de Christina mindenképpen találkozni akart rajongóival, ugyanis szerette a közvetlen kapcsolatot, amit ápolt velük az interneten keresztül. Hatalmas sor kígyózott a backstage felé, ahol az énekesnő fotózkodott, beszélgetett és aláírást osztogatott követőinek. Egy 27 éves férfi is állt a sorban, aki látszólag csak egy volt az izgatott követők közül, alig várva, hogy találkozzon az énekessel, de nem ugyanazon okból, mint a többiek.

Amikor a férfi sorra került, egész pontosan éjjel 22:24-kor, az énekesnő már készült volna, hogy megölelje, ezért széttárta karjait, mire a férfi előrántotta pisztolyát, és kétszer mellkason, valamint egyszer fejbe lőtte. Grimmie bátyja azonnal megragadta a férfit, de mielőtt még bármit is csinálhatott volna vele, a férfi saját fejéhez emelte a fegyvert, és végzett magával. Mindenki hatalmas sokkot kapott, nem tudták felfogni, mi történt. Egy plázai dolgozónak volt annyi lélekjelenléte, hogy riassza a mentőket, akik kórházba szállították az énekesnőt, azonban már nem tudták megmenteni az életét, mert rengeteg vért vesztett. A hatóságok éjfélkor jelentették a sajtó számára Christina Grimmie halálhírét.

A nyomozás során a rendőrség kiderítette, az elkövető a 27 éves Kevin James Loibl volt, aki korábban sohasem találkozott vagy beszélgetett az énekesnővel, így látszólag semmilyen indoka nem volt arra, hogy megölje. A hatóságok azonban nem nyugodtak, felkeresték a férfi családját és barátait, akik nyugtalanító információkkal szolgáltak, ugyanis elmondták: Loibl megszállottan rajongott Christina Grimmie-ért.

A rajongás sötét oldala

Kevin James Loibl szinte karrierje legelejétől kezdve követte Christina Grimmie munkásságát, nagyon szerette a zenéjét, és szép nőnek tartotta. Bekövette a közösségimédia-felületeken, és rendszeresen nézte a The Voice-adásokat abban az évben, amikor Grimmie szerepelt a műsorban. Eddig teljesen normális rajongóhoz illik a leírás, viszont Loibl esetében valami nagyon hamar elindult a rossz irányba.

Barátai elmondása szerint 2016-ban olyan beteges szintre emelkedett megszállottsága az énekesnővel, hogy szinte minden ébren töltött pillanatban róla nézett videókat, és állandóan csekkolta a közösségimédia-felületeit. Azt is elhatározta, meghódítja a lány szívét, azonban úgy érezte, sokkal jobban kell kinéznie ehhez, úgyhogy lefogyott, hajbeültetést és lézeres szemműtétet is igénybe vett, hogy tökéletes legyen Grimmie számára. Mire mindezeket elvégezte, arra jutott, nemcsak meghódítja, hanem feleségül is veszi az énekesnőt, amit barátai egyszerűen nem tudtak komolyan venni. Azonban terveit feltehetően keresztbe vágta a tény, hogy időközben az énekesnő párkapcsolatba lépett egy másik férfival, akiről posztolni kezdett, és ezt Loibl is látta. Senki nem gondolta volna, hogy ilyen szélsőséges féltékenységi rohamot vált majd ki belőle ez a hír.

Valószínűleg úgy volt vele, ha az enyém nem lehet, másé se legyen

– fogalmaztak barátai, akik a mai napig nem akarják elhinni, hogy volt képes így cselekedni Loibl, elmondásuk szerint egyáltalán nem vallott rá ez a viselkedés.

Nem csak őket, hanem az egész youtuber világot megrázták a történtek, ugyanis mindenki tisztában volt vele, hogy Grimmie követőtábora nagy részét még ebben a korszakában gyűjtötte össze. Az énekesnő tragikus esete felhívta az online tartalomgyártók és sztárok figyelmét, hogy nagyobb óvatossággal forduljanak követőik felé, ugyanis sohasem tudhatják, milyen is valójában az az ember, aki mindig kedveseket kommentel tartalmaik alá. A tragédia óta számos YouTube-sztár és influenszer kezdett el komolyabban foglalkozni a biztonsági intézkedésekkel, és újragondolták, hogyan tarthatják fenn a kapcsolatot rajongóikkal anélkül, hogy veszélybe sodornák magukat.

A mexikói Madonna esete

Christina Grimmie halála sokakat emlékeztetett Selena Quintenilla 1995-ös tragédiájára, akivel szintén rajongója végzett. Annyiban különbözik esetük, hogy Quintenilla gyilkosa az énekesnő alkalmazottja is volt, így ismerték egymást. A halálos lövések egy texasi motelnél dördültek el, ami elől az énekesnő először megpróbált elugrani, de nem sikerült, eltalálták.

Azonnal mentőt hívtak hozzá, akik szélsebesen elszállították a legközelebbi kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét. Férje és édesapja értek oda legelőször, utóbbi úgy fogalmazott: „Selena áldozatául esett annak, hogy bízott egy megszállott és bizonytalan rajongójában, aki ráadásul meglopta őt.”

Gyilkosát, Yolanda Saldivart életfogytiglani börtönre ítélték emberölésért, jelenleg egy texasi büntetés-végrehajtási intézetben van rácsok mögött. A mexikói Madonna tragédiájáról szóló cikkünket ide kattintva olvashatja el.

(Borítókép: Christina Grimmie 2016. március 10-én New Yorkban. Fotó: Noam Galai / Getty Images)