Azahriah nem duplázik, triplázik

A Puskás Aréna után az MVM Dome-ban is triplázik az énekes, miután a második koncertre is villámgyorsan elkapkodták a jegyeket a rajongók. Erre mondják azt, hogy stílusos visszatérés.

Mi is beszámoltunk róla, hogy a visszatérését június elején bejelentő Azahriah következő koncertjére villámgyorsan elkapkodták elővételben a jegyeket, aminek hatására be is jelentették a duplázást az MVM Dome-ban. Erre a koncertre a belépőket pénteken kezdték el árulni, de a jegyvásárlás nem tartott sokáig, pillanatok alatt ismét gazdára talált az összes tikett.

Azahriah menedzsmentje péntek délután a telt ház hírével együtt azt is bejelentette, hogy a fiatal énekes a Puskás Arénához hasonlóan az MVM Dome-ban is triplázik. A harmadik (október 19.) koncertre a jegyeket június 16-án, 16 órakor kezdik értékesíteni.

Azahriah még 2024 őszén, azaz hét hónapja jelentette be, hogy egy időre visszavonul. Akkor még nem lehetett tudni, hogy mikor lép újra nyilvánosság elé, hiszen a tripla Puskás sokat kivett belőle. Az Index ott volt a zenész utolsó önálló koncertjén, amelyet tavaly novemberben adott Pozsonyban.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)