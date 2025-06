Miller Dávid újra házhoz megy a pofonért, de PSG Ogli sem enged a nemzetközi pacekból

Bemutatták a Szárbox legújabb évadának versenyzőit, ráadásul ezúttal egy exkluzív parti keretein belül, amelynek a Club Heaven szórakozóhely adott otthont. A rajongók együtt bulizhattak kedvenceikkel, az Index pedig elcsípett néhány ringbe készülőt a bulizó sztárok közül, akik segítettek kicsit jobban belátni a kulisszák mögé, de szó esett arról is, hogy miként is készülnek, milyen tervekkel és vágyakkal állnak majd a szorítóba.

Mint arról korábban hírt adtunk, június 17-én bemutatták azokat a versenyzőket, akiket idén láthatunk az RTL csatornán, az RTL+ Premium felületén és a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont ringjében. Az eseménynek helyt adó szórakozóhelyen akkor hágott csak igazán tetőfokára a hangulat, amikor kiderült, kik és milyen súlycsoportokban csapnak össze idén a ringben. Persze beszólásoktól ezúttal sem volt mentes a párosítások bejelentése. A tartalomgyártó Radics Péter például kiemelte, hogy szerinte „ez egy jó műsor, mert itt a celebekkel valamit csinálnunk is kell”, Molnár Gusztáv arról mesélt, hogy minden edzés végén hányni szokott, Zdroba Patrik pedig bevallotta, hogy olyan távol áll tőle a sport, mint Makó Jeruzsálemtől.

Új, és már korábbi versenyzők egyaránt láthatóak lesznek majd a képernyőn és a csarnokban. Utóbbi esetben pedig nemcsak Ifj. Schobert Norbertre, hanem Miller Dávidra is gondolhatunk, aki legutóbb sérülése miatt kénytelen volt feladni a küzdelmet. Többek között a mindig mosolygós műsorvezetővel is volt az Indexnek lehetősége váltani néhány szót a helyszínen, de sikerült elkapni más közönségkedvenceket is, akik bizonyára sok meglepetést tartogatnak a nézőknek, hiszen egészen új arcukat ismerhetjük majd meg a ringben.

„Ez egy befejezetlen ügy volt, mégsem volt biztos, hogy visszatérek”

Énekes, műsorvezető és most már teljes mellszélességgel állíthatjuk, hogy bokszoló is, ugyanis ismét nekifut a Sztárboxnak Miller Dávid, mivel tavaly keresztbe húzta számításait és terveit egy igen csúnya sportbaleset. Idén újra bizonyíthat, aminek elmondása szerint nagyon örül, viszont hozzátette, képes lett volna elengedni a műsort, ha mégsem csörren meg a telefon. Úgy fogalmazott: „Ez egy befejezetlen ügy volt, ami mély nyomokat hagyott bennem, de leraktam ezeket, és őszintén szólva nem is gondoltam először, hogy vissza fogok térni. Úgy voltam vele, hogy bármennyire is fáj, lezártam magamban, így alakult, ez történt. De amikor felhívtak, és megkérdezték, nem akarok-e mégis visszajönni, egyértelmű volt, hogy elfogadom a lehetőséget”.

Egyre többet mutat meg magából Miller Dávid, az ország egyre inkább megismerheti, milyen lelkiismeretes és érzékeny férfiról van szó, aki sokszínű személyiségével, jó humorával és kivételes tehetségével mindig megtalálja a módját, hogy szórakoztassa a közönséget és megszerettesse magát az emberekkel. Ebben a műsorban viszont magának akar bizonyítani, amellett, hogy tudja, rengetegen izgulnak érte és szurkolnak neki. Kitért arra is, rendkívüli lelki erőt igényel az ökölvívás, meglátása szerint nem lehet anélkül csinálni, hogy ne adná bele valaki szívét, lelkét, az egész lényét.

„Az ökölvívás egy nagyon lelki sport. Szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy nem, mert amikor megérzed, hogy tudsz bántani másokat azzal, hogy bemész és elkezditek egymást püfölni, akkor nem lehet csak átgördülni ezen a tényen.

Nagyon sokszor meg kell hasonulnod magaddal, meg kell küzdeni a sírógörcsökkel, azzal, hogy nem megy, hogy fáj és nem tudod kihozni magadból a maximumot.

Azt érzem, hogy ezt nem is lehetne lélek nélkül csinálni, néha viszont úgy gondolom, hogy talán én vagyok túl lelkis ezekben a dolgokban. De egy biztos, a ringben igyekszem majd visszafogni ezt” – fogalmazott Miller Dávid.

Az arany középút megtalálása kihívást jelent számára, leginkább egy fellépés előtti próbafolyamathoz tudná hasonlítani, aminek folyamán szintén ki kell kísérletezni, mi is a legjobb hangzás, és ez néha jobban sikerül, néha pedig kevésbé. Elmondása szerint a lényeg, hogy minden esetben a száz százalékra törekedjen, a ringben pedig minden erőfeszítése kifizetődik majd.

Tisztában van azzal is, hogy az az arca, amit a Sztárboxban láthatnak a nézők, nem egyezik a „műsorvezető vibe-bal”, azonban fontosnak tartja kiemelni, egyik esetben sem játssza meg magát, mindkettő a személyiségének része, és örül, hogy mindegyiket megmutatja a világnak. Mint mondta: „Azt gondolom, hogy ugyanúgy kedves vagyok az emberekkel, nem vesztettem el a humorérzékemet,

viszont van az énemnek az a része is, aki, ha nem is látványosan, de jó sok pofont kapott az életben. Magamban már megvívtam sok harcot, ezért nem ismeretlen a terep.

A Sztárboxban meg tudom mutatni, hogy ez a két spektrum, ez a két véglet, ez mind én vagyok igazából”.

„Mindenképp vállaltam volna a műsort, mert teljesítményt vár a celebektől”

A fitneszversenyző és influenszer országos hírnévre tett szert az elmúlt években, kitartó munkájáról, fegyelmezettségéről és kendőzetlen őszinteségéről ismert, aki bírja a kritikát, azonban a negatív internetes trollokkal nem bánik kesztyűs kézzel. Bernáth Odett tévés karrierjében ez az első olyan műsor, amit igazán testhezállónak érez, azonban elmondta, a bokszolás mellett ugyanúgy készül a testépítő versenyekre is. Arról is beszélt, nagyon meglepte, amikor az RTL felhívta a lehetőséggel, először azt gondolta, majd csak beugró versenyzőnek szeretnék, ha valaki egy sérülés következtében kiesik.

Nem is mertem elmondani senkinek, mert egyszerűen nem éreztem biztosnak. Aztán, amikor már fix lett, nagyon boldog voltam, neki is álltam a felkészülésnek, amiben már négy hónapja benne vagyok

– fogalmazott. Követői eddig is úgy gondolhatták, hogy az edzőterem a második otthona, viszont most már efelől egész biztosan nem lehet semmi kétségük, ugyanis az influenszer elárulta, heti 10-15 edzésen vesz részt, ennek a fele boksz, a másik fele pedig a testépítés. Mindez nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is elég megterhelő számára. Az alvással nincsen problémája, viszont nagyon keveset ehet, ettől nagyon fáradt már a teste, illetve ez a plusz stressz igencsak megterheli lelkileg is. Viszont hangsúlyozta:

Ez az én döntésem volt, vállaltam, úgyhogy panaszkodásnak helye nincs!

Mentális megterhelésből az utóbbi években igencsak kijutott Bernáth Odettnek, ugyanis az ismertséggel együtt érkeztek a negatív, lehúzó, sértegető és bántó kommentek is, amikkel kénytelen volt megküzdeni. Mint mondta, egy pajzsot állított fel magában mindezek ellen, ugyanis volt olyan időszak, amikor záporoztak rá a bántó megjegyzések, és akkoriban még foglalkozott minden kommenttel. Kiemelte, hogy egy idő után építő kritikák is érkeztek, amelyeket meg is fogadott, mostanra pedig sikerült úgy kigyomlálnia és formálnia közönségét, hogy teljesen átalakult a kommentszekciója. Kitért arra is, hogy a Sztárboxot valószínűleg ebben a nehezebb lelki időszakban is elvállalta volna, mivel nagy lehetőségként tekint a műsorra, és olyan produkciónak tartja, ami teljesítményt vár a celebektől.

Tisztában van vele, hogy az emberek többségében már kialakult egy kép arról, ki is az a Bernáth Odett, viszont úgy véli, ez nem feltétlenül tükrözi a valóságot. Annak ellenére, hogy minden közösségi média platformján arra törekszik, hogy minél hitelesebben mutassa meg magát követőtáborának, úgy érzi, a Sztárboxban fogja tudni csak megmutatni igazán, hogy ki is ő valójában.

„A pacek elengedhetetlen, az arcomból viszont visszavettem”

A mindig vicces, humoros és egótól duzzadó Papp Olivér, vagyis PSG Ogli, rendkívüli lehetőségnek tartja a Sztárboxot, nagyon komolyan veszi a felkészülést. A sport mindig is nagyon fontos szerepet játszott az életében, azonban a fodrász időpontjait nem hajlandó lemondani miatta. Lényegesnek tartja, hogy fennmaradjon az egyensúly, ezért igyekszik úgy alakítani az edzéseit, hogy maradjon idő elugrani lenyírni a haját, ugyanis:

A pacek nemzetközi és elengedhetetlen

– fogalmazott. Emellett érzi feladatának súlyát is, így bármennyire is szereti a kondizást, át kellett alakítani az edzésprogramját, ugyanis rendkívül kötötté váltak tőle az izmai, ami a boksznál nagy hátrányt jelentene. Ezen kívül azonban nem kellett túl sok változtatást bevezetnie az életébe, meglátása (és edzője véleménye szerint is) mindig is jól evett, így csak a bulizásról kellett lemondania, azonban nem érzi ezt nagy veszteségnek, ugyanis imádja az ökölvívást.

A kedvem is jobb tőle, jót tesz nekem a sok edzés és a kevés buli. A kettőt nem lehet együtt csinálni, de most nem is hiányoznak a partik. Napi kétszer járok edzeni, az átlagosan heti nyolcra kijön, imádom csinálni

– mondta Papp Olivér. Eddig úgy tudtuk róla, hogy ő PSG Ogli, 180 centi és 90 kiló, viszont ez utóbbi mostanra 92-re emelkedett, az elmúlt hónapokban az internet kedvenc kőgazdag fiatalja két kiló izmot pakolt magára, ami egyértelműen jelzi elszántságát, és ezt egyáltalán nem is rejti véka alá. Természetesen első számú célja, hogy nyerjen, és ne csak néhány menetet, hanem a döntőben is, ugyanis pályázik az övek egyikére.

A ringben ezért nem is valószínű, hogy láthatjuk majd PSG Oglit, mint karaktert, sokkal inkább Papp Olivérre kell készülnünk, ugyanis a médiaszemélyiség elmondta, ezúttal nem a humoros oldalát tervezi megmutatni a nézőknek. Megismerhetjük a fiatal férfi komolyabb oldalát is, amit eddig még nem igazán mutatott meg a világnak. Mint mondta, az arcából is visszavett, és amikor az Index arról kérdezte, mennyire magabiztos győzelmében, úgy válaszolt:

Egy tízes skálán kilencesre. A régi Olivér biztos tízet mondott volna, de ebből is látszik, hogy valóban visszavettem, szó szerint egyel.

„Szeretném, ha 11 év után nem csak szépségkirálynőként ismernének”

Tizenegy éve szépségkirálynőként robbant be a köztudatba Kulcsár Edina, akit azóta így ismer az ország, és ezzel a státusszal azonosítják. Mint mondta, a Sztárbox emiatt nagy lehetőség számára, hiszen megmutathatja, hogy őt nemcsak a szépséggel lehet összefüggésbe hozni. Különleges évad ez számára, ugyanis nem egyedül érkezik a műsorba, párja Varga Márk, azaz G.w.M is ringbe száll majd, ők az egyetlen szerelmespár az idei műsorban. Nagy öröm mindkettejük számára a lehetőség, Kulcsár Edina pedig úgy véli, nagyon jó sportmúlttal rendelkezik, ráadásul edzője is úgy véli, az ökölvívást neki találták ki.

Úgy érzem nagyon jó esélyekkel indulok, megvan a magabiztosságom is hozzá, de szerény vagyok, szóval nem mondom azt, hogy én fogok nyerni, bár nyilván titkon reménykedem benne. Mindenesetre nagyon élvezem a felkészülést, és szerintem, hogyha valaki élvezi azt, amit csinál, az már fél siker

– fogalmazott.

Többgyermekes édesanyaként nem egyszerű helytállnia a mindennapokban, rengeteg feszültséggel és idegeskedéssel jár, így az ember azt gondolná, abból a szempontból is remek lehetőség számára a Sztárbox, hogy az edzéseken kicsit kiengedheti a gőzt. Viszont még Kulcsár Edinát is meglepte, hogy nem ez került fókuszba, nem ez volt az elsődleges érzése, amikor elkezdte az edéseket. „Furcsa, mert én is azt hittem, hogy odaállok, és akkor majd ezeket a feszültségeket át tudom forgatni, de amikor ott vagyok, akkor egyáltalán nem ezek dolgoznak bennem, hanem csak pusztán a sport szeretete és az, hogy nagyon tudatos legyek, hiszen annyi mindenre kell figyelni egyszerre.

És hát nyilván a gyerekekkel otthon azért eléggé nagy kiképzésem van, az is egy nagy harcmező nálunk, a szó pozitív értelmében, és az én idegrendszerem hál' Istennek nagyon képzett. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagy előnyöm van, aztán a többit pedig megtanulom az edzőteremben”

– foglalta össze tapasztalatait. A gyerekeket említve arról is beszélt, milyen nehézségekkel jár az, hogy párjával mindketten részt vesznek a Sztárboxban, hiszen otthon négy apróság várja őket. Kulcsár Edina elmondása szerint színtiszta logisztika az egész, de mindent meg tudnak oldani egy szigorú napirend segítségével, amit napról napra teljesítenek.

Elmondta, férjével nagyon hasonlóan élik meg a felkészülést, kiemelte, szinte teljesen ugyanolyan a személyiségük, ugyanúgy látják a világot, és ez nagy könnyebbséget jelent a mindennapi életükben, és az ilyen különleges szituációkban is.

Ezek a sztárok lépnek ringbe az idei évadban

Férfi könnyűsúly

Miller Dávid (színész, műsorvezető) – Richter József (artista, cirkuszigazgató),

Molnár Tamás (énekes) – Zdroba Patrik (énekes)

Fenyő Iván (színész) – Ördög Tibor „Csipa” (énekes)

Meszes Balázs (énekes) – ifj. Schobert Norbert (influenszer)

Férfi középsúly

Ambrus Attila „A Viszkis” (kerámiás) – Sziklai Mátyás (rapper)

Kamarás Iván (színész) – Lotfi Begi (DJ)

Pápai Joci (énekes, műsorvezető) – Kocsis Dénes (színész)

Bódi Bence (influenszer) – Varga Márk „G.w.M” (rapper)

Férfi nehézsúly

Papp Olivér „PSG OGLI” (médiaszemélyiség) – Molnár Gusztáv (színész)

Kembe Sorel (olimpikon, műsorvezető, színész) – Dudás Miklós (világbajnok kajakozó)

Radics Péter (zenész, tartalomgyártó) – Lakatos László (humorista)

Sidlovics Gábor (gitáros) – Noé Viktor (színész)

Női könnyűsúly

Kulcsár Edina (szépségkirálynő, influenszer) – Laky Zsuzsi (szépségkirálynő, influenszer)

Bernáth Odett (fitneszversenyző, influenszer) – Kocsis Alexandra (fitneszversenyző, influenszer)

Balogh Edina (színész) – Molnár Janka Sára (tartalomgyártó)

Gáspár Evelin (médiaszemélyiség, műsorvezető) – Szorcsik Viktória (színész, műsorvezető)

(Borítókép: Richter József és Miller Dávid 2025. június 17-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)