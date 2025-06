Ötszáz forintért mozizhatunk a Balatonnál nyáron

Ha nyár, akkor irány a Balaton – és nemcsak a strand, hanem a mozi is! Június 18. és 21. között ismét megrendezik a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivált, amely a hazai filmek legnagyobb ünnepe, és egyre fontosabb találkozóhelye nemcsak az alkotóknak, de a közönségnek is. A varázslatos Veszprém-Balaton régió ezúttal is megtelik élettel, hiszen közel 100 film várja a látogatókat három városban: Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban.

A fesztivál idén is különleges moziélményeket, friss magyar premierek sorát, sztárokat, koncerteket, gasztronómiai finomságokat és izgalmas szakmai beszélgetéseket kínál – mindezt pedig jelképes, 500 forintos jegyáron.

A premierek között már most kihagyhatatlannak ígérkezik A nemzet aranyai, amely a háromszoros olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatott történetét meséli el. Ott lesz a mozivásznon a Kell egy oroszlán, amely Marék Veronika gyerekkönyvének feldolgozása, valamint az első szerelem titokzatos világába kalauzoló 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója is. A történelmi érdeklődésűek számára igazi csemege lehet a Királytalálkozó, amely az 1335-ös közép-európai uralkodók sorsfordító tárgyalásait eleveníti fel, illetve a Bartók nyomában, amely a zeneszerző 1936-os törökországi útját követi végig.

A fesztiválon láthatjuk még a Neumann János életét feldolgozó A legpompásabb emberi elmét, és bemutatkozik a One More Like című film is, amely egy ökölvívó fiú és egy szexinfluenszer lány nehézségeit tárja fel. A fesztivál kulisszái mögé is bepillanthatunk, többek között a Sárkányok Kabul felett című akciófilm és a Hobo-film érdekességeit is megismerhetjük.

Természetesen nem maradhatnak ki a közelmúlt nagy magyar közönségkedvencei sem. Újra látható lesz a Demjén Ferenc slágereire épülő, több mint 800 ezer nézőt mozikba csábító Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjáték, a Véletlenül írtam egy könyvet, a Futni mentem, az Egy százalék indián, a Kálmán nap, és természetesen a látványos, fordulatokkal teli 10 részes Hunyadi sorozat is.

Klasszikus filmek és díjeső

Nem kell aggódni, a magyar filmművészet klasszikusai is visszatérnek a nagyvászonra. A közönség újra átélheti a Megáll az idő, a Kőszívű ember fiai, valamint a frissen restaurált Liliomfi varázsát. A vetítések több esetben tisztelgésként is szolgálnak, például a nemrég elhunyt Mécs Károly vagy a 100 éve született Makk Károly és Darvas Iván emléke előtt.

A fesztivál része a Made in Hungary program is, ahol a látogatók betekinthetnek a Magyarországon forgatott hollywoodi és nemzetközi produkciók kulisszái mögé. Kiállítások, közönségtalálkozók, koncertprogramok és izgalmas gasztronómiai élmények színesítik a négynapos filmes ünnepet.

És ha mindez nem volna elég, a MOZ.GO versenyfesztivál is: 22 kategóriában osztják ki idén a Magyar Mozgókép Díjakat, köztük a legjobb játékfilm, dokumentumfilm, animációs alkotás, tévéfilm vagy sorozat kategóriákban. A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt Für Anikó elnökletével, olyan tagokkal, mint Romwalter Judit, Pacskovszki József, Horváth Csaba és Tóth István Zoltán.

A részletes program, a vetítési helyszínek és minden további információ a fesztivál honlapján található.

(Borítókép: A Balaton partján a tavalyi után idén is megrendezik a Magyar Mozgókép Fesztivált. Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál)