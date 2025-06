Tüntetnek a dühös velenceiek Jeff Bezosék fényűző, többnapos esküvője miatt

Korábban részletesen összeszedtük már, hogy mit lehet tudni az Amazon tulajdonosának, Jeff Bezosnak és jövendőbelijének, Lauren Sancheznek a menyegzőjéről, hogy miként eshetett a választás végül is a lagúnák városára, vagy valószínűleg melyik divatház készíti a menyasszony ruháját a kézfogóra. De egy másik cikkünkben a párizsi leánybúcsút is említettük, ahol az ara többek közt Kim Kardashiannel, Kris Jennerrel és Eva Longoriával mulatott. Az egyik legfontosabb kérdés, a ceremónia helyszíne azonban eddig kétséges volt, a találgatásoknak azonban most vége.

Egyik korábbi tipp sem nyert, ugyanis nem a Szent Márk teret, nem a San Giorgio Maggiore-sziget egykori kolostorát, és nem is a volt hadikikötőt, az Arsenalét bérelte ki a pár, hanem egy nem kevésbé festői helyszínt, a három csatorna találkozásánál épült Scuola Grande di Santa Maria della Misericordiát. Ennek az eredetileg egyházi jótékonysági intézménynek a régi épületét még 1310-ben emelték, a jegyespár azonban feltehetőleg a néhány éve direkt rendezvények céljából felújított 1507-es épületrészben tarthatja majd a lagzit a Tintoretto és Veronese freskóival díszített, 1000 főt befogadni képes teremben, ahol kényelmesen elférnek a legközelebbi családtagok és barátok, akikre fejenként 18 millió forint körül költ Bezos.

Magáról az eseményről egyelőre nem sokat tudni, volt olyan pletyka, hogy Lady Gaga és Elton John is fellép majd, de ezeket a hamis értesüléseket már cáfolták a párhoz közel állók. Sanchez még tavaly nyilatkozta azt a Today Show-ban, hogy ő is pont ugyanolyan menyasszony, mint bárki más, ő is gyűjti az inspirációkat a Pinteresten, és csupán egy intim szertartást szeretnének vőlegényével.

Sajtóközleményében a milliárdospár felhívta rá a figyelmet, sokat fáradoznak azon, hogy az esküvő ne zavarja meg a velenceiek életét, dacára annak, hogy állítólag ezeken a napokon vízitaxit is lehetetlen lesz majd kapni, ugyanis azokat szintén előre lefoglalták.

Az esküvő továbbá szigorú biztonsági intézkedésekkel, lezárt utcákkal és repülési korlátozásokkal is jár majd, mivel Velence légterét várhatóan ellepik a hírességek magángépei. Mindezt a nyári főszezonban, amikor egyébként is a túlturizmussal küzd a város.

„Jeff Bezos azt hiszi, megvásárolhatja az egész várost”

A Bezos–Sanchez-esküvő így kicsapta a biztosítékot az önmagát antifasiszta, antikapitalista és transzfeminista politikai csoportosulásként meghatározó Laboratorio Occupato Morionnál, amely már több ízben is tartott gyűléseket az esküvő miatt (a következő demonstráció pénteken lesz a Rialto halpiacon), június 24-ére azonban nagy tüntetést jelentettek be Bezosék és úgy általában a szupergazdagok ellen, mivel nem akarják, hogy ezeknek az új játszótere Velence legyen. A „Nincs hely Bezosnak, nincs hely az oligarcháknak!” című röplapjukon azt írják, hogy a város nem árucikk és díszlet a világ „egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb és legveszélyesebb emberének” esküvőjéhez.

Bezos megtestesíti mindazt, ami ellen ez a város és a globális mozgalmak évtizedek óta küzdenek: a pénzügyi és technológiai oligarchiát, amely kizsákmányolja a munkásokat, a bolygót, és egész területeket tart ellenőrzése alatt

– mondta a csoport szóvivője, Alice Bazzoli.

A csoportot támogató helyiek szerint ugyanis Velence egyre inkább kirakatvárossá válik, a lakosok pedig az „oligarchák kiszolgálóivá”. A fő szolgának azonban a polgármestert, a korábban korrupcióval is megvádolt Luigi Brugnarót tartják, aki véleményük szerint elárulta a várost azzal, hogy kiszolgálja egy milliárdos magánérdekét. A városvezető azonban azzal érvel, hogy az ilyen események jót tesznek a helyi vállalkozásoknak, így gazdasági fellendülést vár a hatalmas sajtófigyelmet kapó eseménytől. A város kiválasztott luxushotelei biztos nem panaszkodnak, hiszen a londoni esküvőszervező cég kompletten kibérelte őket a három napra, mi pedig utánajártunk annak, milyen kényelem várja ezekben a Bezos–Sanchez-pár rokonait és barátait.

Ahol minden este szablyával bontják ki a pezsgőt

Korábban mi is írtunk már a velencei luxust kielemző cikkünkben arról, hogy a jelenleg a Marriott-csoporthoz tartozó, a helyi St. Regisként működő, valamikori The Westin Europa & Regina Hotel bárjának egykori pultosa, Giuseppe Cipriani, a híres Cipriani étterem-, bár- és újabban hotellánc alapítója volt az, aki kitalálta a közkedvelt Bellini-koktélt és a bélszíncarpaccio műfaját is. Örülhetnek azok a meghívottak, akik itt kapnak lakosztályt az épületkomplexumot alkotó öt palota valamelyikében, mert itt a nap 24 órájában elérhető számukra a hotellánc híres komornyikszolgáltatása is, amit a korábbi klientúra tagjai (például Monet vagy A dzsungel könyvét író Rudyard Kipling) még nem élvezhettek.

A hotel legrégibb palotája egyébként a Tiepolo családé volt (ahonnan a híres festő is származik), ahol 1868-tól szállhatnak meg az utazók, és élvezhetik a Canal Grandén a kilátást a lélegzetelállító Santa Maria della Salute-bazilikára. Ma ez azért is jobb, mert a látványban már a Ginori Terrace-on lehet gyönyörködni, az 1735-ben alapított, jelenleg a Gucci tulajdonosához tartozó Ginori luxus porcelánmanufaktúra álmodta meg ugyanis a terasz kialakítását, és természetesen az ő porcelánszervizükben is szolgálnak itt fel.

A hotel vendégeit mindennap öt órakor pezsgővel várják majd, de nem ám akárhogyan! A pezsgőspalack nyakát szablyával csapják le, az úgynevezett sabrage még a napóleoni időkben jött divatba, amikor is a champagne-i pincészetek készleteit megdézsmáló katonák elrettentésből vagy lustaságból, de így jutottak hozzá a nedűhöz. Az alkalomhoz persze elegánsan illik itt öltözni, mivel a New York-i St. Regis luxushotelt 1904-ben megnyitó, az USA egykor legvagyonosabb famíliájának tartott Astor családnak (lényegében a budapesti Astoria hotel és kereszteződés névadójának) szellemét idézik meg ezzel a szeánsszal itt is.

Ahol a koktélbár teraszát a világhírű motorcsónakgyártó álmodta meg

A jelenleg a Marriott-csoport Luxury Collection márkájához tartozó Gritti Palace fogalom Velencében és azon belül a Canal Grandén is. Ez a hotel is több palotából áll, az elsőt 1475-ben építették, hogy olyan, dózsét is kiállító velencei nemesi családok otthonául szolgáljon majd, mint a Gritti és a Dandolo. A hotel híres vendégei közé tartozott a később Velencében letelepedő dúsgazdag műgyűjtő örökösnő Peggy Guggenheim (akinek egykori villája a Canal Grandén ma fontos múzeum), Elizabeth Taylor és Richard Burton, Winston Churchill, Grace Kelly vagy Tom Cruise.

9 Galéria: Gritti Palace Fotó: Gritti Palace

Az elnöki és a királyi lakosztály is két egykori híres szállóvendégről lett elnevezve, előbbi Ernest Hemingwayről (akinek saját fotelje is a berendezés részét képezi), utóbbi W. Somerset Maughamról. De érdemes megemlíteni még itt a Redentorre Terrazza nevű lakosztályt is, ahol a falakra a selyemtapétákat a híres velencei luxus textilmanufaktúra, a Rubelli gyártotta. A hotelnek van egy saját Riva Aquariva Super motorcsónakja is, ami bérelhető akár egy egész napos kiránduláshoz is, és a régióban eléggé unikális módon (mivel csak Abbáziában van még ilyen) a bár teraszát is ennek a motorcsónak- és jachtgyártónak szentelték.

A Riva Lounge-ban minden bútor pont ugyanazokból az anyagokból készült, mint a Comói-tó életérzésével összeforrt vízi járművek is. A bennfentesek közt csak „The Grittinek” hívott szálloda 1975-től fenntart egy főzőiskolát is, a Gritti Epicurean Schoolban többféle kurzuson lehet elsajátítani a velencei konyhaművészet alapjait. Az egész napos tanfolyamon a diákok az egyik legrégibb itáliai piacon kezdenek a Rialto híd mellett, ahol megtanulják a séftől, hogyan kell kiválasztani a legjobb árut. Ezután egy háromfogásos menü lefőzésével zárul a nap, ellesve a helyi tapasféleség, a cicchetti készítésének trükkjeit is.

A szálloda, amelyben nagy szerelmek szövődtek

A közvetlenül a Dózse-palota melletti Hotel Danieli Velence legrégibb, még mindig üzemelő szállodája. Több mint 200 éve, 1824-ben nyitották meg a jelenleg háromépületes komplexumot, akkor még csak a köztársaságnak négy dózsét is adó Dandolo család egyik palotájában. A szállodát az évszázadok alatt adták és vették, 2023-ig a Marriott-csoport üzemeltette a Luxury Collection márka alatt, az idén azonban a hotel a Four Seasons láncolathoz csatlakozik.

6 Galéria: Hotel Danieli Fotó: Michel RENAUDEAU / Gamma-Rapho / Getty Images Hungary

Klientúrája közé a múltban olyan notabilitások tartoztak, mint Goethe, Wagner, Charles Dickens, Byron, Harrison Ford vagy Steven Spielberg, de ismerős lehet Az utazó című filmből is, ugyanis bizonyos jeleneteket itt vettek fel Angelina Jolie-val és Johnny Deppel. A történelmi enteriőröket ugyanaz az építész tervezte, mint aki a világhírű velencei operaház, a La Fenice beltereiért is felelt, az új lakosztályokat és szobákat pedig a nyugati elit kedvence, Jacques Garcia enteriőrtervező elképzelései szerint alakították át. Régen a Dandolo-palotának volt saját színházterme is, 1630-ban Claudio Monteverdi egyik első operáját is itt mutatták be.

De ez volt az a hely, ahol a korszak igazi sztárja, a férfinéven alkotó írónő, George Sand beleszeretett egy velencei orvosba, ahol a híres 20. századi olasz költő és politikai kalandor, Gabriele d’Annunzio összejött a neves Eleonora Duse színésznővel, és bizony itt találkozott először Maria Callas is Arisztotelész Onasszisszal. A hotel a jubileum alkalmából megalkotta a gin-és vermutalapú Rosso Danieli koktélt, amelyet a pultnál érdemes elfogyasztani, ott, ahol Sir Sean Connery is tette ezt az Oroszországból szeretettel című James Bond-film forgatásán a Martinijével.

A hotel, amit a Clooney házaspár tett világhírűvé

Ilyen nagy felhajtás egy velencei esküvő körül utoljára 2014-ben volt, amikor is Amal és George Clooney örök hűséget esküdtek egymásnak, a partit pedig a Canal Grandén lévő Aman luxusszállodában tartották. A szingapúri alapítású ultraluxus hotelláncnak egyelőre csak kevés európai egysége van, de mi is írtunk róla, hogy hamarosan Albániában is nyitnak egyet Ivanka Trumpék, illetve arról is cikkeztünk, hogy Novak Djokovics próbálja éppen kinyittatni a négy éve bezárt montenegrói Amant, amelynek egyébként ugyanaz a görög befektető a tulajdonosa, mint a velenceinek.

Magát a hotelláncot egyébként Naomi Campbell exe, Vlagyiszláv Doronyin orosz ingatlanmágnás alapította, és hamarosan Montenegróban jelenik meg a kontinensen először az Aman kistestvére, az ultraluxus Janu hotellánc is. A velencei Amannak az 1560 körül befejezett Papadopoli-palota ad otthont, amely eredetileg a Coccina család számára készült, akik megbízták Veronesét, hogy fesse meg ide a Coccina család bemutatása a Szűzanyának című freskót. A família kihalása után a már említett Tiepolo család vette meg ezt az ingatlant is, természetesen így több Tiepolo-freskóval is rendelkezik az épület – az egyik legdrágább Tiepolo-lakosztályban is van belőle, értelemszerűen az ágy felett, a hálószobában.

Több adás-vétel után a korfui Papadopoli családhoz került, jelenleg pedig öröklés útján az egykor a mantovai uralkodókat is adó Gonzaga hercegi család birtokolja, akik bérbe adták azt a hotelmágnás Petrosz Sztatisznak. Az itteni Aman egyik különlegessége a spában keresendő: az észak-olaszországi Salsomaggiore Terme fürdővárosából származó, ásványi anyagokban gazdag vizet, illetve egy valamikori őstengerből származó termálsókat és bentonit agyagot használnak az arc- és testkezelésekhez.

Az úszómedence mérete miatt kiakadtak a sörgyáros örökösnők

Giuseppe Cipriani 1956-ban megvett három hektárnyi földet az akkor még lakatlan Giudecca-szigeten, egy ötperces motorcsónakútra a Szent Márk tértől, hogy a város zajától távol felépítse szállodáját, amelyhez anyagi forrást a Guinness nővérek meggyőzésével szerzett. Nem spórolt ki semmit innen: az üvegtárgyak a közeli, üveggyártásáról híres Murano szigetéről érkeztek, a textíliák és a lámpák pedig a világhírű velencei Fortuny manufaktúrától. Ez a luxus pedig olyan hírességeket vonzott ide az olasz dolce vita fénykorában, mint Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Sophia Loren vagy Catherine Deneuve.

9 Galéria: Belmond Hotel Cipriani Fotó: Belmond Hotel Cipriani

Cipriani márpedig meg akart felelni az igényeiknek, így a belváros első sós vízű úszómedencéjével emelte tovább a hotel presztízsét, amin viszont befektetői összekülönböztek vele, mondván, nem olimpiai méretű medencére adták a pénzt. Cipriani 1972-ben adta el a hotelt a híres Orient expressz luxusvonatot is tulajdonló Belmond társaságnak, amely ma már a Louis Vuittont, a Diort, a Fendit vagy a Dom Pérignont is birtokló LVMH luxuskonszern tagja. A Hotel Cipriani, a Belmond Hotel, Venice-ben muszáj megkóstolni a híres Clooney-film, a Jó estét, jó szerencsét! (Good Night, and Good Luck) inspirálta, George Clooney és a főpincér által közösen kreált Buona Notte koktélt a bárban.

A hotel időközben további telkekkel és épületekkel gazdagodott, a Velencei Köztársaság egykori magtárja ma bérelhető rendezvényhelyszín, a kert, ahol annak idején Casanova próbálta becserkészni új hódításait, napjainkban a szálloda spája, és ne hagyjuk ki a magyar vonatkozást se: a hotel Michelin-csillagos Oro éttermét ugyanis a világhírű belsőépítész, az erdélyi születésű Tihany D. Ádám tervezte. Tökéletes megérkezés itt elkölteni az első étkezést a városban, miután befut Párizsból a velencei pályaudvarra a Budapest inspirálta lakosztállyal (az egy utazásra 30 millió forintért bérelhető Budapest Grand Suite-tel) is rendelkező Venice-Simplon Orient Express, a Belmond Train.

(Borítókép: Lauren Sanchez és Jeff Bezos részt vesznek a Vanity Fair magazin Oscar-díj-átadó után rendezett partiján 2024. március 10-én Beverly Hillsben. Fotó: Lionel Hahn / Getty Images)