Farkasházy Tivadar is megszólalt Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűs botrányáról

Néhány napja attól volt hangos a magyar sajtó, hogy elveszik Aranyosi Péter humorista Karinthy-gyűrűjét, miután egyik előadásában rasszista megjegyzéseket tett. Azóta több kollégája is megszólalt az ügyben, most pedig a szakma egyik veteránja, Farkasházy Tivadar is elmondta, miként vélekedik a döntésről.

Mint azt már korábban megírtuk, visszavonja Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűjét a közmédia – szerintük a humorista megnyilvánulásai nemcsak ízléstelenek és kirekesztők voltak, de alkalmasak a gyűlölet szítására is. A Duna Médiaszolgáltató és az MTVA közös közleményében azt írták, hogy a díj viselőjének az emberi méltóság és a társadalmi érzékenység tiszteletét kell képviselnie, nem pedig annak ellenkezőjét. A közleményben azt írták: a közmédia felszólítja a humoristát, hogy saját nevével összefüggésben ne használja a Karinthy-gyűrű díjazottja kifejezést. A humoristát ezenfelül megfosztanák díszpolgári címétől is, valamint a Fidesz-frakció kedden felszólította Aranyosi Pétert, hogy távozzon „a civilizált magyar közéletből”.

Azóta megannyi kollégája, köztük Galla Miklós is megszólalt az ügyben, mint Facebook-oldalán is írta: „Aranyosi Péter és én is jogosan kaptuk meg a Karinthy-gyűrűt. Borzalom, hogy az MTVA mit művel Karinthy Frigyes nevével. Fricikém, te zseni, nem ezt érdemelted.” Most Farkasházy Tivadar is csatlakozott a felszólalók táborához a Klubrádió egyik műsorában. Úgy fogalmazott:

Én 30 éve ismerem, több mint 10 évig a munkatársam volt, soha nem hangoztatott ilyen nézeteket. Peti egy jóravaló, kedves ember.

Hozzátette, ennek ellenére úgy gondolja, Aranyosinak bocsánatot kellene kérnie, mert sokakat megbánthatott kijelentéseivel. Visszaemlékezett, hogy ő maga is került hasonló helyzetbe még a Heti Hetes című műsorban, amikor is tett egy meggondolatlan megjegyzést Andy Vajnára, amiből aztán évekig húzódó per kerekedett. A veterán humorista kiemelte: a stand-uposoktól azt várják, hogy nevettessenek, viszont az interjúszituációk különböznek a színpadi szerepüktől, ott nem engedhetnek meg maguknak túl laza stílust.