Bruce Willis lánya szívszorító apák napi bejegyzésben vallott édesapja küzdelmeiről

Rumer Willis megható posztban osztotta meg érzéseit édesapja, a frontotemporális demenciával küzdő Bruce Willis állapotával kapcsolatban. A színésznő őszintén írt a nehézségek okozta fájdalmáról, ugyanakkor háláját is kifejezte minden pillanatért, amit még együtt tölthetnek édesapjával.

„A mai egy nehéz nap. Mély fájdalmat érzek a mellkasomban, amiért nem tudok veled beszélni, és elmesélni, mi minden történik velem és az életemben” – kezdte vasárnapi Instagram-bejegyzését Rumer Willis. „Bárcsak megölelhetnélek, és kérdezhetnélek az életről, a történeteidről, a küzdelmeidről és a sikereidről! Bárcsak több kérdést tettem volna fel, amíg még mindent el tudtál mesélni!” – folytatta a színésznő, utalva ezzel édesapja beszéd- és memóriazavarára.

Willis azonban igyekezett a helyzet pozitív oldalára is koncentrálni. „Tudom, hogy nem akarnád, hogy szomorú legyek a mai napon, ezért megpróbálok hálás lenni, emlékeztetve magam, milyen szerencsés vagyok, hogy te vagy az apukám, és hogy még mindig velem vagy. Még mindig átölelhetlek, megcsókolhatom az arcod, megsimogathatom a fejed, és mesélhetek neked” – fogalmazott.

A 36 éves színésznő arról is írt, hogy a Die Hard sztárjának szemei felcsillannak, amikor meglátja kétéves unokáját, Louettát, aki Rumer és volt párja, Derek Richard Thomas közös gyermeke.

Hálás leszek minden pillanatért, amit veled tölthetek. Annyira szeretlek, apa, boldog apák napját!

– zárta sorait. Üzenetében továbbá szeretetét küldte mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak, vagy elvesztették édesapjukat, az egyedülálló anyáknak, akik egyben apák is, valamint leendő gyermeke apjának is. Rumer emellett egy sor közös fotót is megosztott, amelyek az évek során készültek róluk, valamint egy képet, amelyen Bruce Willis az unokájával látható.

Már két éve, hogy minden megváltozott

Ahogy arról az Indexen is írtunk, a család még 2023-ban hozta nyilvánosságra, hogy a színésznél frontotemporális demenciát diagnosztizáltak, ami beszéd- és viselkedési problémákkal jár.

A színésznek volt feleségétől, Demi Moore-tól – akivel 1987 és 2000 között voltak házasok – három lánya született: Rumer mellett a 33 éves Scout és a 31 éves Tallulah. A volt házastársak kapcsolata baráti maradt az évek során, a 62 éves Moore pedig hetente látogatja Willist, hogy támogassa őt betegsége alatt.

Bruce Willisnek jelenlegi feleségétől, a 46 éves Emma Hemingtől két lánya született: a 12 éves Mabel és a 10 éves Evelyn.

