Fördős Zé úgy érzi, még lehet gyereke

Fördős Zé a Street Kitchen, a könyvírás, a videógyártás, a főzés és a műsorvezetés mellett az extrém sportok szerelmese, így idén több országba is benevezett siklóernyőversenyre. Az Ingatlanvadászok házigazdája egy interjúban beszélt az otthona megvásárlásáról, átépítéséről, valamint arról is, mit gondol a családalapításról.

Fördős Zé hosszú éveken át szerepelt A Konyhafőnökben, ám az utóbbi időben egy új formátumban kapott szerepet: az Ingatlanvadászokban segít rátalálni mások álomotthonára. Mint azt korábban elárulta, ő két évig várt a sajátjára, hiszen a Covid-járvány alatt épült a párjával közös háza.

Zé fiatalon – az akkori barátnőjével – nomád körülmények között élt, miután Ausztráliába költöztek: sátorban laktak, egy leharcolt, öreg autóval közlekedtek, és farmokon dolgoztak, almát szedtek, hogy meg tudjanak élni.

Úgy érzi, még lehet apa

Amikor nyolc hónap után hazatért, 24 évesen elköltözött a szüleitől, illetve beindította a vállalkozását a testvérével. A karrierjében csak a negyvenes évei közepére jutott el oda, hogy saját házat vásároljon. „A Covid alatt történt, a tervezésben is részt vettem, illetve a kivitelezést is szemmel tartottam. Annyira beleástam magam a házfelújításba, hogy ebben a témakörben rengeteg szakkönyvet elolvastam. Az építkezés során a kedvem is megjött ahhoz, hogy ne csak saját célra, hanem értékesítésre is felújítsak egy ingatlant. Lehet, hogy egyszer veszek egy telket, tervezek rá egy házat, majd eladom” – mondta.

Zé 17 évvel fiatalabb párjával, Sárival már hat éve van együtt, és a családalapítás sokszor szóba került köztük.

Társadalmi nyomásnak nem kívánok megfelelni. Tudom, 48 évesen már elvárható lenne, hogy férj és apuka legyek, de szerintem nem késtem le a családalapításról. A házasság és a gyerek egy előttem álló feladat. Nem zárkózom el, de először az egzisztenciámat akartam megteremteni, és a hobbijaimat is annyira szeretem, hogy jelenleg nem szívesen mondanék le róluk

– szögezte le a Meglepetés magazinnak, amit a Blikk szemlézett.

A műsorvezető kedveli az extrém sportokat: hegyet mászik, siklóernyőzik, újabban pedig a szörfözés egyik különleges ágát, a wing foilt is kipróbálta.

Szeretek külföldre utazni, idén számos siklóernyős versenyre neveztem be. (...) Érdekes, de fent az égen sosincs tériszonyom, siklórepülés közben simán elmajszolgatok egy sonkás szendvicset, miközben a tájban gyönyörködöm, de ha ki kell másznom a tetőre megtisztítani az ereszcsatornát, nem szeretek lenézni az utcára

– mesélte.

Fördős Zé elmondta, most először egy Street Kitchen Fesztivált is szerveznek, ami június 20-22. között lesz a Dürer Kertben.

(Borítókép: Fördős Zé 2025. május 26-án. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)