Új műsorvezetővel bővül a Sztárbox

Nagy bejelentést tett péntek este az RTL, közölték, Ember Márk lesz a Sztárbox legújabb évadának műsorvezetője. A Hogyan tudnék élni nélküled? és a Futni mentem című filmek sztárja elmondása szerint rendkívül izgatott új feladata miatt, mivel nagy tisztelettel tekint a sportágra és a produkciót is színvonalasnak tartja.

Az RTL Reggeliben már bizonyíthatta műsorvezetői képességeit, azonban először nem feltétlenül ebben a szerepkörben kívánt volna csatlakozni a Sztárboxhoz. Az RTL Fókuszban úgy fogalmazott:

Az a megtiszteltetés ért, hogy én is csatlakozom a Sztárbox műsorvezetőinek csapatához. Meglepő, nem gondoltam volna. Természetesen követtem a műsort, mindig voltak barátaim, akik ringbe szálltak. Volt már olyan is, hogy engem is megcsapott a levegője annak, hogy talán ringbe kéne lépni, de örülök, hogy így alakult, és nagyon-nagyon várom.