Búcsúzik D. Tóth Kriszta népszerű műsora, többé nem visz el magával senkit

Vannak műsorok, amelyek nem csak képernyőn, hanem szívben és emlékezetben is maradandót alkotnak, ezek között az alkotások között pedig az Elviszlek magammal című műsor is sokak szerint különleges helyet érdemelt ki.

A múlt idő szándékos, ugyanis 190 óra őszinte beszélgetés, 60 millió megtekintés és 9240 kilométernyi közös utazás után elérkezett a búcsú ideje, D. Tóth Kriszta és a WMN meghatározó sorozata befejeződik. Csakhogy ezúttal fordul a kormány, és maga Kriszta ül az interjúalany helyére. Az utolsó epizódban ugyanis nem is ő kérdez, hanem őt kérdezik – korábbi vendégei és a nézők.

A sorozat zárása nem csupán egy műsor végét jelenti. A 310. adással véget ér az a formátum, amely 10 éven át nyújtott menedéket, figyelmet, mélységet – és gyakran katarzist. A búcsúepizódot már bárki elérheti a WMN YouTube-csatornáján, ahol minden elkezdődött 2015 októberében. Akkor még mindössze 13 percesek voltak az adások, mára viszont egyórás, tartalmilag sűrű, őszinte mélyinterjúkká értek.

Az évek alatt D. Tóth Kriszta autójába ismert testvérpárok, szerelmesek, házaspárok, kollégák és családtagok is beszálltak. Az utazások alatt sokszor kerültek terítékre társadalmi tabuk, kulturális dilemmák, személyes traumák – és mindezt úgy, hogy a nézők egy bizalmi tér tanúi lehettek. Egy hét és még két óra – ennyi időt tesz ki az összesen több mint 190 órányi beszélgetés, amelyet a közönség 15,9 millió órán át nézett, újra és újra visszakattintva kedvenceire.

Az Elviszlek magammal ráadásul nemcsak tartalomban, hanem elérésben is erőteljesen hatott. A csaknem 60 milliós megtekintésszám azt mutatja, hogy az emberek vágytak a valódi történetekre. És talán épp az az egyik legszebb tanulsága ennek az utazásnak, hogy ezekre a beszélgetésekre nemcsak a nők voltak kíváncsiak: a nézők 36 százaléka férfi volt – derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Az adások közül a legnézettebb a Sebestyén Balázzsal készült rész lett, közel 1,8 millió megtekintéssel, de Bödőcs Tibor, Kajdi Csaba, Szilágyi Liliána és Pottyondy Edina is olyan vendégek voltak, akik különösen nagy érdeklődést váltottak ki.

A legtöbb kommentet Náray Tamás második adása kapta, szám szerint 1039-et, de Pottyondy Edina, Puzsér Róbert és Sebestyén Balázs részei is rengeteg visszhangot generáltak.

Bár a magyar nézők most elbúcsúznak a sorozattól, az Elviszlek magammal története nem ér véget teljesen. A WMN 2024-ben produceri együttműködésben, az AMC-vel közösen elindította a műsor cseh verzióját is. Az első évad már ott is nagy sikert aratott, így hamarosan érkezik a második évad – új országban, új arcokkal, de hasonló a szellemiséggel.

„A WMN csapata és azon belül az Elviszlek magammal stábja – D. Tóth Kriszta főszerkesztő-műsorvezető, Tóth Flóra szerkesztő, ifj. Fegyverneky Sándor operatőr-vágó és Szőke Viktor felvételvezető – köszönetet mond minden vendégnek, nézőnek, támogatónak az elmúlt 10 közös évért” – zárul a közlemény.