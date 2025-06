Diagnosztizálták Nádai Anikó betegségét, követőihez fordult segítségért

Kellemetlen tünetekkel jár és teljes életmódváltást igényel Nádai Anikó betegsége, amiről szerdán számolt be rajongóinak közösségi oldalán. A műsorvezető közölte,

hisztaminintoleranciát és Hashimoto-betegséget diagnosztizáltak nála, ezek magas koleszterin- és inzulinszinttel párosulnak.

Kiemelte, nagyon jó orvosa van, akivel egy teljesen új étrend és életmód kialakításán ügyködnek, ami nagy kihívás számára. Arról is beszélt, hogy először nagyon megrémítette a diagnózis, ugyanakkor már egy lehetőségként tekint rá, hogy életmódváltásával gyermekeinek is jó példát mutasson. Hangsúlyozta, mennyire ijesztőnek tartja a sok káros adalékanyagot az ételekben, amelyeket akár napi szinten is fogyasztunk mindannyian. Elmondta, már teljesen tisztán él, mindenféle káros szenvedélytől mentesen, azonban az új receptek és ételek kísérletezésével meggyűlik a baja, ezért követőihez fordult.

Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ha nektek van bevált receptetek, annak nagyon nagy hasznát venném

– fogalmazott a ValóVilág egykori sztárja.

(Borítókép: Nádai Anikó. Fotó: RTL)