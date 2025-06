Kiderült, mi áll a Beckham család botránya mögött

Évek óta dagad a botrány a Beckham családban, ugyanis legidősebb fiuk, Brooklyn, már gyakorlatilag teljesen megszakította a kapcsolatot családjával, és eddig nem lehetett tudni, mi is okozott ekkora belső feszültséget az egykori angol válogatott háza táján. Most azonban fény derült a titokra, ami valójában egész idő alatt kézenfekvő magyarázat lett volna.

Csaknem három évvel ezelőtt házasodott össze Brooklyn és Nicola Peltz-Beckham, és a ceremónia része volt az is, hogy házassági szerződést kötöttek, tudniillik mindketten vagyonos családból származnak. Azzal azonban ez idáig talán nem voltunk tisztában, a Peltz család mekkora vagyonnal rendelkezik, és ezzel mennyire képes sakkban tartani a Beckham fiút.

Mint arról már korábban is írtunk, a brit sajtó széles körben beszámolt ezekről a feszültségekről, aztán a helyzet 2023-ra javulni látszott, abban az évben közösen jelentek meg a párizsi divathéten, és Nicola azóta többször is mutatkozott Victoria Beckham tervei alapján készült ruhákban. Amíg a feszült helyzet tartott, a család mindkét fele méltóságteljes maradt, a viszályról szóló közvetlen nyilatkozataik is minimálisak voltak. Brooklyn például következetesen hangsúlyozta minden alkalommal, mennyire szereti a feleségét és a családját egyaránt, bár ezzel erősen sugallta, hogy két tűz közé került.

A legfrissebb családi eseményeken sem jelentek meg, mint David Beckham 50. születésnapja vagy az egykori angol válogatott lovaggá ütési ünnepsége.

Sokak szerint a Harry és Meghan-féle felállás mintája érhető tetten a Peltz–Beckham házaspár esetében is, miszerint a feleség viseli a nadrágot, és így seperc alatt papucsot csinál férjéből. Kiderült azonban, hogy egészen más van a háttérben, hogy konkrétak legyünk: a piszkos anyagiakból ered a durva feszültség.

A Peltz család feje, Nelson Peltz milliárdos, így előszeretettel halmozza el drága dolgokkal lányát – és mindenkit, aki közel áll hozzá, ez esetben Brooklyn Beckhamet. A férfi volt az, aki jelentős anyagi támogatást biztosított a friss házasoknak, hogy megvásárolhassák 11 millió dolláros Los Angeles-i ingatlanjukat, ami rendkívüli elköteleződés volt részükről. Tehát míg a Beckham család anyagi önállóságra és felelősségteljességre nevelte Brooklynt, addig Nicola családja szinte határok nélkül támogatja őket pénzügyileg. Ez hamar vezetett feszültségekhez nemcsak anyagi, hanem érzelmi szempontból is.

