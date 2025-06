Arnold Schwarzenegger beszólt a bevándorlóknak, miközben ő is az

Ahogy arról a TMZ is beszámolt, Arnold Schwarzenegger a The View keddi műsorában tűnt fel, ahol az Egyesült Államokban forrongó bevándorlási helyzet kapcsán kérdezték Kalifornia egykori kormányzóját. Véleménye szerint az USA mindig is tárt karokkal fogadta az embereket, de aki odaérkezik, annak tiszteletet kell tanúsítania, hiszen vendég egy új helyen.

Az amerikai álom

Példaként saját életét hozta fel, hiszen ő is bevándorló volt. 21 évesen kapcsolatok és segítség nélkül érkezett az államokba Ausztriából, és mindent, amit elért, két dolognak köszönhetett:

a kemény munkának

és az amerikai álom adta lehetőségeknek.

Véleménye szerint bárki képes hasonlóra, hogyha törvényesen érkezik az országba, és vendégként tisztelettudóan viselkedik az Egyesült Államokban. Elmondása szerint ő is így jutott el a fekvenyomástól a filmsikereken át addig, hogy Kalifornia kormányzójává választották.

Úgy érzi, sikereiért még mindig tartozik Amerikának.

Véleménye szerint a mostani külföldiek közül sokan a rossz utat választják: illegális dolgokat tesznek, nem képesek tisztelni a szabályokat. Úgy véli, hogy ezek a bevándorlók „nem valami okosak”, mivel viselkedésükkel az amerikai álom elvesztését kockáztatják, holott csupán annak az országnak a szabályai szerint kellene viselkedniük, ahol élni szeretnének.

(Borítókép: Arnold Schwarzenegger 2025. június 3-án. Fotó: Thomas Kronsteiner / Getty Images)