Ősszel újra ringbe szállnak a sztárok – most elárulták, hogyan ütnék szét egymást

Hatalmas érdeklődés övezte a Sztárbox új évadának bejelentését, amely ősszel tér vissza az RTL képernyőjére. A sajtótájékoztatón Szujó Zoltán és Csobot Adél mutatta be a megújult mezőnyt, kihirdetve a súlycsoportokat és az első forduló párosításait is. A profi színvonalat idén is Kovács „Kokó” István biztosítja szakmai szupervizorként, a helyszín pedig a már jól ismert Rizz Levente Sportcsarnok lesz. A szabályok változatlanok maradtak: 14 unciás kesztyűk, a klasszikus 10 pontos rendszer szerint zajlanak a meccsek. Az online térben pedig Pethő Brúnó vezeti majd a küzdelmek digitális kísérőműsorát.