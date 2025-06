Vaszily Miklós lett 2025 legbefolyásosabb vezetője a médiában

Vaszily Miklós vezeti a hazai médiaelit 2025-ös rangsorát – derül ki a Marketing&Média frissen közzétett listájából, amely a legbefolyásosabb médiavezetőket sorolja. A digitális terjeszkedés és a bevételi források diverzifikálása továbbra is kulcstendenciák az iparágban, miközben a nyomtatott média is stabil szereplő maradt.

Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója és – az Indexet is tulajdonló – Indamedia társtulajdonosa végzett az élen a Marketing&Média kommunikációs szaklap 2025-ös rangsorában, amely a hazai médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjét sorolja fel. A tavalyi listavezető, Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója ezúttal a második helyet szerezte meg. A harmadik helyen – akárcsak tavaly – Guttengéber Csaba, az Atmedia ügyvezető igazgatója végzett – derül ki a szaklap Indexhez eljuttatott közleményből.

A rangsort a Marketing&Média szerkesztőbizottsága és meghatározó újságírók alkotta 27 fős zsűri állította össze. A zsűritagok között idén a médiavállalatok szakemberei adták a legtöbb szavazatot (52 százalék), az ügynökségi szereplők 24 százalékkal, míg a telekommunikációs cégek vezetői 14 százalékkal képviseltették magukat.

Simon Krisztián, a Marketing&Média főszerkesztője szerint a médiaiparban továbbra is a digitális terjeszkedés és a bevételi források diverzifikációja a legmeghatározóbb trendek. Ugyanakkor a nyomtatott média is stabil szereplő maradt: a listán az online profilú és a printfókuszú cégek képviselőinek száma kiegyensúlyozott, ami azt mutatja, hogy a nyomtatott szektor továbbra is komoly befolyással bír. Ebben jelentős szerepet játszanak a klasszikus printmúltú márkák digitális megújulásai és technológiai fejlesztései is.

Top 10 médiavezető 2025-ben

Vaszily Miklós 2022-ben már megosztott első helyen szerepelt Vidus Gabriellával, azóta pedig még tovább erősítette pozícióját: a TV2 Csoport vezérigazgatójaként és az Indamedia 50 százalékos tulajdonosaként meghatározó szereplő mind a lineáris televíziózásban, mind a digitális térben. Emellett az IKO Műsorgyártó és több kisebb csatorna tulajdonosaként egy

sokszínű médiaportfóliót épített ki.

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója idén a második helyet szerezte meg. Egy évtizede vezeti a társaságot, és kulcsszerepe volt az RTL+ digitális platform megerősítésében, miközben a hagyományos televíziós üzletág is stabilan működik.

A harmadik helyen ezúttal is Guttengéber Csaba áll, aki az Atmedia ügyvezetőjeként a hazai hirdetési piac egyik legdinamikusabban fejlődő szereplőjét irányítja. A cég rádiós, digitális és CTV-portfólióval rendelkezik, és az elmúlt évben nemzetközi terjeszkedést, valamint jelentős árbevétel-növekedést ért el.

A negyedik helyen Varga Zoltán, a Central Médiacsoport alapítója és vezérigazgatója szerepel, aki a Financial Times Strategies szakértőinek bevonásával szervezetfejlesztési programot indított, valamint új üzletágakat hozott létre a cégcsoporton belül. Az ötödik helyet Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója szerezte meg, aki az elmúlt években új szolgáltatásokat vezetett be, társadalmilag érzékeny kampányokat indított, valamint a digitális egészségügyi szolgáltatások területén is új irányokat nyitott meg.

A hatodik helyre Kolosi Péter, az RTL tartalomfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese került, akinek nevéhez olyan népszerű műsorok fűződnek, mint Az Árulók, Pokoli rokonok vagy A mi kis falunk. Hetedikként az RTL stratégiai vezetője, Dudás Gergely szerepel, aki az egész bevételi modellért, köztük a streaming előfizetésekért is felelős, így kiemelt szerepe van a digitális bevételek növelésében. A nyolcadik helyet Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója foglalja el, aki az elmúlt évben új formátumokkal és sikeres visszatérésekkel növelte a csatorna nézettségét.

A kilencedik helyre Somlói Zsolt, a Mindshare ügyvezetője került, aki több mint három évtizedes tapasztalattal vezeti az egyik legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező magyar médiaügynökséget. Tizedikként Kovács Tibor, a Ringier Hungary ügyvezetője zárja a sort, aki először szerepel a top 10-ben. Vezetésével a kiadó sikeresen kombinálja a nyomtatott és digitális portfólióját, így egyre hangsúlyosabb szereplővé válik a hazai médiatérképen.

Nem szavazhattak saját magukra

A „TOP 50 – A legbefolyásosabb médiavezetők” listáját a Marketing&Média szerkesztőbizottsága és újságírói alkotta 27 fős zsűri állította össze. A tagok nem szavazhattak saját magukra, cégük vezetőire vagy érdekeltségeikre, és csak olyan személyek kerülhettek a listára, akik a szavazás idején aktív pozíciót töltöttek be. A végső sorrend két fordulóban alakult ki: az első körben egy 130 fős ajánlási lista készült, majd a zsűritagok 1–10-ig terjedő skálán, titkos szavazással értékelték a jelölteket több szempont alapján.

A teljes rangsor a Marketing&Média 2025. június 12-én megjelent számában olvasható.

Vaszily Miklós az Indexet tulajdonló Indamedia egyik társtulajdonosa.

(Borítókép: Vaszily Miklós 2018. április 12-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)