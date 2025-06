Akkora bulit csaptak a Hősök terén, hogy még Jennifer Lopez is táncra perdült volna

Budapest szíve, a Hősök tere csütörtök délután egyetlen pillanat alatt változott át lüktető, közösségi táncparketté, ahol a mozdulatok nem csupán a csípőmozgást igencsak elősegítő ritmusra születtek, hanem üzenetet is hordoztak. A látványos flashmob középpontjában ugyanis nem más állt, mint a világsztár Jennifer Lopez, akit idén nyáron először köszönthet Magyarország, és akinek júliusi koncertjére ez az esemény egyfajta közösségi ráhangolódásként szolgált.

Az egyik ötlet- és házigazda Molnár Andrea táncművész volt, aki nemcsak szakmai tudását, hanem szenvedélyét és elhivatottságát is beletette az élménybe – lapunknak pedig korábban az esemény előkészületeiről is mesélt.

A különleges táncos megmozdulást a Fever Dance Group táncosaival közösen valósították meg, a cél azonban messze túlmutatott a koreográfián. Egy ekkora tömeg ugyan nem tudja betölteni a hatalmas teret, a kezdeményezés ennek ellenére is egyfajta ünnep volt, a szabadságé, az örömé, az összetartozásé – amelyek egyaránt a tánc mozgatórugói. Valamivel több mint száz résztvevő az ezúttal valóban látványos tökéletlenségek ellenére is egyként mozdult Jennifer Lopez: On The Floor című számára, mégha különböző háttérrel is érkeztek: volt köztük profi és lelkes amatőr, de főként fiatal iskolás de még annál is fiatalabb lányok is, nehány profi táncosfiúval kiegészülve.

A különleges buli pedig tényleg mindenkit várt, sem regisztráció, sem belépődíj nem volt szükséges a részvételhez, a szervezők mindenkit örömmel fogadtak, függetlenül attól, ki mikor és hogyan tanulta meg a koreográfiát – akár hetekkel korábban a YouTube-on, akár a helyszínen, a laikus szemmel igazán alaposnak tűnő közös gyakorlás alatt.

Egységben az erő

A koreográfián túl a szervezés részletekre is ügyelt: előre kijelölték, ki hol helyezkedik el a téren, a táncosok párosban és egyedül is felléptek, és a résztvevők öltözéke – bézs felső és farmer, a lányoknál csillogó ékszerekkel, a fiúknál sportos kiegészítőkkel – egységes és látványos képet adott. A turisták és a munkából hazafelé tartók is meglepetten, mosolyogva figyelték az eseményt, ami nemcsak spontán élmény, hanem egyben jól komponált videóforgatás is volt.

A szervezők célja ugyanis, hogy a készülő kisfilm a világsztár és menedzsmentje figyelmét is felkeltse.

A flashmobon különleges vendégként megjelent Köllő Babett is, aki a Csillag születik új évadában lesz zsűritag – és nemcsak nézőként, hanem táncosként is részt vett a programban. A helyszínen vele karöltve a felkészülés alatt többször is elpróbálták a mozdulatokat a kamerák kedvéért, majd két élő előadást is tartottak, mindkettőt hatalmas lelkesedéssel és összhangban, még az elképesztő hőség és a tűző nap ellenére is.

Az esemény fél órával a kezdés előtt még csendes volt – csupán néhány fiatal gyülekezett a téren, akikről főként öltözékük árulta el, hogy nem turisták vagy iskolai csoport tagjai. De mire a zene felcsendült, a tér megtelt élettel, mosollyal, ritmussal. A végén – ahogy az egy ilyen eseményhez illik – egy közös csoportkép tette teljessé a közös élményt, amely élettel töltötte meg a Hősök terét ezen a meleg csütörtöki délután.

Jennifer Lopez 2025. július 20-án ad koncertet az MVM Dome-ban – első alkalommal énekel és táncol majd hazánkban.

