Bejelentették a Sztárbox idei versenyzőit, G.w.M és Kulcsár Edina is ringbe száll

Exkluzív parti keretein belül jelentették be az RTL Sztárbox című műsorának idei versenyzőit. A budapesti Heaven szórakozóhely kedd este megtelt hírességekkel és rajongókkal, ez alkalommal ugyanis a fanoknak is lehetőséget biztosítottak, hogy első kézből értesüljenek a műsor szereplőiről, majd egy fergeteges bulit is csaphattak kedvenceikkel. Ahogy a különleges estén, úgy a képernyők előtt sem fogunk unatkozni, izgalmas összecsapások várhatóak a Sztárbox legújabb évadában is.

Idén is folytatódik a műsor, amit minden túlzás nélkül nevezhetünk az RTL egyik zászlóshajójának, idén sem maradunk Sztárbox nélkül. Az eredetileg 2004-ben induló műsor két évvel ezelőtt tért vissza a képernyőre, rendkívüli sikert aratott nemcsak a nézők, hanem a hazai celebek körében is, így nem volt nagy kérdés, hogy idén is műsorra tűzik.

Az előző két évben a bunyó Csobot Adél, Szujó Zoltán és Héder Barna műsorvezetésével indult el, idén viszont már újítanak is gárdájukon, Hédert ugyanis a színész Ember Márk váltja a Sztárbox harmadik évadában. A műsorvezetőcseréről Verebély Marcell senior kreatív producer így fogalmazott a bejelentéskor: „Az idei évad úgy alakult, hogy nem fogunk Héder Barnával együtt dolgozni. Nagyon nagy szeretettel gondolunk rá, és köszönjük neki ezt az elmúlt két évadot, és nem csak azt... Kevesen tudják, hogy ő volt az, aki felélesztette bennünk a gondolkodás tüzét, hogy hogyan csináljunk a Sztárboxból egy epizódos műsorhoz képest egy egész bajnokságot, és hogy ebből több epizódot hogyan lehet csinálni. Úgyhogy ezúton is nagyon hálásak vagyunk neki.”

Szintén újítás, hogy ebben az évben a korábbi évadoktól eltérően, egészen más módot választottak a szervezők az összecsapó sztárok bejelentésére, ugyanis egy mezei sajtótájékoztató helyett ezúttal egy exkluzív, fergeteges parti keretein belül mutatták be a szereplőket kedd este a Club Heaven Budapest szórakozóhelyen. A médián kívül ráadásul a rajongók is ott lehettek a különleges estén, ami jól mutatta azt az elsöprő sikert, amit a Sztárbox korábbi évadai hoztak. Két évvel ezelőtt, újraindulásának évében, az év műsora lett, amire nem feltétlenül számított még Kolosi Péter sem, a csatorna tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, és 2024-ben sem okozott csalódást a Sztárbox, hiszen tavaly is a csatorna egyik legnézettebb produkciója volt.

A kedd esti partin aztán kiderült, hogy

a műsor 2025-ös évada ősszel kerül majd képernyőre, a megszokottak szerint pedig hétről hétre követhetjük majd az egész estés gálákat.

A szakmai stábban továbbra is Kovács Kokó István viszi majd a prímet, mint a műsor szakmai supervisora és szakkommentátora.

„Ez egy jó műsor, mert itt a celebekkel valamit csinálnunk is kell”

A keddi sajtótájékoztatón Verebély Marcell, az RTL senior kreatív producere elárulta, hogy rengeteg újdonsággal készülnek az idei évben, ezúttal pedig a tavalyi öt helyett, négy súlycsoportban, egyaránt 8-8 sztár veszi fel majd a kesztyűt a ringben. A gáláknak ezúttal is a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont ad majd otthont. Verebély hozzátette, az idei évadban lesznek olyan hírességek is, akik már korábban megmérették magukat a Sztárbox szorítójában – mint az később kiderült Ifj. Schobert Norbertre gondolt.

A Sztárboxban továbbra is marad a jól bevált kieséses rendszer a két évtizeddel ezelőtti egy estés küzdelemhez képest, a szabályok pedig szintén maradnak a már megszokott keretek között. Eszerint a férfiak mezőnyében négyszer 2 perces menetek lesznek láthatók, míg a nőknél négyszer másfél percig tart majd egy küzdelem – a női mezőnyben a fejvédő használata pedig ezúttal is kötelező. A leginkább szembetűnő változás az előző évekhez képest, hogy ezúttal a nőknél csupán egy súlycsoportot indítanak, míg a férfiak három különböző kategóriában méretik meg majd az erejüket.

Szintén nem újdonság, hogy a korábbi évadokhoz hasonlóan idén is követhetjük a mérkőzéseket a közösségi platformokon, a social műsorvezető ezúttal a Megasztárba igazoló Szépréthy Roland helyett Pető Brúnó lesz. A rapper a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a ringbe lépéshez ugyan gyengének érzi magát, de mivel korábban sportolt, focizott, így mint szurkoló élvezi az ökölvívást is. Verebély Marcell kiemelte, hogy amiatt esett a választásuk Pető Brúnóra, mivel szeretnének utánpótlást képezni az RTL-nél, ami a műsorvezető Szujó Zoltán szerint remek hír, hiszen a magyar televíziózásnak nagy hiányossága az utánpótlás kinevelése. A ringspeaker szerepét a már bevált Both András tölti majd be jellegzetes hangjával.

A szórakozóhelyen persze a hangulat akkor vágott csak igazán a tetőfokára, amikor kiderült, kik és milyen súlycsoportokban csapnak össze idén a ringben. Persze beszólásoktól ezúttal sem volt mentes a párosítások bejelentése. A tartalomgyártó Radics Péter például kiemelte, hogy szerinte „ez egy jó műsor, mert itt a celebekkel valamit csinálnunk is kell”, Molnár Gusztáv arról mesélt, hogy minden edzés végén hányni szokott, Zdroba Patrik pedig bevallotta, hogy olyan távol áll tőle a sport, mint Makó Jeruzsálemtől. Na de jöjjenek a nevek.

Férfi könnyűsúly

Miller Dávid (színész, műsorvezető) – Richter József (artista, cirkuszigazgató),

Molnár Tamás (énekes) – Zdroba Patrik (énekes)

Fenyő Iván (színész) – Ördög Tibor „Csipa” (énekes)

Meszes Balázs (énekes) – Ifj. Schobert Norbert (influenszer)

Férfi középsúly

Ambrus Attila „A Viszkis” (kerámiás) – Sziklai Mátyás (rapper)

Kamarás Iván (színész) – Lotfi Begi (dj)

Pápai Joci (énekes, műsorvezető) – Kocsis Dénes (színész)

Bódi Bence (influenszer) – Varga Márk „G.w.M” (rapper)

Férfi nehézsúly

Papp Olivér „PSG OGLI” (médiaszemélyiség) – Molnár Gusztáv (színész)

Kembe Sorel (olimpikon, műsorvezető, színész) – Dudás Miklós (világbajnok kajakozó)

Radics Péter (zenész, tartalomgyártó) – Lakatos László (humorista)

Sidlovics Gábor (gitáros) – Noé Viktor (színész)

Női könnyűsúly

Kulcsár Edina (szépségkirálynő, influenszer) – Laky Zsuzsi (szépségkirálynő, influenszer)

Bernáth Odett (fitneszversenyző, influenszer) – Kocsis Alexandra (fitneszversenyző, influenszer)

Balogh Edina (színész ) – Molnár Janka Sára (tartalomgyártó)

Gáspár Evelin (médiaszemélyiség, műsorvezető) – Szorcsik Viktória (színész, műsorvezető)

