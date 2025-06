Dan Reynolds félmeztelen felsőteste a legkevesebb, amiért érdemes Imagine Dragons-koncertre járni

Két év kihagyás után visszatért az Imagine Dragons a magyar fővárosba, hogy olyan erővel és energiával hódítsák meg azt, ahogy korábban még sohasem. Dan Reynolds és bandája legutóbb a 2023-as Szigeten lépett fel, de játszottak már a VOLT-on, és önálló koncertet is adtak már – de nem ebben az évtizedben. Legfőképp ezért nagy szó az, hogy Budapest felkerült a LOOM World Tour állomásai közé, egy önálló koncerten ugyanis sokkal jobban meg tudja mutatni magát egy banda; főleg, ha a helyszín a Puskás Aréna.

A nevadai pop-rock együttes még tavaly adta ki hatodik stúdióalbumát, a Mercury nevű dupla lemez utódját, amihez már teljesen más szellemiséggel álltak hozzá, mint az elődhöz. 2022-ben még 32 dallal jelentkeztek, ami magával hozta azt a problémát, hogy nem jutott egyformán elegendő reflektorfény – sem kidolgozási lendület – minden számra. Az új lemezen szerencsére szakítottak ezzel a stratégiával; aLOOMcímű korongon mindösszesen kilenc dal szerepel, összességében pedig egy stabil, biztos, minőségi és lényegre törő munkát kaptunk.

Ugyanakkor az album szerelmesei felemás szájízzel távozhattak a szombat esti nyitókoncertről – de erről majd később.

Repült az ing, megvolt a kötelező show-elem

Az estét a rendkívül fiatalon ismertté vált angol Declan McKenna nyitotta, aki dalszövegeivel nem fél hangot adni a különböző társadalmi problémáknak. Még csak 16 éves volt, amikor megírta Brazil című dalát – amely 2022-ben virálissá vált a TikTokon –, azóta pedig több koncepcióalbummal is jelentkezett, úgymint a Zeros vagy a What Happened to the Beach? Stílusát a brit rock hagyománya és a modern popelemek ötvözése jellemzi, így hibátlan előzenekara volt az Imagine Dragonsnak, annak ellenére is, hogy a közel egy órás performansz alatt szörnyű volt a hangosítás – ez egyébként visszatérő probléma a Puskásban.

18 Dan Reynolds Galéria: Imagine Dragons koncert (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Este nyolc környékén már csak úgy nyüzsögtek a lelátók, pontban fél kilenckor pedig kezdetét vette a show: Dan Reynolds legalább száz atombomba erejével robbant be a színpadra, lépteit pedig rendszerint konfettieső, füst és tűzijáték kísérte. Ettől függetlenül a koncert első perceiben még olyan gondolatok cikáztak a fejemben, hogy a magyar közönség nem érdemli meg az Imagine Dragonst; szerencsére hamar kiderült, hogy tévedtem. A banda frontembere először hiába tapsoltatta a közönséget, az ülve maradt – egészen addig, míg meg nem szólalt az est első igazán nagy slágere, a Thunder, onnantól kezdetét vette a közel két órán át tartó önfeledt szórakozás.

A szektoromban ülők például olyannyira elengedték magukat, hogy a harmadik szám után már azt skandálták, „vetkőzz, Dan”. Kívánságuk viszonylag hamar teljesült, a frontember a negyedik szám alatt ledobta magáról az inget – tudniillik ez tulajdonképpen kötelező eleme minden Imagine Dragons-koncertnek.

Kemény külső, érző lélek

A kidolgozott felsőtest látványát fülsiketítő üdvrivalgás fogadta, a kemény külső mögött viszont egy rendkívül szerethető, őszinte és érzelmes lélek lakozik. Azt est folyamán Reynolds nem tudta elégszer megköszönni a közönségnek, hogy időt, pénzt és energiát fektettek abba, hogy eljöjjenek. Ezt részben azzal hálálta meg, hogy előadta George Ezra Budapest című dalát, a későbbiekben pedig saját lelkivilágába is betekintést engedett.

„Az egész életemet azzal töltöttem, hogy megtaláljam, hogyan fejezzem ki magam szabadon, félelem nélkül. Ez volt az én kihívásom, hogy szabad legyek – nektek is ezt tudom tanácsolni, ne féljetek. Túl sok időt töltöttem a depresszióval, mire rájöttem, hogy semmi sem gyógyít minket jobban, mint az önkifejezés” – mondta, majd hozzátette:

nem lesz valaki gyenge attól, ha segítséget kér. Sőt, azok az igazán bölcsek és erősek, akik mernek tenni a saját boldogságuk érdekében.

Reynolds nem titkolja, hogy maga is élt meg nehéz időszakokat – ezeket elmondása szerint csak a terápiának és az életmódváltásnak köszönhetően vészelte túl. A komolyabb témák mellett viszont elsősorban a szórakoztatáson volt a fő hangsúly, ha pedig valamit jól tud a Las Vegas-i banda, akkor az ez.

18 Galéria: Imagine Dragons koncert Fotó: Papajcsik Péter / Index

Fel sem fogjuk, hány slágert írtak

Bár az Imagine Dragons jelenleg a LOOM albummal turnézik, maga a LOOM World Tour setlistje sokkal inkább hasonlít egy „best of” listára, amit a banda legjobb és legsikeresebb számaiból raktak össze, semmint az albumot népszerűsítő összeállításra. Ennek hátulütője, hogy az új korongról mindösszesen öt dalt – a Fire in These Hillst, a Take Me to the Beach-et, a Wake Upot, az In Your Cornert és az Eyes Closedot – hallhattunk élőben felcsendülni, cserébe viszont hely maradt annak a másfél tucat gigaslágernek, amit az elmúlt 15 év alatt írt ki magából az Imagine Dragons. És amikor azt írjuk, hogy gigasláger, azt bizony komolyan is gondoljuk.

Elképesztően nagyot szólt nemcsak a Thunder, de az Origins című albumon található Natural és Bad Liar is, ahogy a Whatever it Takes-re, az Enemyre, a banda egyik első dalára, a Radioactive-re és a zárásként felcsendülő Believerre is szó szerint megvadult a Puskás Aréna népe.

Ehhez nagyrészt hozzájárult az is, hogy Reynolds fáradhatatlan szöcskeként ugrálta végig a kétórás show-t, hangja pedig – legutóbbi szigetes fellépésével ellentétben – még ennek ellenére is erőteljes maradt, az utolsó pillanatig. Emellett hatalmas elismerés jár a mögötte álló zenekarnak is, akik ugyancsak emberfeletti módon játszottak. A billentyűk és a basszusgitár mögött Ben McKeet láthattuk, a szólógitárt Wayne Sermond vitte, míg a dobot Andrew Tolment ütötte, aki a világturné alatt helyettesíti a bandából 2023-ban kilépő Daniel Platzmant.

Dan Reynolds félmeztelen felsőteste tehát a legkevesebb, amiért érdemes elnézni egy Imagine Dragons-koncertre: a kirobbanó energia, a változatos show-elemek és a dübörgő slágerek garantáltan emlékezetes pillanatokat okoznak minden résztvevőnek. Ahogy írtuk, az Imagine Dragons duplázik Budapesten, így ha lemaradt a szombati koncertről, ma, azaz vasárnap még lehetősége lehet élőben látni a bandát.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)