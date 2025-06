Egy karácsonyi műsor felvételén imitált náci karlendítést a Britain's Got Talent zsűrije

Komoly felháborodást váltott ki David Walliams viselkedése a BBC egyik népszerű szórakoztató műsorának felvételén, miután a hírek szerint – Elon Musk után szabadon – náci karlendítést imitált a stúdió közönsége előtt. Az eset még a Would I Lie To You? (Magyarul: „Hazudnék neked?”) című panelműsor karácsonyi különkiadásának forgatásán történt.

A BBC most határozottan elítélte Walliams viselkedését, és közleményt adott ki, melyben „teljességgel elfogadhatatlannak” minősítette a gesztust – írja a Deadline. Az intézmény egyúttal bocsánatot kért minden nézőtől, aki sértve érezhette magát az incidens miatt. A felvétel helyszínén jelen lévő közönség számára kínos és megdöbbentő élményt jelentett a történtek szemtanújának lenni.

Az esetről a The Times of London számolt be elsőként, a lap szerint az ominózus jelenet akkor történt, amikor Helen George, a Call The Midwife című sorozat színésznője próbálta meggyőzni a többi játékost, hogy a „túl sok integetés” miatt szerzett csuklósérülést a Strictly Come Dancing turné közben. A beszámolók szerint ekkor

David Walliams váratlanul náci karlendítést imitált, amire a közönség és a stáb is döbbenten reagált.

Sebastian Topan, a Times Radio producere és az esemény egyik szemtanúja a BBC-nek nyilatkozva elmondta: Walliams kétszer is megtette a náci karlendítést. „Sokkolt, amit láttam” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a műsor házigazdája, Rob Brydon láthatóan minél hamarabb túl akart lépni az eseten, és a többi szereplő sem találta viccesnek a jelenetet. „Mivel ez az incidens a felvétel elején történt, a műsor hátralévő része feszült és furcsa hangulatban zajlott” – mondta Topan.

A gyártó és a BBC is azonnal lépett

A műsort gyártó Zeppotron produkciós cég anyavállalata, a Banijay UK közölte, hogy a problémás jelenetet semmilyen körülmények között nem fogják sugározni, és azt azonnal kivágták a végső verzióból.

Bármiféle kísérlet ennek a mélyen sértő gesztusnak a humoros bemutatására teljesen elfogadhatatlan. Már a felvétel alatt világossá tettük, hogy ez a jelenet nem kerülhet adásba, és elnézést kérünk a jelenlévőktől az esetleges sérelemért

– nyilatkozta a cég szóvivője.

David Walliams neve, de főként arca a magyar nézők számára is ismerős lehet, ugyanis évekig zsűritagként szerepelt a Britain's Got Talent című tehetségkutatóban, ismertsége azonban aligha hajtja most a malmára a vizet, főleg úgy, hogy korábban is került már botrányba. A The Guardian 2022-es oknyomozó cikke például feltárta, hogy a humorista korábban tiszteletlen és megalázó megjegyzéseket tett két versenyzőről a kulisszák mögött. Walliams később pert indított a produkciós cég, a Fremantle ellen, amiért a történteket kiszivárogtatták a sajtónak – az ügy végül peren kívüli megállapodással zárult.

A BBC Walliams jogi képviseletét is megkereste az üggyel kapcsolatban, de egyelőre nem kommentálták a történteket. A BBC és a műsort készítő produkciós cég részéről azonban egyértelmű az álláspont: az ilyen viselkedésnek nincs helye sem a képernyőn, sem a kulisszák mögött. A kérdés már csak az, hogy a komikus karrierjére milyen hosszú távú hatással lesz az újabb botrány.