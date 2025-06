Azt állítja egy zaklató férfi, hogy közös gyermekük van Taylor Swifttel

A 45 éves férfi többször is meglátogatta Taylor Swift Los Angeles-i otthonát, és azt állította, közös gyermekük is van. Az énekesnő ideiglenes távoltartási végzést kapott a férfi ellen.

A 45 éves coloradói Brian Jason Wager állítólag többször is meglátogatta Taylor Swift otthonát, 2024 júliusától kezdve májusig, a férfi azt is állította, hogy közös gyermeke van a popsztárral.

Swift a bírósági beadványban kiemelte, hogy a férfi többször kijelentést tett arról, hogy a Los Angeles-i otthonában lakik, kapcsolatban van vele és hogy ő a fia anyja. A férfi többször is személyesen akart vele találkozni. Wagner egyszer állítólag egy üveggel a kezében közelítette meg az énekesnőt, ami akár fegyverként is használható lett volna. Swift a látogatások miatt féltette a saját és családja biztonságát – adta hírül a The Guardian.

Wagnernek legalább 100 méter távolságot kell tartania Swifttől, a június 30-i meghallgatást követően egy állandóbb végzés is születhet majd.

Nem ez az első alkalom, hogy az énekesnőnek zaklatókkal gyűlik meg a baja: 2017-ben egy zaklatója pszichiátriai intézetbe került, miután behatolt az énekesnő Tribeca-i lakóházába. Egy évvel később egy másik férfi tört be a házába, használta a zuhanyzóját, majd az ágyában aludt – a férfit kilenc hónap szabadságvesztésre ítélték, majd egy újabb betörés után hosszabb időre börtönbe került. Ugyanebben az évben egy másik férfit elítéltek, miután Swift otthonához utazott és lőszert, kést, kötelet találtak nála.

Hat másik embert is elítéltek a következő években Taylor Swift zaklatásáért, például 2020-ban egy férfi behajtott autójával az énekes lakóházába, így próbált meg bejutni.