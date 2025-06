Teljesen kihúzhatja Blake Lively lába alól a talajt perének legújabb fordulata

2024 decembere óta húzódik a bírósági per Blake Lively és Justin Baldoni között. A színésznő szexuális zaklatás vádjával jelentette fel színészkollégáját, az ügy azonban egyre jobban elfajul, nem igazán tudnak dűlőre jutni a felek. Most egy olyan fordulat következett be, amit nem láthattunk előre, és ami Justin Baldoninak válhat előnyére.

Mint arról már többször is beszámoltunk, Blake Lively amerikai színésznő szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Justin Baldonit, a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét. Lively állítása szerint Baldoni és a film stúdiója szándékosan indított lejárató kampányt hírnevének megrontására, miután férjével, Ryan Reynoldsszal együtt felszólaltak a zaklatások ellen. Az üggyel kapcsolatban most újabb részletek láttak napvilágot. Mint kiderült, a rendező szexuális töltetű megjegyzéseket tett a film szereplőivel és a stábbal kapcsolatban, szexvideókat és nőket ábrázoló képeket mutatott neki, illetve megosztotta vele korábbi állítólagos pornófüggőségét.

Az elmúlt hónapokban a viszály már olyan méreteket öltött, hogy ez nemcsak a két félre, de tágabb környezetükre is kezdett kihatni. Barátaik, ismerőseik is erőszakos, trágár, szexista és fenyegető üzeneteket kapnak. Az ügy alakulását az Index is követi, az utolsó hírek szerint Blake Lively férje, a Deadpoolból is ismert Ryan Reynolds nem veszi elég komolyan felesége zaklatási botrányát. Előtte pedig Lively ügyvédje nyilatkozott úgy, hogy „az ügyet bíróságon kell megoldani, és nem a sajtóban” – írták az újságok.

Justin Baldoni megpróbálta saját malmára hajtani a vizet, amikor is nemrégiben ő is pert indított Lively és Reynolds ellen, a bíróság azonban elutasította 400 millió dolláros keresetét. Az esetet Blake Lively meg is könnyezte. Ezt azonban egy olyan fordulat követte, amit a színésznő nem láthatott jönni:

Justin Baldoni hozzáférést kapott Lively és Taylor Swift magánbeszélgetéseihez, amelyeket a filmorgatás alatt folytattak egymással.

Lényeges megjegyezni, hogy akkoriban még szoros barátságban álltak, viszont feltehetően a pereskedés miatt kialakuló feszültségek teljesen tönkretették barátságukat.

A bíróság azzal indokolta Baldoni hozzáférésével kapcsolatos döntését, hogy a Lively és Swift közötti üzenetek relevánsak lehetnek Lively zaklatás és visszaélés elleni állításainak alátámasztásához vagy cáfolatához. Ugyanakkor a bíró azt is elrendelte, hogy a privát üzeneteket nem szivárogtathatják ki, és semmilyen formában nem kerülhetnek a nyilvánosság elé.

