Hét évvel ezelőtt indult el a Call Her Daddy című podcast, ami nemcsak alapítójának életét, de a teljes podcastvilágot is megváltoztatta – nem is beszélve a nők podcastekhez való hozzáállásáról. 2018-ban Alex Cooper mert nagyot álmodni, és szobatársával elindították a Call Her Daddyt, de ekkor még nem is sejthették, hogy ezzel a lépéssel letették egy új médiabirodalom alapkövét.

Alex Coopert úgy ismerte meg a világ, mint a szabad szájú, gátlástalan podcastert, akinek az a személyisége, hogy a szexről beszél kendőzetlen őszinteséggel. A pennsylvaniai születésű Cooper közel sem ennyire egyszerű személyiség, és élete talán legeslegrosszabb élményének köszönhető az, hogy a médiabirodalom csúcsára jutott, nem pedig a profi sportban valósította meg magát. A Disney+-on nemrég megjelent dokusorozatból még közelebbről megismerhetjük a történetét, ami bár happy enddel végződött, hosszú út vezetett a sikerig.

Father Cooper (Alex alteregója) elmondása szerint egy átlagos amerikai családból származik, két testvére van, hármuk közül ő a legkisebb, de édesanyja már a sorozat legelején elárulja, lánya világ életében úgy viselkedett, mintha a legidősebb lenne. A mindig határozott, szenvedélyes Alex hamar meg is találta élete első szerelmét, amelyre eredetileg feltette volna egész életét: a futballt. Tehetséges volt, a pályán és a magánéletében is kimutatkozott vezéregyénisége és helyzetfelismerése. Focikarrierje elején megtapasztalta, mennyire építő hatással van az ember személyiségére, ha összetartó, támogató közösségben van. Úgy fogalmaz:

A lányokkal mindig is remekül kijöttem, könnyen barátkoztam a focinak köszönhetően. A fiúkkal viszont kicsi koromtól kezdve meggyűlt a bajom, mert egész gyerekkoromban bántottak, csúfoltak.

Megosztja, gyerekként egyáltalán nem érezte magát szépnek, és ez elsősorban a környezetében lévő fiúk folyamatos bántalmazásai miatt volt így. Otthon ugyanis egy szerető és támogató közegben nőtt fel, ahol éppen az ellenkezőjét hangsúlyozták családtagjai. Hobbijaiba menekült a megfelelési kényszere elől, amelyek a foci és a videókészítés voltak. Mint mondta, ha nem a pályán tartózkodott, akkor otthona alagsorában volt a barátnőivel. Rengetegféle videót készítettek, amelyek forgatókönyvét Alex Cooper előre megírta, majd ő is rendezte, de közben engedett teret barátnői kreativitásának is.

A videózáshoz szükséges kreatív géneket egyértelműen édesapjától örökölte, aki a helyi sportmédiáért felelt, producer volt, és rendszeresen magával vitte gyerekeit a munkahelyére. Alexet szinte azonnal elvarázsolta ez a világ, úgy érezte, ez a legcsodálatosabb munka a földkerekségen, onnantól kezdve pedig megszállottan rajongott mindenért, aminek köze van a kamerákhoz: legyen szó fotózásról vagy videókészítésről. Ezt a szenvedélyét azonban egy rövid ideig még parkolópályára kellett helyeznie, sőt, sokáig úgy tűnt, nem is fogja kamatoztatni ebben rejlő tehetségét. A foci ugyanis jóval nagyobb fókuszt kapott élete első szakaszában, azonban egy kegyetlen trauma derékba törte a sporttal kapcsolatos álmait.

Boston, traumái városa

Alex Cooper fiatalkorában a profi ligába készült, mindent megtett azért, hogy elérje az álmát. Versengő volt, tehetsége pedig megkérdőjelezhetetlennek bizonyult, olyannyira, hogy a felsőoktatásba is sportösztöndíjjal vették fel, méghozzá a Bostoni Egyetemre. Itt még inkább megerősödött abban a hitben, hogy a női kapcsolatok fontosak és jót tesznek, kizárólag pozitív tapasztalatai voltak minderről, egészen addig, amíg edzője, Nancy Feldman nem vált szervesebb részévé az életének. Ő volt az első nő, aki szinte elviselhetetlen traumát okozott Alexnek, aki miatt hátra kellett hagynia első szerelmét.

Amikor elkezdte az egyetemet, még semmi szokatlan tapasztalata nem volt. Kifejezetten élvezte az egyetemi focit, magasabb szint volt, nagyobb kihívásokkal, és alig várta, hogy bizonyíthasson. Edzője kiemelt figyelemmel követte fejlődését, azonban mégsem a teljesítményére tett pozitív megjegyzéseket, sokkal inkább külsejére, amit furcsállt. Mivel nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, az edző szemeszterről szemeszterre magasabb fokozatra kapcsolt. Egy idő után az edzések végén az egész csapat előtt kezdte kiemelni, milyen csodás lábai vannak, milyen gyönyörű alakja és haja van, amitől már kellemetlenül érezte magát. A java viszont csak ezután következett, amikor az egyetem harmadik évében már azt is meg akarta szabni, kivel barátkozzon vagy kivel randizzon. Alex könnyeivel küszködve így emlékszik vissza az egyik legmegrázóbb élményére edzőjével:

Egy srácnál aludtam, aki másnap elvitt kocsival a sulihoz. Ezt ő [Nancy Feldman] pont látta, és az aznapi edzésen be is hívott az irodájába, ahol a combomra tette a kezét, és megkérdezte, szexeltem-e előző este. Sokk hatása alá kerültem, nem tudtam megszólalni. Emlékszem, át is futott az agyamon, hogy neki egyáltalán nem lenne joga ilyesmiket kérdezni tőlem.

Az edző nem nyugodott, az esetet követően kirúgta Alex legjobb barátnőjét a csapatból, és közölte, Alex nem lakhat vele többet egy kollégiumi szobában. Innentől fogva már félt edzőjétől, és jelezte ezt szüleinek. Azonnal ügyvédet fogadtak, aki közölte, ez szexuális zaklatás, ami ekkor már három éve zajlott.

Az egyetem legfelső vezetéséhez fordultak, szüleivel együtt elmondta, miket művelt vele edzője, akik nem voltak hajlandóak kirúgni Nancy Feldmant, ezért Alex Cooper nem maradt a Bostoni Egyetem hallgatója, Ezzel együtt feladta azt, amiért egész addigi életében küzdött: az álmát, hogy a profi ligában játszhasson. Iskolája nem állt ki mellette, mi több, elhallgattatta azzal, hogy semmilyen támogató hozzáállást nem tanúsított, egyáltalán nem vették komolyan a problémáját. Alex úgy fogalmazott: „Miatta az, amit a legjobban szerettem, a világ legfájdalmasabb élményévé változott”.

Ez a tapasztalás azonban rávilágította élete valódi céljára: megtanítani a nőknek, hogy soha nem hallgattathatják el őket a nemük miatt.

Meg akarta találni a módját, hogy soha többé ne kelljen hallgatni, és buzdítson minden nőt arra, hogy álljon ki az igazáért. Sőt, ne csak merjen, hanem akarjon is önmaga lenni.

A Call Her Daddy felemelkedése

2018-ban tiszta lappal indult, azonban ez nem megnyugtatóan hatott rá, sokkal inkább érzett ürességet és kilátástalanságot. New Yorkba költözött, ahol a filmiparban szerette volna kipróbálni magát, azonban elutasítások hadával találkozott. Ekkor döntötte el, videókészítésbe kezd, mivel ekkoriban virágzott a YouTube és az influenszer szakma, viszont mélyen legbelül érezte, nem ez lesz az ő iránya.

Volt egy szobatársa, Sofia, akivel rengeteget tanácskoztak intim dolgokról, amire a barátnőik mindig csodálkozva, már-már megbotránkozva reagáltak. Ezek az élményei visszarepítették a fociöltözőbe, ahol csapattársaival rendszeresen beszélgettek fiúkról, kapcsolatokról és a szexről. Ez utóbbiról azonban nem mindenki mert nyíltan beszélni, mivel úgy gondolták, nem szabad. Mindezeket végiggondolva ötlött Alex Cooper fejébe a gondolat, hogy készíthetne egy műsort a női szexualitás témájában, és édesapja tanácsára döntött a podcast formátum mellett. Annak ellenére, hogy Sofiát még csak néhány hónapja ismerte, felvetette neki, miért nem vágnak bele közösen? Szobatársa belement, és ezzel elindult a Call Her Daddy, aminek alapgondolata: a nők is lehetnek apucik, amely kifejezést addig csak a férfiakra használtak, szexuális kontextusban.

Először egy szex és párkapcsolat fókuszú podcast volt, amelynek elsődleges célja az volt, hogy bemutassa, a nők is beszélhetnek legalább olyan nyíltan a vágyaikról, szükségleteikről, mint a férfiak. Olyan témákat dolgoztak fel, amilyeneket általában a férfiaktól várnánk egy sportöltözőben, tehát szabadszájúan, tabuk nélkül beszéltek szexuális élményeikről, mindenféle technikákról, amely segíthet az élvezetekben, illetve vágyaikat sem hagyták ki a sorból. Nem titok, hogy tartottak a megbotránkoztatástól és attól, hogy csúnya jelzőkkel illetik majd őket. Azonban a cél éppen a női szexualitás körüli tabuk ledöntése volt, akkor is, ha ez sokak szerint túllőtt a célon.

A siker szinte azonnal ejött, nők százezrei kezdték követni az adásokat hétről-hétre, így egy szempillantás alatt vált Alex Cooper egy mezei podcasterből a zilleniál nők szószólójává.

Olyannyira felkapták a műsort, hogy egy podcastekkel foglalkozó médiacég három éves szerződést ajánlott nekik, amit el is fogadtak. Azonban rövid időn belül sokkal több profitot termeltek a cégnek, mint amennyi bevételt kaptak, így egy év múlva újra akarták tárgyalni helyzetüket, szerették volna birtokolni saját terméküket. A cég feje újabb ajánlatot tett nekik, megkérte a két lányt, még egy évig maradjanak, utána eladják nekik a Call Her Daddy-t. Sofia ebbe nem akart belemenni, így el is hagyta Alexet, aki korrektnek tartotta a cégvezető ajánlatát. Talán szükség is volt Sofia távozására, ugyanis innentől kezdve indult el csak igazán a podcast szekere.

2020-tól alakult át a podcast arculata, a koronavírus évében határozta el magát Alex Cooper arról, hogy mélyebb, jelentőségteljesebb adásokat készítsen, és ekkor jött az interjúk ötlete, ami még sikeresebbé tette őt és a podcastet is, amit ekkor már saját tulajdonának tudhatott. Ám ez volt az az időszak, amikor már egyáltalán nem volt mindegy, kiben bízik meg, kire támaszkodik. Ebben az évben ismerte meg Matt Kaplant, aki azóta már a férje és buisness partnere is egyben, az az ember, akire elmondása szerint mindenben támaszkodhat, ő az első férfi az életében, aki olyannak szereti, amilyen. Másik támasza gyermekkori legjobb barátnője, Lauren, akire az életét is rábízná, ma pedig a Call Her Daddy vezető producere.

Szexpodcastből médiabirodalommá

Öt évvel ezelőtt kezdett nagy médiabefolyással bíró emberekkel interjúkat készíteni, olyan mélyenszántó beszélgetéseket, amelyek továbbra is a nőiességre, a női energiák fontosságára és a nőiséggel kapcsolatos tabuk ledöntésére fókuszált. Követői rendszerint olyan visszajelzéseket adtak neki, melyek szerint Alex Cooper segített megtalálni a bennük rejlő, önbizalommal teli részüket. Sokaknak segített szexinek, fontosnak, elég jónak érezni magukat, egyesek még azt is állítják, az ő segítségével élnek most boldog és egészséges párkapcsolatban.

Az elsöprő sikert egy turnéval, nevezetesen az Unwell Tourral koronázta meg, ahol személyesen is találkozhatott közönségével. Munkatársai szerint egy olyan showt rakott össze, amely tökéletesen ötvözte a Broadway és Las Vegas hangulatát. Az elnevezés sem véletlen, ugyanis ekkorra már létrehozta saját médiacégét, az Unwellt , amelynek célja, hogy teret adjon a fiatal tehetségeknek, hogy hallattassa a Z generációsok hangját, akik véleménye szerint pozitív hatással lehetnek a társadalomra.

Mi is tehát Alex Cooper történetének lényege? Elsőre talán nem olyan egyértelmű, de ahogy végigkövetjük nemcsak a dokumentumsorozatát, hanem azzal együtt podcast adásainak fejlődését, érettebbé válását, rájövünk, hogy ez valójában sohasem a szexről, a mocskos beszédről, a férfiak leuralásáról és a nők mocskosabbá tételéről szólt. Alex Cooper megtalálta a tökéletes eszközt arra, hogy felhívja a figyelmet a lényegre: minden egyes emberi lény hangja számít, mindenkinek van egy saját, eredeti története, amit nem szabad félvállról venni.

A nők nem tárgyak, a férfiak pedig nem istenségek, akiket a nőknek tisztelniük, imádniuk kell.

Mind emberek vagyunk, egyedi hanggal, amit hallattatnunk kell, Alex Cooper pedig ebben segít a nőknek, akik a történelemben többet hallgattak, többet nyeltek, és csak igen keveset szólhattak, azt is főként hatástalanul. A Call Her Daddy egy eszköz a nők kezében arra, hogy felismerjék, a gondolataik, vágyaik, szükségleteik érvényesek és valósak, mi több: számítanak. Alex Cooper volt az, aki erre rájött, podcastje által pedig minden nő megtalálhatja önmaga egy rejtve maradt, kendőzetlenül őszinte részét, amire hatalmas szükség van a túléléshez.

(Borítókép: Alex Cooper Hollywoodban 2025. február 13-án Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Emma McIntyre / Getty Images / SiriusXM)