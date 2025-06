Életveszélyes motorbalesetet szenvedett a hercegnő, akinek apja kitüntette Novák Katalint

Azt pontosan nem lehet tudni, miként történt a szerencsétlen kimenetelű baleset, és konkrétan milyen sérüléseket szenvedett a hercegnő. A monacói Grace Hercegné Kórház intenzív osztályáról megosztott Instagram-posztján ugyanis annyi látszik csak, hogy nyakmerevítőben, infúzióra és gépre kötve fekszik a kórházi ágyon egy könnyebb arcsérüléssel, és hogy egy esetleges agysérülést illetően is vizsgálják. A hercegnő május közepén még a cannes-i filmfesztiválról, majd a Formula–1 Monte Carló-i Nagydíjról posztolt, így követőit meghökkentette az eset. Az olasz egyesítéssel 1860-ban eltörölt Két-Szicíliai Királyság trónjának vitatott örököse a következőképp számolt be az esetről:

Hihetetlen szerencsém van, hogy életben vagyok. Egyenesen fejjel csapódtam egy falnak motorozás közben, és az intenzív osztályon kötöttem ki. Túlélni ezt maga a csoda volt. Szerettem volna megosztani a saját tapasztalatomat, mert most jobban tudatosult bennem, hogy a motorok erőteljesek és izgalmasak, ugyanakkor könyörtelenek is. Kérlek, vezessetek óvatosan! Viseljetek teljes védőfelszerelést, különösképp megfelelő sisakot – az enyém megmentette az életemet.

Bár a hercegnő családja folyamatosan utazik, illetve ingázik párizsi, római és Monte-Carló-i otthonaik közt, szerencsére így a beteg közelében tudnak most lenni.

Királyi fenségnek kijáró fogadtatásban részesült Budapesten is

Mária Karolina egyébként elkötelezett sportember és aktív a közösségi médiában is, az Instagramon 176 ezer követője van, de a TikTokon is népszerűek a vicces videók, amelyeket húgával, Mária Klárával, Capri és Noto hercegnőjével készítenek. A WWF és a Nemzetközi Vöröskereszt jótékonysági munkájának támogatása mellett a monacói Rokethon kutyamenhely védnöke, valamint a Passion Sea Project, az óceánok védelmével foglalkozó nonprofit szervezet nagykövete is. Hat nyelven (olaszul, franciául, angolul, spanyolul, portugálul és oroszul) beszél folyékonyan, és egyszerre három egyetemen, az amerikai Harvardon, a Monte Carló-i Nemzetközi Egyetemen és a londoni Istituto Marangonin végzi felsőfokú tanulmányait.

A társaságnak 2019-ben lett bemutatva a párizsi debütánsbálon, ahol kísérője Nassaui Lipót luxemburgi herceg volt. Szereti a divatot, korábban modellkedett a Louis Vuitton, a Pierre Cardin és a Pucci divatházaknak, valamint a Chopard luxusékszerháznak is. A társasági előkelőség családjával két éve Budapesten is járt, mikor is a Sándor-palotában édesapja, Bourbon-Szicíliai Károly, Castro hercege kitüntette az I. Ferenc Királyi Rend nagykeresztjével Novák Katalin akkori köztársasági elnököt. A királyi család a Parlamentbe is ellátogatott, ahol Kövér László házelnök kíséretében megtekintették a Szent Koronát, mint mi is részletesen írtunk róla – ahogyan Mária Karolina hercegnő édesanyjának, az olasz, dúsgazdag örökösnő Camilla Crocianinak majdnem börtönbüntetésig fajuló, anyagi természetű vitájáról is húgával.

Távoli rokonával osztozkodik a rangján

Mivel a nővéreknek fiútestvérük nem született, így Mária Karolina édesapja családfői minőségében úgy módosította az öröklési szabályzatot az úgynevezett száli törvény alapján 2016-ban, hogy immár nők is jogosultak lehetnek a nem létező dél-itáliai államszövetség trónjára, így a hercegnő az egykori Nápolyi és Szicíliai Királyságok trónörökösévé lépett elő. (Éppen e kettősség miatt kaptak húgával együtt mindketten egy dél-itáliai és egy szicíliai rangot is, az olasz gyakorlat ugyanis megegyezik a franciával, a spanyollal vagy a brittel a tekintetben, hogy territoriális címeket visel a történelmi arisztokrácia – a szerk.)

Azonban nem ő az egyedüli címzetes örökös. 1960-ban ugyanis éles vita alakult ki a család két ága közt, ami 2014-ben történelmi megbékéléssel zárult. A család castrói ágával szemben Spanyolországban él az úgynevezett calabriai ág, az ottani családfő (korábban Noto hercege) szintén a calabriai herceg címet viseli. 2014-ben azonban a két ág pontot tett a generációkon átívelő ellenségeskedésre, ekkor kapta meg Mária Karolina is a Palermo hercegnője címet. Eszerint immár két családfő van, akik egyaránt eljárhatnak kulturális és a Konstantini Szent György Lovagrendet illető kérdésekben is – ennek nagymesteri pozíciójából fakadóan adhatta át Novák Katalinnak is a kitüntetést Károly herceg.

De egy másik, régóta halogatott békekötésre is sor került tavaly ősszel Nápolyban. A nápolyi csoda (amikor is évente folyékonnyá válik az ókori keresztényüldözéskor vértanúhalált halt Szent Januáriusz, Nápoly védőszentjének fiolában tárolt alvadt vére, amelyet a híveknek a nápolyi érsek mutat fel a dómban – a szerk.) alkalmával ugyanis Károly herceg találkozott Velence hercegével a székesegyházban, akit öleléssel köszöntött. A két család korábban is tett már gesztusokat egymás felé, lovagrendjeik kölcsönösen kitüntették a családfőket, de hivatalosan még nem borítottak fátylat az 1860-as sérelmekre, amikor is Garibaldi seregei megdöntötték a Bourbon-monarchiát Itália déli részén, hogy az az egységes Olaszországhoz csatlakozzon a Savoyai-ház fennhatósága alatt.

A békülést végül a mise után stílszerűen egy pizzázással pecsételte meg a két családfő, szimbolikusan a paradicsomnak, a mozzarellának és a bazsalikomnak köszönhetően az olasz trikolór színeiben játszó Margherita pizzát rendeltek, amelyet az olasz királyi pár nápolyi látogatása alkalmával neveztek el az első olasz királynéról, Savoyai Margitról – mint mi is megírtuk a közelmúltban az Emánuel Filibert herceg aktuális jogi hadakozásáról szóló cikkünkben. A Károly herceg mögött álló úgynevezett neobourbonista csoportosulás azonban meglepetését fejezete ki a hír hallatán közleményében, és továbbra is tiltakozott az ellen, hogy Nápoly savoyai város lenne.



(Borítókép: Mária Karolina hercegnő részt vesz a L'Oréal rendezvényén a párizsi divathét során 2023. október 1-én. Fotó: Marc Piasecki / WireImage / Getty Images)