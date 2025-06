Olyan mérget fecskendezett belénk a TikTok, amely garantálja az egész éves szorongást

Már az 1960-as évek óta fellelhető a női magazinok hasábjain olyan reklám, ami a karcsúságot és a fogyókúrát támogatja, de az, hogy ez milyen mértékben és stílusban történik, az az idő múlásával egyre finomodott, mondhatni egyre manipulatívabbá vált. Manapság már a közösségi médiában, általában videók formájában találkozunk olyan témájú hirdetésekkel, amelyek a tökéletes test elérésének legjobb módszerét kínálják, csodaszerek, edzéstervek, különböző diéták formájában.

A cél azonban minden esetben megegyezik: nádszál karcsúság, kockahas és mindenhol feszülő, tónusos izmok.

A probléma csupán azzal van, hogy nem minden nő teste ugyanolyan.

A különböző generációknak más és más módszereket igyekeztek beadni azzal kapcsolatban, miként érhetik el a tökéletes homokóra alakot minél gyorsabban és hatékonyabban – a Z generáció esetében ez főként a pilatesben és a különböző detoxikáló folyadékok fogyasztásában merül ki. A pláne az egészben az, hogy mindez nem is kizárólag a nyári alak tökéletesítéséről szól, hanem az egész éves testoptimalizációról, így mondhatni már fanatizmusba csap át a módszer. A legnagyobb gond azonban nem is a fizikai, hanem sokkal inkább a pszichés hatásokkal van, ugyanis mindez rendkívül károsan hat a fiatalok mentális egészségére.

A marketing mérge

Az egész toxikus, tökéletes testkép trend egyik legfőbb kiváltó oka a marketing, méghozzá a mérgező fajta, amely célzottan manipulálja az elégedetlen fiatalokat, akikkel még el tudják hitetni: nem elég csinosak, így szükségük van az úgynevezett beach body-trend követésére egész évben. Ehhez pedig nem csupán serényen edzeniük kell, de az sem mindegy, hogy mit esznek, és milyen vitaminokat, gyógyszereket visznek be a szervezetükbe.

A mérgező marketing több fronton támad. Először a közösségi médián keresztül kelti fel a fiatalok érdeklődését és figyelmét a különböző színes, szagos tartalmakkal, amelyek külsőre kecsegtetően néznek ki, azonban általában rendkívül negatív és romboló üzenetük van. Következő lépésben belevonja azon márkákat és cégeket is, amelyek diétás termékeket, fogyasztó tablettákat vagy extrém edzésterveket kínálnak, persze igencsak hívogató köntösben. Például, adott egy tablettákat forgalmazó cég, amely még az aktuális trendnek megfelelő edzős szetteket is árul, és máris megvették maguknak a vásárlókat. Ez utóbbit leginkább a környezetünk és a pénztárcánk sínyli meg, ugyanis az állandó vásárolgatás töménytelen mennyiségű ruhaszeméthez és egyéb fajta hulladékok felhalmozásához vezethet.

Egy friss kimutatás szerint évente 62,5 százalék ruhaszemét és 70 százalék szépségipari hulladék termelődik a marketing miatt.

Az pedig csak még egy lapáttal rátesz az alapvető problémára, hogy az olyan fogyókúrás gyógyszerek, mint az Ozempic és Mounjaro, egyre népszerűbbek, amik csak még tovább fokozzák elérhetetlen ideálok elvárását.

A probléma alapvetően a fogyasztói beállítottságú társadalmunkban gyökerezik, ami egyenesen ünnepli és szorgalmazza a túlfogyasztást, illetve az értelmetlen költekezést is, pláne, ha valami hangzatos dologról van szó. Ennek szerves részévé vált a tökéletes test kultusz is, ami leginkább a sokszor emlegetett Z generáció tagjain csattan – ezúttal ebben az új, rendkívül manipulatív formában.

Hobbiból lett megszállottság

A sporthoz való hozzáállás gyökeres változáson ment keresztül a pandémia időszakában. A 2010-es években leginkább azért edzettek, sportoltak az emberek, mert élvezték azt, vagy szerettek volna elérni egy álomsúlyt, álom-külsőt. Ennek érdekében heti háromszor, az igazán eltökéltek akár heti ötször is szántak időt sportolásra, de akkor sem dőlt össze a világ, ha valami oknál fogva ez mégsem sikerült. Ma már ez azonban egyre ritkábban van így, a fiatalabb generáció tagjai számára szinte első számú prioritássá vált a testmozgás.

A 2020-as járványidőszak előtt leginkább az volt a jellemző, hogy tavasz végén rendült meg a tinédzserek és fiatal felnőttek önképe, ugyanis ekkor már bőszen készültek a bikiniszezonra. Ez mostanra olyan formában alakult át, hogy az ezzel járó teher egész éves, állandó nyomást gyakorol a fiatalokra. Már évszakokon átívelő cél testünk optimalizálása és tökéletes formájának fenntartása, ez pedig önelfogadási nehézségekhez és kimerültséghez vezethet.

Az sem utolsó szempont, hogy nincs két teljesen egyformán működő test. Természetesen léteznek általános igazságok az egészséges testtel kapcsolatban, viszont rengeteg egyedi tényező van, amelyeket fogyókúrák és edzések esetében semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindig érdemes kikérni a szakemberek és orvosok véleményét, amennyiben drasztikus változtatásokat szeretnénk végezni testünkön és étkezésünkben.

Ki kell szállni a mókuskerékből

Ezt persze könnyű mondani, de még könnyebb megszegni, és menni a flow-val, mint azt oly sokan teszik. Azonban annak ellenére, hogy a többség valamivel egyetért, még nem teszi az adott dolgot feltétlen igazzá, vagy éppen jóvá – így ebben az esetben sem kell bedőlni a mérgező marketingnek és a megszállott edzésmódszereknek.

Megoldások tömkelege áll a rendelkezésünkre, amelyeket csak elkezdeni nehéz, de miután rutinná válnak, a boldogabb és kiegyensúlyozottabb életünk megköszöni a kezdeti erőfeszítéseinket. Ilyen például az ideálok elengedése, és az egészségünk előtérbe helyezése is. Ne csak a trendi diétákat kövessük, hanem hallgassunk a testünkre és ügyeljünk a szükségleteire is, hiszen ezáltal a különböző fizikai megterhelésekre is jobban reagálunk majd.

Húzzuk meg a határainkat, kizárólag olyan influenszereket, véleményvezéreket vagy fitneszgurukat kövessünk, akik nem bombáznak toxikus tartalmakkal, akik által nem érzünk kényszert az erőltetett tökéletességre. A cél, hogy ne azért sportoljunk vagy kövessünk egy diétát, mert változtatni akarunk magunkon, hanem az, hogy szeressük magunkat, és emiatt a megfelelő gondoskodást nyújtsuk testünknek kívül és belül egyaránt.

A beach body-trend, amely már tulajdonképpen egész évben érvényes, a gyönyörű felszín alatt egy elérhetetlen és romboló üzenetet takar, hiszen nem tesz minket teljesebbé, sokkal inkább elvesz abból, akik valójában vagyunk. A nyárnak (és az egész évnek) nem arról kell szólnia, hogy a külsőnkön szorongunk, hanem arról, hogy gondoskodjunk szeretetteljesen magunkról, és magabiztosan dobjuk le a textilt a vízparton.

(Borítókép: Nők napoznak az Ipanema strandon, Rio de Janeiróban 1990. körül. Fotó: Romano Cagnoni / Getty Images)