Június 18-án indul az RTL vadonatúj realityműsora, az Exek csatája az RTL+ Premium felületén, amelyben egykori sztárpárok költöznek össze újra – ezúttal nem a szerelmük bizonyításáért vagy éppen megerősítéséért, hanem a verseny kedvéért. A tét pedig nem kicsi, akár 40 millió forint is ütheti a nyertes markát, a próbatételek pedig nemcsak fizikailag, de lelkileg is komoly kihívást jelentenek. Az Index is ott volt a műsor június 10-i sajtóvetítésén, ahol premier előtt láthattuk az első részt, és beszélgethettünk a szereplőkkel is. De vajon lehet együttműködni a sérelmek és a lezárt kapcsolatok után is? A versenyzők most elárulták.

Június 10-én az Index is meghívást kapott az RTL új realityműsora, az Exek csatája sajtóvetítésére, amelyet egy különleges hangulatú esemény keretében tartottak meg. A premier előtti vetítésen nemcsak az első epizódot láthattuk, hanem személyesen is beszélgethettünk a szereplőkkel – exekkel, akik újra közös játékra vállalkoztak, hol barátként, hol feszültséggel, hol nosztalgiával telve.

Az Exek csatája formátuma egyedi: valaha együtt volt párok térnek vissza egy közös versenybe, ahol a múlt már nemcsak emlék, hanem akadály vagy épp előny is lehet. A játék célja, hogy az egykori szerelmesek újra megtanuljanak együttműködni, miközben a testi és lelki kihívások mellett próbára teszik saját türelmüket, emlékeiket és önuralmukat is. A fődíj akár 40 millió forint, de sok esetben maga a békés együttműködés is győzelemmel ér fel.

A műsor különlegessége, hogy a játék nem egy stúdióban zajlik, hanem egy idilli, zárt birtokon. A párosoknak egyrészt feladatokat kell megoldaniuk, másrészt együtt is kell élniük, egy fedél alatt, akár a hálószobát is megosztva. Az egymásról való leválás után ez sokuk számára újabb érzelmi kihívás. De képesek lesznek túllépni a múlt sérelmein vagy újraéled a régi feszültség? A versenyzők névsora már alapvetően is sok izgalmat ígér, hiszen Jákli Mónika és Boráros Gábor, Kármán Odett és Kamarás Norbi, Nemazalány (azaz Halastyák Fanni) és Fenyvesi Barna, Balázs Merci és Szlépka Armand Moh, Zsíros Linda és Noé Viktor, Kovács Dóri és Király Péter, Osváth Zsolt és Zsenyei Patrik, illetve Karnics Kriszti és Farkas Dénes is összecsap a műsorban.

Az Exek csatája június 18-án indul az RTL+ Premium felületén, a reality azonnal dupla epizóddal jelentkezik. Kedvcsinálóként az első két részt ráadásul az RTL tévécsatorna is bemutatja június 21-én és 22-én, a többit azonban csak a streamingplatformon követhetik majd a nézők, minden szerdán, dupla epizódokkal. A műsor egyébként egy német formátum, a Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen adaptációja, amelynek külön érdekessége, hogy nincsen benne műsorvezető.

Baráth Péter, az RTL marketing- és kommunikációs igazgatója kiemelte: „Az Exek csatája olyan tartalom és olyan módon kerül műsorra, ahogyan azt korábban még sosem csináltuk, hiszen kizárólag az RTL+ Premiumon lesz látható. Ez egy igazán izgalmas projekt, nagyon hiszünk a sikerében.”. A streaming erősítése pedig nem is véletlen, ugyanis Nyári Gábor, az RTL szenior kreatív producere kiemelte, hogy a teljes népesség (4+) 57 százaléka hozzáfér már előfizetéses streamingszolgáltatáshoz, így az RTL-nek is erre a rétegre kell lőnie, hiszen a televíziós piac is átalakulóban van.

A műsor ötlete ráadásul egy véletlen beszélgetésből született: Hámori Barbara producer egy televíziós vásáron ült le egy német kollégájával, ahol beszélgetésük során kiderült, hogy a Nyerő Páros német változatából ott már elkészült egy exekre fókuszáló egyfajta spin-off. Mivel a műsor német alkotója épp egy szakításon volt túl, azonnal érezte, hogy ez a formátum is működhet. Ebben pedig olyannyira igaza lett, hogy már több évadon is túl van az eredeti széria, amelytől most a magyar készítők is sokat várnak.

Játék volt, nem újrakezdés

Az Éjjel-Nappal Budapest Gáboraként megismert, majd a Sztárboxban is feltűnt Király Péter már rutinos realityszereplőként érkezett az Exek csatájába. Mint mesélte, ez már a harmadik ilyen jellegű páros műsora – korábban szerepelt a Nyerő Párosban és egy hasonló tematikájú műsorban is. Az Exek csatája azonban minden korábbinál keményebbnek ígérkezett, ugyanis több mint hét évvel a szakításuk után kellett együttműködniük korábbi párjával, egyben egykori kollégájával, Kovács Dórival.

Király Peti elárulta, hogy kapcsolatuk a szakítás óta leginkább semmilyen volt, hiszen nem volt köztük rendszeres kommunikáció, és baráti viszonyt sem igazán ápoltak. Épp ezért érezte kihívásnak a közös játékot, ugyanakkor úgy látta, ez épp előny is lehetett számukra – hiszen az érzelmek már teljesen kikoptak a kapcsolatukból, így kizárólag a feladatokra és az együttműködésre tudtak koncentrálni.

„Talán mi vagyunk a legrégebb óta külön a csapatból, több mint hét éve nem alkotunk egy párt. A helyzet sem volt ráadásul teljesen ismeretlen, hiszen volt más műsor is, amiben a szakítás után szerepeltünk együtt, ilyen volt például a Konyhafőnök. A szakítás óta nem vagyunk napi kapcsolatban, sőt azt se tudom mondani, hogy a legjobb viszonyt ápoltuk, de talán az a leghelytállóbb, hogy semmilyen sem volt azóta a kapcsolatunk. Talán annyival könnyebb volt nekünk, hogy már nem gyászoltuk a szakítást, nem voltak olyan tüskék, amin pörögnünk kellett volna. Így tudtunk a játékra, a közös munkára, a közös konszenzusra koncentrálni, és szerintem ez egy igazán jó dolog” – magyarázta.

Szerinte a legnehezebb a forgatás alatt az volt, hogy a régi beidegződéseket, elvárásokat félretegyék. A közös játék során elárulta, hogy a logikai és ügyességi feladatokban is jól tudtak együtt dolgozni, de a magasságot igénylő kihívásokkal ezúttal is meggyűlt a bajuk. Mint ismert, Király Petinek felesége és gyermekei vannak, Kovács Dórinak pedig vőlegénye, így adódik a kérdés, mégis mit szóltak a jelenlegi párjaik ahhoz, hogy szívük választottja újra az exével karöltve játszik, vagy éppen alszik egy fedél alatt.

Nagyon sokáig voltunk együtt a Dórival, öt évig együtt éltünk, minden, amit akartunk, az már megtörtént egymással. Nyilván nem azért jöttünk ebbe a műsorba, hogy itt érjünk újra össze. Nekem feleségem, gyerekeim vannak, a Dórinak pedig vőlegénye, tehát ez nem arról szólt, hogy ismét egymásra találunk, ez egy játék volt. Otthon persze nem azt mondták, hogy minden héten csináld ezt kisfiam és nagyon örülünk neki, de azt gondolom, hogy van olyan élethelyzet, amikor ennek bele kell férnie

– vélekedett Király Peti.

Boráros Gábor és Jákli Mónika között nem omlottak le a falak

Persze korántsem ment be mindenki ekkorra idillben az Exek csatája villájába. A kevert harcművészetek mestere, a küzdősportoló Boráros Gábor őszintén beszélt arról, hogy közte és egykori párja, Jákli Mónika között annyira elmérgesedett a kapcsolat, hogy a közös feladatok és a játék ellenére sem volt igazán esély a közeledésre, és együttműködésük sikere is leginkább azon múlt, hogy volt párja mennyire fogadta el az instrukcióit.

„A felépített falak azóta sem omlottak le köztünk, az együttműködésünk így többnyire inkább azon múlt, hogy mennyire követi a kéréseimet vagy az utasításokat. Mert akkor szoktunk eredményre jutni, hogyha együttműködik és nem nehezíti a dolgom. Ez valamikor sikerült, valamikor nem, valamikor ezzel jutottunk eredményre. Ha pedig nem működött együtt, akkor mindig bebizonyosodott, hogy hiába erőlteti az ő verzióit, vagy hogy neki van igaza, végső soron kiderült, hogy nem” – magyarázta lapunknak a sportoló.

Boráros szerint a közös verseny inkább a kommunikációjukat tudta formálni némileg – ellenségeskedés helyett legalább a feladatok során voltak jobb pillanataik is. Az viszont világos volt számára, hogy nincs visszaút a kapcsolatba.

Már eléggé elhatárolódtunk egymástól, azon már nem is akarunk változtatni, nem is tudnánk. Abban viszont bíztam, hogy a játék az ellenségeskedést legalább egy picit mérsékli. A vita és a kommunikáció sosem volt az erősségünk. Ha ezen kicsit sikerült is javítani a játék során, ez önmagában semmit nem fog helyrehozni, ilyenekben már egyáltalán nem reménykedtünk

– hangsúlyozta.

Az egyetlen közös kapocs közöttük a kislányuk maradt, akinek boldogsága a prioritás mindkettejük számára. Boráros Gábor hangsúlyozta, hogy ebben teljes az egyetértés, és ez az egyetlen közös ügy, amelyben gond nélkül együtt tudnak működni. De mit szólt a műsorban való szerepléshez jelenlegi párja, Dóra?

„Amikor a szereplésre igent mondtam, akkor még nem volt a párom, sőt még nem is ismertük egymást. Így nem is volt kinek engedélyezni vagy jóváhagyni otthon, hogy elvállalhatom-e a műsort vagy sem. Amikor a párom lett, akkor persze bejelentettem, hogy fel tudjon rá készülni, mégis mi lesz a közeljövőben, de jól fogadta, nagyon jól kezelte az egészet. Hála istennek minden hülyeségemet és a nem mindennapi bejelentéseimet is nagyon jól kezeli, bízik bennem, türelmes velem, és ettől működik is a kapcsolatunk” – mesélt új párkapcsolatáról a ketrecharcos.

Ennek ellenére Boráros Gábor a műsor közös visszanézésével nincs kibékülve, ám ennek oka nem az exe, vagy éppen jelenlegi párja, hanem sokkal inkább az, hogy sem a hangját, sem a szereplését nem szereti látni. „A meccseimet visszanézem, mert ott nincs szöveg. De itt, ha visszahallom magam, sokszor azt érzem, milyen hülyeségeket beszélek” – mondta nevetve. Ennek ellenére nem bánta meg a részvételt, sőt, újra belevágna, mint mondja: „Imádok játszani, de győzni még inkább.”

Lehet ezt így is!

A Való Világ 10. szériájában megismert Balázs Mercédesz és Szlépka Armand kétségkívül kivételes páros az Exek csatájában, már csak azért is, mert a többi párossal ellentétben ők igaz jó barátként érkeztek a műsorba, nem volt köztük sem érzelmi feszültség, sem rendezetlen múlt. Mint mesélték, számukra ez tényleg egy játék volt, egy közös kaland, amire úgy tekintettek, mint életük egyik legszórakoztatóbb élményére.

Balázs Mercédesz „Merci” – vagy ahogyan Armand szólítja, Merga – elárulta, hogy már az első pillanattól kezdve nagyon élvezték a megmérettetést, hiszen szerettek volna közös élményeket gyűjteni, mivel ez egy olyan szituáció volt, ami mindkettejük számára „csak jól sülhet el”. Hozzá hasonlóan Szlépka Armand „Moh” szerint is igazán szerencsés helyzetben vághattak neki az Exek csatájának.

„Mielőtt elindultam a forgatásra, a barátaim kérdezték tőlem, hogy nem izgulok-e, nincsenek-e bennem olyan érzések, ami miatt valami nem sülne el jól. De hát mitől izguljak? Egy olyan személlyel vágtam ennek neki, akivel tényleg jóban vagyok, és nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat. Tudunk együtt dolgozni, ellenben a többiekkel, akik az elején, valakik pedig végig sokkal inkább feszültek voltak a volt párjuk mellett” – emelte ki a korábbi jégkorongozó.

A páros azt is elárulta, hogy az elején volt némi feszültség a társaság többi tagjával. Az ő helyzetük amiatt igazán érdekes, ugyanis Szlépka Armand korábban a műsorban szintén versenyző Halastyák Fannival (Nemazalány) is egy párt alkotott, így két exe is bent volt a versenyben, Merci pedig e kapcsolat miatt komolyabb fenntartásokkal állt Nemazalányhoz. „Eleinte aggódtam kicsit a helyzet miatt, mert mi nem igazán ápoltunk jól viszonyt a Fannival” – emelte ki Merci, aki mellett Moh pont a páros másik tagjával, a szintén a Való Világban feltűnt Fenyvesi Barnával nem jött ki jól.

Talán azért én mentem be a legnyugodtabban ebbe a játékba, mert úgy voltam vele, hogy bármi történhet, igazából nem lesz olyan, ami nagyon meghat. Nekem, mint kiderült, nemcsak egy exemmel, hanem két volt párommal is együtt kellett élnem, és ki tudja, hogy mit hoz a műsor további része. Lehet, jön majd egy harmadik, negyedik, ötödik ex is a műsorból. Annyi biztos, hogy érdekes és fordulatos lesz

– mondta viccesen Szlépka Armand.

Hiába azonban a szerelmi háromszög – vagy sokszög –, Balázs Mercédesz összegzése szerint a háromhetes forgatás élete egyik legkiegyensúlyozottabb időszaka volt: „Ha egyszer felsorolom életem legboldogabb pillanatait, ez biztosan köztük lesz”. Moh szerint is sokat segített, hogy szinte mindenkit ismertek már a házban – a társaság egyik felét ő, a másikat pedig Merci –, így nem idegen közegbe csöppentek.

Egy biztos, az Exek csatája nemcsak egy sokadik reality lesz, hanem egy érzelmi tükör, verseny és kísérlet is egyben. De vajon a múlt elég távoli már ahhoz, hogy közösen lehessen építkezni? Vagy a seb még mindig túl mély? Június 18-tól kiderül az RTL+ Premium felületén.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)