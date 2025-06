Mintegy 350 ingatlant foglalt le a brit hatóság a volt bangladesi miniszterelnök bizalmasától

A sokszor csak a brit FBI-nak is hívott Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) bejelentette a múlt héten, hogy a londoni Legfelsőbb Bíróság június 5-én engedélyezte, hogy befagyasszák Szaifuzzaman Csauduri vagyonát, azaz a már betiltott Áojámi Liga párt színeiben politizált korábbi mezőgazdasági miniszter nem adhatja el, illetve semmilyen egyéb módon sem ruházhatja át másra az ingatlanokat, amíg tart az ellene folyó vizsgálat, amelyre a bangladesi ideiglenes kormány kérte a brit hatóságot.

A volt tárcavezető ügye akkor robbant ki, amikor az Al Jazeera oknyomozó csapata (I-Unit) feltárta a tavaly októberben bemutatott A miniszter milliói című félórás dokumentumfilmjében, hogy az 56 éves, a dhakai zavargások után London egyik elegáns negyedében letelepedő Csauduri több mint 350 ingatlannal rendelkezik a szigetországban. A rejtett kamerás felvételen az egyébként befolyásos családból származó miniszter büszkén mesélt nemzetközi ingatlanportfóliójáról, drága öltönyeiről és bébikrokodil bőrből készült cipőiről az inkognitóban lévő újságíróknak.

Külön kiemelte szoros kapcsolatát a tavaly augusztusban megbuktatott Sejk Haszinával: „Tulajdonképpen olyan vagyok számára, mint a fia. Tudja, hogy van itt vállalkozásom.”

Az ingatlanbirodalom annak ellenére épült ki, hogy Banglades valutaügyi törvénye szerint évente csak alig több mint 400 ezer forintnyi bangladesi takát vihet ki az országból egy állampolgár. A nyomozás szerint Csauduri több mint 174 milliárd forintot költött ingatlanokra főként Londonban, Dubajban és New Yorkban, és külföldi vagyona nem szerepelt az éves adóbevallásaiban. Csauduri azonban azt állítja, hogy külföldi ingatlanvásárlásait Bangladesen kívüli, legális vállalkozásaiból származó bevételekből finanszírozta, holott vagyonnyilatkozata (amelynek a felesége és a gyermekeik bevételeit is tartalmazni kellene, de ez a rész mindig kitöltetlenül maradt) szerint a legutóbbi éves üzleti jövedelme mindössze 386 ezer forintnyi.

Az illetékes bangladesi hatóság emiatt befagyasztotta a bankszámláit, a bíróság pedig lefoglalta az országban a családtagjaihoz kötődő ingatlanvagyont is, továbbá a politikus utazási tilalom alatt is áll, ameddig vizsgálják, hogy vajon törvénytelenül szerezte-e a milliárdokat. A volt miniszter a harmadik olyan tagja a volt bangladesi elitnek, akinek vagyonát zárolta az NCA, miután múlt hónapban az egyik leggazdagabb bangladesi családhoz, a Rahman dinasztiához tartozó két üzletember 42,5 milliárd forint értékű ingatlanjaival is ugyanez történt.

A volt kormányfőhöz köthető bangladesi elit vitatott, brit vagyona egyébként összesen körülbelül 189 milliárd forintnyi lehet, amiből minél többet szeretne visszakapni Banglades, ha bebizonyosodik, hogy ezek az ingatlanok pénzmosás által lettek megvásárolva. Az ideiglenes kormány egy tavaly év végén közzétett jelentésben azzal vádolta meg a Haszina-kormányt, hogy 2003 és 2019 között 81,5 billió forintnyi takát szivattyúzott ki az országból.

A bangladesi emigránsok hazaküldött pénze stabilizálta az országot

Az NCA bejelentése egyébként egybeesett Muhámmad Iunúsz, a 2006-ban a mikrohitelezés frontján elért eredményeiért Nobel-békedíjban részesülő, neves közgazdászból lett ideiglenes bangladesi kormányfő hivatalos londoni látogatásával, aki ismét kiállt amellett, hogy visszaszerzi a Haszina-kormány által „ellopott” pénzeket. Négynapos útja során találkozott III. Károly királlyal, Jonathan Powell nemzetbiztonsági tanácsadóval, míg a Bangladesi Nemzeti Bank elnöke és a kormány korrupcióellenes vezetője, Ahszan Manszúr az NCA-vel egyeztetett.

Iunúsz szerint eddig a külföldi kormányok, köztük az Európai Unió is rendkívül támogatóan léptek fel ebben az ügyben, így itt az idő, hogy kiírtsák a korrupciót Bangladesből. Hozzátette, hogy az ország az előző kormány idején tapasztalt súlyos gazdasági válságon elsősorban az Egyesült Királyságban és a Közel-Keleten élő vendégmunkások és migránsok folyamatosan növekedő mértékű hazautalásai révén jutott túl, ugyanis a bankrendszer gyakorlatilag összeomlott, a devizatartalékok meg kimerültek.

Mindenkinek fizetnünk kell, aki most kopogtat az ajtón a nagy számlákkal. Ha nem tesszük, bíróságra kerülünk, és ez nem lenne jó nekünk

– mondta a londoni Chatham House-ban. Az ideiglenes kormány épp egy nagyszabású reformcsomagot készít elő, amelyet „júliusi chartának” neveztek el. Ezt egy úgynevezett konszenzusteremtő bizottság dolgozza ki, amelynek célja, hogy a bangladesi politikai pártok közös nevezőre jussanak a nemzetgazdasági és monetáris kérdésekben. A múlt hónapban Banglades megállapodást kötött a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) is, eszerint még ebben a hónapban 1,3 milliárd dollár hitelt kap az ország, amennyiben végrehajtja a kulcsfontosságú árfolyamreformokat.

Brit cégek segédkezhettek a kétes pénzek befektetésében

Most, amikor Banglades újraépül Haszina másfél évtizedes uralma után, a fókusz az ehhez szükséges forrásokra irányul. A bangladesi hatóságok úgy vélik, hogy néhány befolyásos család és üzleti kör, amelyek az Áojámi Ligához kötődnek, úgy szerezhettek milliárdokat, hogy hatalmas, vissza nem fizetett állami banki hiteleket vettek fel. A nyomozók szerint ezeket a pénzeket a dél-ázsiai térségben népszerű hundi pénzátutalási rendszer segítségével csempészték ki az országból az Egyesült Királyságba, amely ismert menedéke az illegális pénzeknek.

A Transparency International szerint most jön az első nagy próba Nagy-Britannia számára, hogy sikerül-e Londont (elsősorban a City of London üzleti negyedet) megtisztítani és olyan fővárossá tenni, amely sokkal inkább mentes a korrupciótól. Emiatt 2023-tól az Egyesült Királyság közzéteszi ugyan a külföldi cégek által birtokolt ingatlanok földhivatali adatait, ám a tulajdonos kiléte könnyen elrejthető, ha az adott cég egy másik offshore entitás, például egy magánalapítvány birtokában van. Ez a kiskapu az egyik fő aggálya a brit átláthatósági rendszer kritikusainak.

De felmerülnek kérdések a brit vállalkozásokat – köztük bankokat, ügyvédi irodákat és ingatlanközvetítőket – érintő szabályozásról is, ugyanis utóbbiak a többmilliárd forintos ingatlanügyleteknél már igencsak számottevő díjakat számlázhatnak ki szolgáltatásaikért, így nem nagyon áll érdekükben azt firtatni, hogy az ügyfélnek honnan van annyi pénze, hogy egy luxusingatlant tudjon venni. Egyes parlamenti képviselők és a pénzmosás ellen kampányolók kételkednek abban, hogy a jelenlegi brit szabályozás elég szigorú, legyen szó a City of Londonról vagy bármelyik híres brit offshore-paradicsomról, amilyen a Brit Virgin-szigetek is.

Lemondott Haszina unokahúga, a brit korrupcióellenes miniszter

A brit pénzügyi szektor szabályozásának fontos szereplője a City minisztere, aki januárig Hampstead és Highgate parlamenti képviselője, Tulip Siddiq volt, akinek édesanyja történetesen Sejk Haszina testvére és az Áojámi Liga egyik legbefolyásosabb alakja. Róla még 2022-ben derült ki, hogy egy olyan ingatlanban él ingyen, amelyet a most szintúgy szankcionált Rahman família birtokol – papíron legalábbis. Tulip Siddiq neve két bangladesi vizsgálatban is felmerült Haszina vagyonával kapcsolatban, bár a brit miniszterelnök etikai tanácsadója által lefolytatott vizsgálat nem talált semmi terhelőt a miniszter személyével kapcsolatban, Siddiq ráadásul nem is foglalt állást Bangladest érintő döntésekben az összeférhetetlenség miatt.

A politikus azonban elismerte, hogy nagynénjével való családi relációja árt a brit kormánynak a kialakult botrány közepette. (Sejk Haszina azután kényszerült egy katonai helikopterrel elhagyni dhakai palotáját, hogy az elégedetlen tömeg megostromolta az épületet. A rezsimje elleni, Monszun Forradalomnak elnevezett diáktüntetésekben több százan, egyes beszámolók szerint akár ezren is életüket vesztették a biztonsági erők brutális fellépése következtében. A politikus Indiába menekült, volt kormánya ellen pedig széleskörű korrupciós vizsgálat folyik – a szerk.) Siddiq a Londonban időző Muhammád Iunúsztól találkozót kért, hogy megvitassák a Bangladesben ellene felhozott, általa azonban tagadott vádakat, melyek szerint ő is hasznot húzott nagynénje korrupt rendszeréből.



(Borítókép: A megbukott bangladesi miniszterelnök, Sejk Haszina római látogatása alkalmával 2023. június 25-én. Fotó: Antonio Masiello / Getty Images)