Hollywoodot is meghódította az amerikai elnök, aki naponta botránkoztatja meg a világot

Mint minden amerikai, Donald Trump is európai felmenőkkel rendelkezik, bár ő maga már New Yorkban látta meg a napvilágot. Édesapja oldaláról nagyszülei Németországból, édesanyja oldaláról pedig Skóciából vándoroltak a tengerentúlra. Itt született meg a mostani amerikai elnök is, akinek sorsa leginkább szüleinek, különösképp édesapjának köszönhetően alakult ennyire sikeresen. Szülei ingatlanosok voltak, édesanyja is dolgozott, pedig ez nem feltétlenül felelt meg a korszellemnek. Édesapja, Fred Trump jelentős vagyonra tett szert a középosztálybeli lakások építésével, és így Donald egészen fiatalon becsatlakozhatott a vállalkozásba, amelyhez jó érzéke volt. Már gyerekként is üzletelt, az iskolában rendszeresen benne volt különféle ügyletekben, és minden alkalommal haszonra tett szert.

Meglepő lehet, de Donald Trump katonai iskolába járt, mert szülei úgy érezték, szüksége van a pluszfegyelemre. Egyetemi tanulmányait a Wharton Schoolban végezte, közgazdászdiplomája lett. Az itt eltöltött idő alatt úgy érezte, ez a világ legnehezebb iskolája, ugyanakkor a legelitebb is mind közül. Ebben az időszakban csatlakozott édesapjához az ingatlanbizniszben, de közben saját útját is járta. Rájött, hogy mestere a márkaépítésnek, bár ezek nem feltétlenül voltak hosszú életűek.

Trump-márkák és valóságshow

Rengeteg saját kreatív projektben akarta megvalósítani magát, azonban egyik sem élt meg kifejezetten hosszú időt, mi több, volt, ami egyenesen konfliktust és pert vont maga után. Minden azzal kezdődött, hogy hoteleket vásárolt, ahol palackozott vizet árultak, ennek apropóján határozott úgy Trump, hogy létrehozza saját vízmárkáját, ami a Trump Ice elnevezést kapta, és a kilencvenes években rendkívül népszerű is volt. Ezt követte a Trump Vodka, majd egy új irányban próbálkozott, és létrehozta a Trump Airlines légitársaságot, valamint saját társasjátéka volt, amit leginkább a Monopolyhoz lehetne hasonlítani, ez szellemesen a Trump: The Game nevet viselte. Végül, de nem utolsósorban megalapította a Trump Universityt is, ami végül jogi vitát váltott ki, beperelték, viszont peren kívül meg tudott egyezni vádlójával 25 millió dollárban.

Elborult ötleteinek híre Hollywoodba is eljutott, és 2004-ben elindult üzleti témájú valóságshow-ja, a The Apprentice, ami hatalmas népszerűségre tett szert. Innentől kezdve nem volt olyan amerikai, aki ne ismerte volna Donald Trump nevét, még azokhoz is el tudott érni, akik addig nem követték üzleti tevékenységét. Ezenkívül Trump több mint 20 cameo-szerepet vállalt filmekben és sorozatokban, például a Reszkessetek, betörők 2 egyik jelenetében is feltűnik, ahol segít a főszereplő Kevinek eligazodni a Plaza Hotelben.

Új játszótér: a Fehér Ház

2016-ban viszont olyan történt, amire senki nem számított, ugyanis politikai tapasztalat nélkül választották meg Donald Trumpot az Egyesült Államok 45. elnökének. Republikánus, tehát elnökségében nacionalista és konzervatív elvek alapján igyekszik kormányozni mind a mai napig. 2020-as vereségét nem hajlandó elismerni, gyakorlatilag meg nem történtnek tekinti, amióta ismét ő lett az elnök.

Kaotikus, provokatív stílusa alapjaiban formálta át az amerikai politikát.

Támogatói szerint ő volt az a kívülálló, aki végre kimondta az igazat, és az amerikaiaknak már nagy szüksége volt erre. Kritikusai szerint viszont autoriter hajlamokat mutatott, ami tevékenységeivel együtt hozzájárult az amerikai társadalom megosztottságához. Sokan úgy vélik, Trump nem is szereti a politikát, mindössze a figyelemért és a pénzért van még a közéletben, mivel jó üzletnek tartja azt.

Nem megkérdőjelezhető, hogy megosztja az embereket, ha nem így lenne, a Capitolium ostroma, illetve a leváltásával kapcsolatos tortúra is elkerülhető lett volna, valamint feltehetően a politikai helyzet sem lenne ennyire feszült Amerikában. Egyértelmű, hogy nem úgy tekint a hatalomra, mint elődei (akik politikusok voltak), személyiségéből kifolyólag pedig teljesen átalakította a politikai gondolkodást az amerikai földrészen.

„Szerelmes leveleket írtunk egymásnak Kim Dzsongunnal.”

A születésnapos Donald Trumpról rengetek cikk és poszt jelent már meg az Indexen, de még így is előfordulhat, hogy néhány kérdés meglepi majd alábbi kvízünkben. Tegye próbára tudását a ma 79 éves elnökről!

