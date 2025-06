A kegyvesztett R&B sztárt, R. Kelly-t kórházba kellett szállítani, miután a börtönben gyógyszer-túladagolást szenvedett. Az ügyvédje szerint a személyzet adta be neki a szereket, az ügyészek ezt cáfolták – írja a DailyMail.

A zenész, polgári nevén Robert Sylvester Kelly június 10-én került magánzárkába, ezért kapott szorongásgátló gyógyszereket. Az ügyvédje elmondta, hogy további szerek beszedésére utasították, majd három nappal később Kelly szédülésre panaszkodott, valamint „fekete foltok” jelentek meg előtte. Nem sokkal később elájult, ekkora szállították be a közeli Duke Egyetemi Kórházba.

Kelly két napig lábadozott a kórházban, és ügyvédein keresztül azt állítja, hogy a börtön személyzete „olyan mennyiségű gyógyszert adott neki, ami akár meg is ölhette volna”. Hozzátették, hogy a börtönben rosszul bántak vele, és nem kapta meg a vérrögei miatt szükséges kezelést. Amikor kórházba vitték, az orvosok megerősítették a vérrögöket a lábában, amelyek további műtétet igényelnek. A beavatkozást végül megtagadták tőle, és néhány nap után elszállították a kórházból.

Ez nem sokkal azután történt, hogy Kelly kegyelmet kért Donald Trump amerikai elnöktől, mivel azt állította, hogy a börtönben egy fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport merényletet tervez ellene.

30 év börtönt kapott többek közt szexuális zaklatásért

A Grammy-díjas R. Kelly ellen, akinek leghíresebb száma az I Believe I Can Fly, 2008-ban gyermekpornográfia ügyében már folyt eljárás Chicagóban, de akkor felmentették. A zenész 2019 júliusában került börtönbe az újabb vádak miatt, majd ismét per indul ellene a szövetségi bíróságon gyermekpornográfia és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt.

Az esküdtszék végül kilenc vádpontban találta bűnösnek, többek közt kiskorúak szexuális kizsákmányolásában, emberrablásban és vesztegetésben. Az egyik áldozata azt mondta, hogy a zenésznek „Isten-komplexusa volt, emberek millióit manipulálta és szégyenletes, megmagyarázhatatlan” dolgokat követett el.

Az ügyészség indítványában legkevesebb 25 év börtönt és 50 ezertől 250 ezer dollárig terjedő pénzbüntetést követelt. A sztárt végül 2022-ben ítélték el, 30 év börtönt kapott.

