Az Il Divo az Indexnek: Carlos halála mindenkit sokként ért

Tavaly ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját az Il Divo zenekar, amely ez alkalomból Budapestre is ellátogat jubileumi turnéja keretein belül. Június 25-én beveszik az MVM Dome-ot, ahol terveik szerint a magyar közönséget is elvarázsolják majd. Interjúnkban kulisszatitkokra és különös részletekre is fény derül a pop-opera zenekarral kapcsolatban, akiket a lelki mélységek sem tántorítják el a világ meghódításától.

2004-ben Simon Cowellnek korszakalkotó ötlete támadt, meg akart alkotni egy fiúbandát, amely ötvözi a pop és az opera elemeit. Egy tehetségkutatóban meg is találta a tökéletes jelölteket erre a célra, akik mind különböző zenei hátérrel rendelkeztek, egy valami azonban közös volt bennük: tökéletes hallással és hatalmas hangterjedelemmel rendelkeztek, így nem volt kérdés, hogy belőlük rakja össze álomcsapatát. Így jött létre az Il Divo, aminek eredeti tagjai

Carlos Marín (spanyol bariton),

Urs Bühler (svájci tenor),

Sébastien Izambard (francia popénekes),

és David Miller (amerikai tenor) voltak.

Utóbbi még a Broadwayn is rendszeresen fellépett. Karrierjük fényesen csillogó üstököse 2021-ben veszített fényéből, amikor is elvesztették Carlos Martínt, aki 53 éves korában koronavírusban meghalt. Ez lesújtotta a tagokat, elmondásuk szerint látták, mennyire romlik az állapota, mégis váratlanul érte őket, hogy ilyen hirtelen hagyta itt őket társuk. Az események forgatagában érkezett hozzájuk Steven LaBrie, akit eredetileg csak kiemelt vendégként szerettek volna csapatukba, de a történések felülírták elképzeléseiket, és 2023-ban végül vele lett újra teljes az Il Divo.

A tragédiát megelőzően nyolc stúdióalbumot adtak ki, amelyekkel világhírnévre tettek szert, és már több mint két évtizede varázsolják el hangjukkal a közönséget a bolygó minden pontján. Az Indexnek most lehetősége volt beszélgetni a formáció két tagjával, Urs Bühlerrel és Steven LaBrie-vel, betekintést nyerve sikerük titkába, jövőbeli terveikbe, és abba, mit gondolnak Magyarországról.

Forrófejű harmincasokból lenyugodott ötvenesekké

Idén már huszonkét éve, hogy megalakult az Il Divo. Még tavaly év elején indultak útnak huszadik jubileumuk alkalmából, hogy ismét meghódítsák a világot XX elnevezésű albumukkal. Sokat változott az életük az elmúlt két évtizedben, zeneileg és magánéleti szempontból egyaránt, hiszen akkoriban még négy, a pályája elején lévő, forrófejű harmincas férfiból állt össze a banda, mostanra pedig már bölcs ötvenesekké értek. A legelején azt sem élték meg egyszerűen, hogy négy szólóénekesből egy csapattá kellett válniuk, előfordult, hogy saját véleményüket, nézeteiket háttérbe kellett szorítaniuk, mert a másik fél gondolata jobb volt. A kezdeti nehézségekre Urs Bühler így emlékszik vissza: „Amikor a négyes megalakult – már több mint 20 éve –, négy különböző országból jöttünk, más zenei háttérrel és nagyon eltérő kulturális értékekkel. A stúdióban össze kellett dolgoznunk, együtt kellett zenét alkotnunk.

Mindannyian szólóénekesek voltunk, saját véleménnyel arról, hogyan kellene szólnia egy dalnak. De már az elején muszáj volt ezeket az eltérő hatásokat egyesítenünk.

És szerintem ez adta meg a különlegességét a zenénknek – hogy ennyi különböző ötletből, érzésből, inspirációból egy közös egészet tudtunk létrehozni. És most, hogy Steven is csatlakozott, félig mexikói háttérrel, újabb színt hoz a zenekarba”.

Arra is kitért, hogy mind a négyüknek rendkívül erős személyisége volt (és van), és mindamellett, hogy ehhez a pályához szükség van a határozottságra, egy zenekar esetében ez nem mindig szerencsés, megnehezíti a gördülékeny munkát. Az elmúlt húsz év azonban lényegesen formálta őket ebből a szempontból, a jó irányba. Steven LaBrie az elmúlt közel három év távlatából így mesélt tapasztalatairól: „Én igazából szerencsésnek érzem magam. Hallottam sztorikat a négy forrófejű harmincasról – most már sokkal nyugodtabb, 50-es éveiben járó emberekkel dolgozom. Amikor csatlakoztam, csak Davidet ismertem.

Az elején nehéz volt megérteni a csapat dinamikáját, hisz ők hárman már 18 éve együtt voltak, egy összeszokott bandához érkeztem.

Eleinte vendégművészként voltam ott, nem döntéshozóként, tehát háttérbe kellett szorulnom, de később, amikor teljes jogú taggá váltam, meg kellett találnom a helyemet a zenekaron belül. Ez egy időigényes folyamat volt, sokat kellett alkalmazkodnom, hogy minden gördülékenyen menjen”.

„Úgy tudtuk, pár nap alatt felépül a kórházban”

2021-et nyugodt szívvel nevezhetjük az Il Divo egyik legnehezebb évének karrierjük történetében. Ekkor ugyanis elvesztették egyik eredeti tagjukat, Carlos Marínt, aki mindössze 53 évesen koronavírusban halt meg. Urs Bühler könnyeivel küzdve mesélt erről az időszakról, a tragédiáról pedig nem is tudott beszélni, a történet ezen részét Steven osztotta meg az Indexszel: „David [Miller] felhívott, mert Carlos kórházba került, de mind úgy tudtuk, hogy pár nap alatt felépül.

Bevett szokás, hogy ha egy zenekar tagja lebetegszik, valaki helyettesíti egy ideig, szóval nem gondoltunk többet ebbe az esetbe sem, de aztán Carlos váratlanul elhunyt, és mindenki sokkot kapott. Úgy éreztem, segítenem kell Davidnek, a banda többi tagjának és persze a közönségnek is, hogy legyen idejük gyászolni. Nem azon gondolkodtam, hogy »fognak-e szeretni«, hanem azon, hogy megtiszteljem Carlos emlékét. A COVID alatt és után mindenki bizonytalan volt, de a zene összekötött minket.

A világ minden országában tárt karokkal fogadtak, és ez óriási élmény volt számomra, amikor pedig felkértek, hogy legyek hivatalos tag, és vegyek részt a 20. évfordulós album felvételében, azt éreztem, most bezárult a kör. Ugyanis 20 éve láttam először az Il Divo albumát egy könyvesboltban, és most már én is ott vagyok egy albumuk borítóján, amit ugyanabban a könyvesboltban dedikálhatok”.

Urs Bühler mosolyogva hallgatta Steven élményeit, és kiemelte, milyen remek döntésnek tartja, hogy bevették őt a bandába. Hangsúlyozta, sokat segített az Il Divónak a gyászfeldolgozásban. Bühler úgy fogalmazott:

Az első másfél év Carlos elvesztése után a gyászról szólt. A koncertek is Carlos emlékének szóltak. Folyamatosan csak visszatekintettünk, milyen is volt az Il Divo Carlosszal? Mit vesztettünk el vele? Ez egy nagyon megterhelő időszak volt érzelmileg.

„2022 végén jöttünk rá, hogy itt az ideje a továbblépésnek, ezért 2023-ban már egy új turnéval rukkoltunk elő, A New Day néven – új fejezetet nyitottunk ezzel a banda életében, és ez felszabadító volt. 2023 végén döntöttünk úgy, hogy Stephen hivatalosan is a tag lesz, és készítünk egy új albumot. Ez egy új korszak kezdete volt. Carlos és Steven nagyon különböző emberek, azonban sokban hasonlítanak egymásra. Természetesen nem lehet összehasonlítani őket, mivel egyszerűen más a dinamikájuk, de megtaláltuk az összhangot, ahogy húsz évvel ezelőtt Carlosszal, úgy három évvel ezelőtt Stevennel is”.

„Mintha egy álom lett volna az elmúlt húsz év”

Két évtizednyi közös munka, megannyi koncert és turné, rengeteg ország, ezernyi város. Budapestre is már tizedik alkalommal érkezik az Il Divo, amiről Urs Bühler elmondta, az egyik kedvenc kelet-európai városa, ahol rendkívül otthonosan érzi magát, még az sem zavarja, ha hideg van vagy esik az eső. Kiemelte, az összes európai várost közel érzi a szívéhez, imád a kontinensen koncertezni, hiszen ő maga is Svájcból származik. Annak ellenére, hogy már két évtizede ismeri őket a világ, még mindig akadnak új országok, városok, ahol korábban még sosem jártak, és az eddigi kedvenc helyeiken sem láttak mindent, amit szerettek volna.

A rengeteg pozitív tapasztalás és fényes karrier ellenére felvetődik a kérdés: mit hozhat még a jövő az Il Divo számára, dédelgetnek-e még álmokat? Erre a kérdésünkre Bühler elmondta: „Én úgy érzem, az elmúlt 20 évben is egy álmot éltem, még most is fedezünk fel új városokat, új közönséget”.

Énekelhetek, utazhatok – mit kívánhatnék még? Nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk, és ha ezt még pár évig folytathatom, boldog leszek.

Steven egyetértően bólogatott, hozzátéve, ugyan még csak három éve alkotja szerves részét a csapatnak, de ilyen rövid idő alatt is megannyi életre szóló élményben volt része, és hol van még a vége... Úgy fogalmazott:

Az Il Divo megváltoztatta az életszemléletemet.

Most már nem ragaszkodom semmilyen konkrét jövőképhez, nyitott vagyok a lehetőségekre. Rengeteg váratlan felkérés érkezik, és imádjuk az együttműködéseket másokkal. Most egy intimebb koncertsorozatot tervezünk, hogy közelebb kerüljünk a közönséghez, de rengeteg új ötletünk van még. Az élet is rengeteg meglepetést tartogat, én pedig nyitott szívvel állok elébe”.

Az eredeti One Directionként is emlegetett világhírű zenekar idén június 25-én érkezik Budapestre, hogy ismét elkápráztassa a magyar közönséget, ezúttal az MVM Dome-ban. Felléptek már II. Erzsébet brit uralkodó, George W. Bush, valamint Barack Obama amerikai elnökök előtt is, mégis a budapesti élményeik azok, amelyek különleges helyet foglalnak el szívükben.

(Borítókép: Az Il Divo 2023. december 22-én Hollywoodban. Fotó: MediaPunch / Northfoto)