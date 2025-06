Meghan Markle megtörte a csendet, reagált a vitatott twerkelős videójára

Meghan Markle sussexi hercegné egy podcastban reagált arra a videóra, amelyen négy évvel ezelőtt, vajúdás közben Harry herceggel a „Baby Mama Dance” című számra táncol. A videót Meghan 2025 június elején osztotta meg Instagramon, kislánya, Lilibet negyedik születésnapja alkalmából. A felvétel eredetileg 2021-ben készült egy kaliforniai kórházban, közvetlenül Lilibet születése előtt. A Daily Mail által szemlézett podcastban Meghan elmondta, hogy a videó közzétételével az volt a célja, hogy hitelesen mutassa meg életének egy intim, de örömteli pillanatát.

Sussex hercegnéje elmondta, hogy örül, hogy most már a saját feltételei szerint oszthat meg ilyen tartalmakat. A videó vegyes fogadtatásban részesült. Egyesek emberközelinek tartották, mások kritikával illették a közzététel módját és időzítését, mondván, Meghan a gyermekeit is felhasználja márkájának építéséhez. A hercegné kiemelte, hogy a klip már négy éve készült, és szerinte nem a kritikus zaj, hanem a valódi élet a fontosabb.

Ez egy nagyszerű emlékeztető arra is, hogy a sok zaj vagy bármi – amit az emberek csinálnak – ellenére is van egy egész élet, egy igazi, hiteles, szórakoztató élet, ami a színfalak mögött zajlik

– fogalmazott Meghan Markle. „Hálás vagyok, hogy most, hogy visszatértem a közösségi médiába, van egy helyem, ahol a saját feltételeim szerint megoszthatom” – tette hozzá.

A podcastban Meghan vállalkozói tevékenységéről is szó esett. Beszélt As Ever nevű márkájáról, saját készítésű lekvárjairól, valamint arról, hogyan kezdte vállalkozói útját gyermekkorában hajgumik árusításával. Meghan érzelmes pillanatokat idézett fel gyermekeivel, Archie-val és Lilibettel, valamint Harryvel való kapcsolatának fejlődését is megosztotta a hallgatókkal.

A podcast megjelenését követően Meghan újabb videókat tett közzé a közösségi médiában, többek között egy összeállítást Harryről, amint a gyermekeikkel tölti az időt, ezzel köszöntve őt Apák napján. A felvételek személyes jellegükkel tovább erősítették a nyilvánosság előtt kialakított családi képet, és részét képezik Meghan fokozott online jelenlétének, amelyet a közelmúltban indított életmódmárkájával és podcast-megjelenéseivel párhuzamosan épít.