Öt év házasság után elválik a feleségétől Stohl András

Öt év házasság után elválik Stohl András és Stohl Vica. A színész-műsorvezető az Instagramján osztotta meg a hírt.

A párnak egy közös gyermeke van, a júliusban harmadik születésnapját ünneplő Bella. A kislány, Stohl András ötödik gyermeke, két korábbi házasságából két-két gyermeke született.

Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz

– írta a színész.

„Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább. Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket” – zárta a posztját Stohl András.

A színész májusban a Palikék Világa – Három Igazság című műsor vendége volt. Akkor, többek között arról beszélt, hogy most már büntetlen előéletű, de tudja, hogy mindig büntetett lesz a közmegítélés szerint. Szintén megosztotta, hogy a családja mellett a második számú szenvedélye a vadászat hiszen nagyapja és édesapja is vadászok voltak.