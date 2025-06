Véget érhetett Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolata

Hiába az új turné, vagy éppen a hatalmas hírverést szító űrutazás, a hollywoodi álompárként számontartott Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolatáról aggasztó hírek láttak napvilágot – amely nemhogy nem szárnyal, de jó eséllyel teljesen a földbe is állt.

Legalábbis a napokban több forrás is arról számolt be, hogy a sztárpár útjai hamarosan különválnak – bár a hivatalos bejelentésre valószínűleg csak Perry aktuális turnéja után kerül sor.

A Page Six egyik bennfentese egyenesen úgy fogalmazott:

Vége van. Megvárják, amíg véget ér a turnéja, és utána szakítanak.

Mindez ugyan különösen hathat, érthető, hogy a koncertek körüli felhajtást nem szeretné az énekesnő egy magánéleti hírrel a háttérbe szorítani, így azonban még bőven lehet idejük akár a kapcsolat megmentésére is, ugyanis Katy Perry csupán április 23-án indította el Lifetimes című turnéját, amely majd december 7-én zárul le.

A pár 2016-ban találkozott először egy Golden Globe-díj-átadó utáni partin. Hiába azonban a nagy szerelem, kapcsolatuk azóta sok hullámvölgyet megélt. 2017-ben például egy évre különváltak, ám ez sem állította meg őket, és 2019. február 14-én eljegyezték egymást, majd 2020. augusztus 26-án megszületett közös kislányuk, Daisy Dove is.

Sosem szabad hazavinni a munkát

A legújabb hírek szerint a pár kapcsolatában komoly feszültséget okozott Perry legújabb albuma, a 143, amely csalódást keltő fogadtatásban részesült. A People magazin egyik informátora így nyilatkozott: „Katy nagyon frusztrált volt az új album fogadtatása miatt, ez rengeteg stresszt okozott neki. Orlando megértő volt, de a feszültség így is érezhető volt köztük.” Emellett a turné néhány negatív kritikája is olaj volt a tűzre. Egy másik forrás szerint Perry „csalódott volt néhány koncertkritika miatt is, és ez is csak tovább növelte a nyomást a kapcsolatukban”.

A Page Six úgy értesült, hogy Bloom emiatt az elmúlt hónapban Miamiban tartózkodott, távol a családjától. Bár ez önmagában nem feltétlenül utal problémára, a hírek kontextusában újabb árulkodó jel lehet.

A kapcsolatuk zátonyra futása nem újdonság számukra, ugyanis a pár már egyszer szakított, 2017-ben. A 2024-es Call Her Daddy podcastban Perry így emlékezett vissza arra az időszakra:

Nem voltunk igazán benne a kapcsolatban. Ő benne volt, mert előtte hosszabb ideig cölibátusban élt, és komoly szándékai voltak. Én viszont épp egy másik kapcsolatból jöttem ki, és úgy éreztem, hogy nem tudom ezt most csinálni

– mondta akkor.

A People-nek ugyanebben az évben Perry azt is elmondta, hogy amikor veszekednek, akkor „az gyorsan és hevesen történik, de hamar lehiggadunk”. A popsztár a lányukról, Daisyről is szót ejtett. „Ő látja mindezt. Mi tűz és tűz vagyunk. Orlando bölcs, de mindkettőnkben ott van egy kettősség: a legjobb énünk, és az egós, anyagias énünk. Amikor az ego irányít, az veszélyes lehet.”

A pár már korábban is beszélt arról, hogy párterápiát vesznek igénybe a kapcsolatuk erősítése érdekében. Bloom 2023-ban vallott a nehézségeikről.

Két teljesen eltérő világban dolgozunk. Ő egy olyan medencében úszik, amit nem nekem találtak ki, és ez fordítva is így van. Néha nagyon-nagyon nehéz. De tudjuk, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy egymásra találtunk

– emelte ki.

Bár a feszültségek egyre nyilvánvalóbbak a pár kapcsolatában, amíg nem érkezik hivatalos megerősítés a szakításról, minden bennfentes információt érdemes óvatosan kezelni – de az biztos, hogy a jelek szerint komoly válságot él át éppen az egyik legismertebb hollywoodi pár.

(Borítókép: Katy Perry és Orlando Bloom 2025. március 2-án Beverly Hillsben, Kaliforniában. Fotó: Dave Benett / VF25 / WireImage / Vanity Fair / Getty Images)