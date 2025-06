A szépségápolás és bőrápolás egyik alapkellékévé vált a fényvédő napi használata, amelyet a bőrgyógyászok is helyeselnek, ráadásul nemcsak a hőséggel küzdő országokban élők számára, hanem világszerte mindenkinek ajánlják. A beauty guruk, influenszerek és celebek meg is lovagolják ezt a népszerűségi hullámot, mindenki igyekszik megalkotni a tökéletes terméket, illetve az ehhez illő bőrápolási rutint is. Nem győzzük kapkodni a fejünket és számon tartani, hogyan is kellene biztonságban tartani a bőrünket a napsugaraktól. Eddig talán bonyolultnak hihettük a folyamatot, nem tudhattuk, mi alapján válasszunk terméket és hogyan építsük be rutinunkba, most azonban minden tévhitet ledöntünk, kizárólag a tényekre fókuszálunk.

Tagadhatatlan, hogy az UV sugárzás rendkívül magas és káros, pláne nyáron, amikor a legtöbb napsugárzás ér bennünket. Ennek nagy előnye, hogy pótolhatjuk belőle a téli zimankóban elhasznált D-vitamint, viszont az ezzel járó sugárzás kegyetlen pusztítást tud végezni bőrünkön, amennyiben nem védekezünk ellene helyesen. A különböző trendekben nem feltétlenül lehet megbízni, a legjobb az, ha szakértői véleményre, bőrgyógyászok által javasolt termékekre és szokásokra hagyatkozunk.

Még mielőtt belekezdünk, fontos a fogalomtisztázás, ugyanis az SPF betűszóval rendszeresen találkozunk majd ebben a cikkben, így nem árt tudni, mit is jelent pontosan. Angolul a Sun Protection Factor szavakból áll össze, ami magyarul a napvédő faktor kifejezésnek felel meg.

A betűszó után feltüntetett érték azt mutatja meg, hogy egy fényvédő hányszor hosszabb ideig engedi a bőrünket napon lenni leégés nélkül.

Tehát, ha alapvető esetben fényvédő nélkül 10 perc alatt égnénk le, de 30-as faktorú fényvédőt használtunk, akkor az 300 percig véd meg bennünket a napsugaraktól, ami nagyjából öt órának felel meg. Kiemelendő, hogy az ezzel kapcsolatos vizsgálatot laboratóriumi körülmények között végezték el, tehát a valóságban jobb gyakrabban újrakenni magunkat.

Ezeket tudnia kell, mielőtt terméket választ

Bőrgyógyászok állítottak össze egy komplex listát azokról a tudnivalókról, amelyek elengedhetetlenek a tudatos fényvédő vásárláshoz. Néhány ténnyel tisztában kell lennünk bőrünkkel kapcsolatban ahhoz, hogy a számunkra megfelelő terméket vigyük haza.

Az első és talán legfontosabb, hogy olyan fényvédőt válasszunk, ami az UVA és az UVB sugárzás ellen egyaránt véd. Ugyanis míg utóbbi „csak” napégést okoz, addig előbbi öregedéshez és akár DNS-károsodáshoz is vezethet, amely elősegíti a bőrrák kialakulását. A szakemberek épp emiatt a széles spektrumú fényvédőket ajánlják (általában broad spectrumként találjuk meg a termékeken). Emellett kiemelik, hogy amennyiben nem szeretnénk magas fényvédő faktort alkalmazni a biztos lebarnulás érdekében, akkor is válasszunk 30-as SPF-fel rendelkező terméket, ugyanis ez még mindig 97 százalékban képes kiszűrni az UVB sugarakat.

Nem mindegy az sem, mi az összetétele a terméknek, ugyanis mindannyiunk bőre más, különbözőképpen reagál egyes összetevőkre.

Ásványi-, illetve kémiai fényvédők közül választhatunk, amelyek összetételükön kívül hatásukban is különböznek.

Előbbi általában cink-oxid vagy titánium-dioxid alapú, azonnali hatásuk van, tehát visszaverik az UV-sugarakat, mindemellett kíméletesek a bőrhöz, azonban hagynak egy fehéres réteget maguk után, amelyet sokan nem kedvelnek. Utóbbi oxibenzon vagy avobenzon alapú lehet, ennek köszönhetően nem visszaverik, hanem elnyelik az UV-sugarakat, és hővé alakítják azokat. Ezáltal pedig hamarabb felszívódnak, tehát praktikusabbnak tűnnek, viszont irritáló hatással lehetnek bőrünkre, ráadásul az összetevők környezetvédelmi szempontból sok vitát keltenek a mai napig.

Pro-tipp: Amennyiben kisbabánknak keresünk fényvédőt, keressük a termékeken a baby-proof feliratot vagy válasszunk ásványi alapú fényvédőt. Ha a kicsi még nincs fél éves, próbáljuk mellőzni bármilyen termék használatát, inkább keressünk árnyékos helyet és adjunk rá kalapot is.

Beszélnünk kell a víz- és sportálló fényvédőkről is, ugyanis ezekről hajlamosak lehetünk azt hinni, ha egyszer bekentük magunkat velük, akkor aznap már többször nem kell. A bőrgyógyászok azonban hangsúlyozzák: nincs teljesen vízálló fényvédő. Ezek a feliratok azt jelzik, bizonyos idővel tovább maradhatunk vízben anélkül, hogy leolvadna a fényvédő termék, de a szakemberek kiemelik, hogy még a sportálló termékek is elengednek 80 perc után, így érdemes 2-3 óránként újrakenni magunkat vele, amennyiben mozgásban vagyunk.

Mikor és hogyan?

Ma már nem tudunk úgy végignézni egy bőrápolással kapcsolatos tartalmat, amelyben ne hangozna el, hogy viseljünk fényvédőt mindennap. Na de valóban szükség lenne rá az év minden egyes napján? A bőrgyógyászok is megerősítik, hogy ez így igaz. Felhős, borongós időben is eléri bőrünket az UV-sugárzás nyolcvan százaléka, így rendkívül fontos védekeznünk ellene napról napra. Mindezek mellett felhívják a figyelmet hajunk és ajkunk fényvédelmére is, amelyekre már léteznek SPF-et tartalmazó hajspray-k, illetve ajakbalzsamok is.

A helyes napi használat szerint egy negyed teáskanálnyi mennyiséget kell eloszlatnunk arcbőrünkön és nyakunkon, ahhoz, hogy az biztosan védve legyen – faktortól függően – néhány óráig. Akkor is figyeljünk a termék alapos elkenésére, ha fényvédő spray-t használunk, ugyanis azzal, hogy csak az arcunkra fújjuk, nem oszlik el rendesen bőrfelületünk minden részén. Lényeges fenntartanunk az egyensúlyt is, tehát télen természetesen nincs szükség SPF 50-re. Nem azért, mert egészségügyi kockázatot jelent, hanem mert felesleges.

Ha nemcsak fényvédelemre, hanem egyéb bőrvédő hatásokra is vágyunk, akkor meglehet, kicsit mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkba, viszont sokkal modernebb technológiával kifejlesztett termékekre tehetünk szert, amelyek az SPF-en kívül retinolt, hialuron savat vagy kollagént tartalmaznak. Ezek egytől egyig fontos szerepet játszanak a bőr fiatalon tartásában, regeneráló és gyulladáscsökkentő hatással is bírnak.

Tévhitek, amelyeket jobb elfelejteni

Rengeteg tévhit övezi a bőrápolást és ezzel együtt a fényvédelmet is. Fentebb már említettünk egyet, miszerint ha egyszer egy nap már bekentük magunkat, többször már nem kell. Ezen kívül azonban még van néhány, amelyek komoly veszélyt jelenthetnek, amennyiben elhisszük őket.

Az egyik gyakran hangoztatott, ha valaki lebarnul, már nem tud leégni, nem károsodhat a bőre. Ez több sebből is vérzik, ugyanis a szakemberek elmondják, a bőr barnulása egy védekező mechanizmus, amely során éppúgy történik sejtszintű károsodás, mint a leégéskor, de természetesen nem akkora mértékben. Ehhez kapcsolódik az a népszerű tévhit is, hogy a sötétebb bőrtónusú embereknek nincs szükségük fényvédőre, miközben minden bőrtónus és bőrtípus károsodik az UV-sugaraktól. A bőrgyógyászok arra is felhívják a figyelmet, hogy a sötétebb bőrű emberek még nagyobb veszélyben is vannak, ugyanis esetükben általában később fedezik fel a bőrrák jeleit.

Itt nem ér véget a hiedelmek tárháza, szintén közismert, hogy azt hisszük, a naptej vagy bármely más fényvédő száz százalékos védelmet nyújt a sugárzás ellen. Ez közel sincs így, pláne ha nem megfelelően alkalmazzuk az SPF-et, ami valljuk be, gyakorta előfordul. Így aztán a szakemberek erősen javasolják a kalap és napszemüveg viselését, valamint hogy tartózkodjunk árnyékos helyen. Szintén ide kapcsolható az a téveszme, hogy amennyiben a sminkünk tartalmaz fényvédőt, az elég, pedig elengedhetetlen már a bőrünk előkészítésekor felvinni a fényvédőt, amire ráerősíthetünk az SPF-et tartalmazó sminkkel.

Bőrünk védelme az egyik legfontosabb feladataink közé tartozik, nagyon fontos, hogy felelősségteljesen napozzunk!

(Borítókép: Ivan Urquizar / Europa Press / Getty Images)